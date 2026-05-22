Savanții germani anunță orașele din lume care se scufundă: Milioane de oameni în pericol

Un nou studiu condus de savanții de la Universitatea Tehnică din München, Germania, care a fost publicat în prestigioasa revistă Nature Communications pe 16 mai 2026 avertizează omenirea că există pericolul ca mai multe orașe din întreaga lume să se scufunde. Iar milioane de oameni vor fi amenințați că vor fi sub ape din cauza creșterii nivelului mării și a schimbărilor climatice pe plan global.

Orașele Pământului care se scufundă se prăbușesc spre nivelul mării într-un ritm alarmant, au avertizat experții de la Universitatea Tehnică din München. Printre țările în care nivelurile relative ale mării cresc cel mai rapid se numără Thailanda, Bangladesh, Nigeria, Egipt, China și Indonezia, unde oceanul crește cu șapte până la zece milimetri în fiecare an, potrivit Daily Mail.

Un studiu a arătat că surparea solului dublează cu mult ritmul de creștere a nivelului mării în anumite zone de coastă. Ca și cum lucrurile nu ar fi fost deja destul de rele, cercetătorii spun că acest lucru afectează cele mai mari și mai dens populate orașe mai mult decât oriunde altundeva.

Între creșterea nivelului mărilor și scufundarea terenului, zonele de coastă puternic urbanizate înregistrează o creștere relativă a nivelului mării de aproximativ 6 mm pe an, în medie. Aceasta este de trei ori mai mult decât media globală pentru creșterea relativă a nivelului mării, care este de 2,1 mm pe an.

De asemenea, tasarea terenului dublează creșterea absolută a nivelului mării de 3,15 mm pe an, care măsoară creșterea reală a volumului și a înălțimii oceanului. Cercetătorul principal, Dr. Julius Oelsmann, de la Universitatea Tehnică din München, afirmă că acest lucru poate „amplifica semnificativ efectele creșterii nivelului mării determinate de climă".

Pe măsură ce clima se încălzește, topirea ghețarilor și extinderea apei care se încălzește ridică treptat nivelul oceanelor lumii. Cu toate acestea, Dr. Oelsmann și coautorii săi avertizează că suprafața mării spune doar jumătate din poveste.

Thailanda, Bangladesh și Nigeria, țări în pericol

„Dacă vrem să înțelegem creșterea nivelului mării de-a lungul coastelor și să reacționăm eficient, trebuie nu doar să observăm oceanul, ci și uscatul în sine", spune Dr. Oelsmann. Acest lucru se datorează faptului că un amestec de activitate umană și forțe naturale se combină pentru a scufunda în ocean unele dintre cele mai mari orașe ale lumii.

Cei mai mari factori care determină această tasare sunt apele subterane excesive și extracția de petrol, care elimină resursele subterane care anterior stabilizau suprafața. Dr. Oelsmann subliniază că „greutatea pură a orașelor" împinge și zonele urbane sub nivelul mării.

Pe măsură ce orașele devin mai mari și mai înalte, se construiesc clădiri mai grele, ceea ce compactează solul de dedesubt și scufundă încet orașul în raport cu împrejurimile sale. Printre țările în care nivelurile relative ale mării cresc cel mai rapid se numără Thailanda, Bangladesh, Nigeria, Egipt, China și Indonezia, unde oceanul crește cu șapte până la zece milimetri în fiecare an.

SUA, Olanda și Italia înregistrează, de asemenea, creșteri excepțional de rapide, cu niveluri relative ale mării crescând cu aproximativ patru până la 5 mm pe an. Din cauza influenței puternice a dimensiunii orașelor, multe țări au prezentat, de asemenea, „puncte fierbinți" intense de tasare.

Cei 42 de milioane de locuitori ai Jakarta, Indonezia, cel mai populat oraș din lume, sunt în pericol deosebit, deoarece megaorașul alunecă spre ocean cu o rată de 13,7 mm pe an.

Aceasta este urmată îndeaproape de Tianjin, China, cu o populație de 13,8 milioane de locuitori, care înregistrează o tasare de 13,5 mm pe an. În mod similar, Bangkok, Lagos și Alexandria se confruntă cu rate de tasare mult peste medie, cu 8,5, 6,7 și, respectiv, 4 mm pe an. Aceasta înseamnă că milioane de oameni din unele dintre cele mai mari orașe ale lumii sunt expuși riscului de inundații severe.