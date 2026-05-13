Înaltul comandament militar rus l-a convins pe președintele rus Vladimir Putin că trupele ruse vor putea cuceri întregul Donbas până în toamnă, scrie Financial Times, citând surse. Se pare că e vizată și zona Kievului sau a Odesei. Potrivit ziarului, după stabilirea controlului asupra Donbassului, Putin intenționează să-și intensifice cererile pentru un armistițiu și ar putea extinde revendicările teritoriale.

Adjunctul șefului serviciilor de informații militare ucrainene, Vadym Skibitsky, a declarat pentru FT că succesul în Donbas ar permite Kremlinului să facă afirmații suplimentare. Potrivit lui, Putin ar putea apoi să ceară transferul regiunilor Herson și Zaporojie, pe care Rusia le-a declarat ale sale în 2022. Surse FT susțin că Putin se concentrează acum pe capturarea Donbassului, deși anterior a permis înghețarea ostilităților pe linia frontului actuală. "L-am împins să termine totul pe linia frontului actuală. Dar el tot spune: 'Nu, nu pot face asta'", a declarat una dintre surse pentru FT.

Potrivit sursei, regiunile Herson și Zaporojie nu au o astfel de "semnificație simbolică" pentru Putin precum Crimeea și Donbas, dar rămân țintele militare ale Rusiei, pentru refacerea vechii Rusii Kieviene. Potrivit surselor FT, ambițiile lui Putin ar putea fi mult mai largi - până la stabilirea controlului asupra întregului teritoriu al Ucrainei de-a lungul malului stâng al Niprului, inclusiv Kievul și Odesa. "Nu va lua Zaporojie, nu va lua Donbas, nu va lua Herson. Dar amintește-ți: planul a fost întotdeauna să cucerească Kievul. Sarcina a fost stabilită și trebuie îndeplinită... I s-a spus că ucrainenii își pierd avântul, frontul se prăbușește și oamenii rămân fără oameni", a spus unul dintre participanții la negocierile neoficiale.

Pe acest fundal, Rusia și Ucraina consideră puțin probabil ca negocierile de pace să fie reluate cu medierea Statelor Unite chiar și după încheierea conflictului din Orientul Mijlociu, scrie FT. Donald Trump a spus ieri și săptămâna trecută că Rusia și Ucraina sunt aproape de un acord. Dar nu există încă nicio confirmare a cuvintelor sale. Niciuna dintre părțile implicate în conflict, potrivit surselor FT, nu vede prea mult rost în a continua negocierile. "Partea americană nu a reușit să facă niciun progres față de Rusia. Tot ce s-ar putea discuta a fost deja discutat", a declarat unul dintre oficialii ucraineni pentru FT.

Rusia a precizat, de asemenea, clar că negocierile suplimentare sunt inutile fără retragerea trupelor ucrainene din Donbas. Soluționarea conflictului va rămâne blocată chiar și după zeci de runde de negocieri, dacă Ucraina nu își retrage trupele din Donbass, a declarat consilierul prezidențial rus Yuri Ushakov pe 10 mai. Nu există încă planuri de a opri războiul. "Rusia încă încearcă să obțină victoria pe câmpul de luptă, respectând în același timp cerințele sale maximaliste. Acțiunile Rusiei contrazic clar orice dorință percepută de a negocia", a declarat un diplomat german de rang înalt pentru FT.

Într-o postare anterioară, BBC SERVICIUL RUS a relatat despre convorbirea susţinută de președintele american, Donald Trump, cu jurnaliștii, în cadrul căreia acesta a declarat că, în opinia sa, sfârșitul războiului din Ucraina se apropie. În același timp, un reporter de la postul de televiziune ucrainean Suspilne l-a întrebat pe Trump dacă există un acord cu Rusia care prevede ca Moscova să primească integral teritoriile regiunilor Donețk și Luhansk. La această întrebare, președintele american a răspuns: 'Nu'. Oficialii ruși au declarat anterior în repetate rânduri că Rusia consideră drept o condiție obligatorie pentru încheierea războiului instituirea controlului său asupra întregului teritoriu din regiunea Donbas.