Reacție dură a Casei Albe după dezvăluirile lui Joe Kent în legătură cu războiul din Iran

Fostul director al Centrului Naţional Antiterorism al SUA, Joe Kent, a afirmat într-o postare pe X că, înainte de izbucnirea războiului cu Iranul, comunitatea americană de informaţii era de acord că Republica Islamică nu dezvolta o armă nucleară, relatează Fox News, potrivit news.ro.

Kent reia de asemenea ideea potrivit căruia războiul a început la presiunea Israelului. Casa Albă a calificat afirmaţiile sale drept "minciuni", cea mai gravă fiind cea potrivit căreia Israelul l-ar fi forţat pe preşedinte Donald Trump să lanseze Operaţiunea Epic Fury. „Una dintre numeroasele tragedii ale acestui război este că, înainte ca războiul să înceapă, comunitatea de informaţii a SUA, inclusiv CIA, era de acord că Iranul nu dezvolta o armă nucleară şi că Iranul va ataca bazele americane din regiune şi va închide Strâmtoarea Ormuz dacă ar fi atacat de Israel şi SUA", a scris Kent într-o postare publicată joi.

„Comunitatea de informaţii a evaluat corect şi faptul că ţintirea conducerii iraniene ar întări regimul şi i-ar încuraja pe radicali. În ciuda profesionalismului şi acurateţii comunităţii de informaţii, naraţiunea şi agenda promovate de un guvern străin - Israelul - au câştigat disputa şi ne-au împins în acest război", a continuat el. „Trebuie să înţelegem exact cum s-a ajuns aici pentru a ne asigura că nu vom mai fi niciodată puşi într-o astfel de situaţie", a conchis el.

Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Davis Ingle, a transmis următoarea declaraţie pentru Fox News Digital: „Scrisoarea de demisie de autopromovare a lui Joe Kent şi comentariile sale recente sunt pline de minciuni. Cele mai grave sunt afirmaţiile false ale lui Kent potrivit cărora cel mai mare sponsor statal al terorismului nu ar fi reprezentat o ameninţare pentru Statele Unite şi că Israelul l-ar fi forţat pe preşedinte să lanseze Operaţiunea Epic Fury. În calitate de comandant suprem, preşedintele Trump a acţionat decisiv pe baza unor dovezi solide care arătau că regimul terorist iranian reprezenta o ameninţare iminentă şi se pregătea să lovească primul americanii. Prioritatea numărul unu a preşedintelui Trump a fost întotdeauna siguranţa şi securitatea poporului american".

Kent a demisionat din funcţia de director al Centrului Naţional Antiterorism în luna martie. „Nu pot, cu bună ştiinţă, să susţin războiul în desfăşurare cu Iranul", a scris el în scrisoarea sa de demisie. „Iranul nu reprezenta o ameninţare iminentă pentru naţiunea noastră şi este clar că am început acest război din cauza presiunilor exercitate de Israel şi de puternicul său lobby american", a aegumentat el. Într-o postare publicată în aprilie pe Truth Social, preşedintele Donald Trump a respins ideea că Israelul l-ar fi convins să intre în războiul cu Iranul.