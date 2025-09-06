Propunere-șoc de la vârful politicii din Germania: „În loc de trupe NATO, să-i trimitem înapoi în Ucraina pe bărbații apți de luptă"

Liderul Uniunii Creștin-Sociale din Bavaria (CSU, aflat la guvernare), Markus Söder, a respins ideea implicării militare directe a Germaniei în războiul din Ucraina. Într-un interviu acordat publicației Rheinische Post, politicianul conservator a declarat că trimiterea de trupe NATO în Ucraina este „nerealistă", iar în schimb, ar trebui analizată posibilitatea ca bărbații ucraineni apți de muncă și de luptă, care se află acum în Germania, să fie trimiși înapoi în țara lor.

„În prezent, nu există perspective reale de pace. În acest context, este legitim să discutăm despre reîntoarcerea cetățenilor ucraineni capabili de muncă, pentru a contribui la apărarea propriei țări", a spus Söder, care conduce guvernul landului Bavaria. El a subliniat că ideea desfășurării de trupe NATO pe teritoriul ucrainean este nu doar inacceptabilă pentru Rusia, ci și imposibilă din punctul de vedere al capacității actuale a Bundeswehr-ului. Armata germană „nu este pregătită pentru un astfel de pas", a declarat liderul CSU.

Söder a adus în discuție și gradul de integrare a refugiaților ucraineni în Germania, afirmând că rata de angajare a acestora este semnificativ mai mică decât în alte state europene. „Această situație trebuie corectată urgent, și nu doar în cazul celor care au sosit recent", a avertizat el. Poziția exprimată de liderul bavarez vine în completarea declarațiilor recente ale cancelarului federal Friedrich Merz, care a reiterat că Germania nu are în plan trimiterea de trupe în Ucraina, nici măcar în contextul unui eventual acord de încetare a focului.

Între timp, guvernul federal de la Berlin a alocat un buget record de 355 de miliarde de euro pentru consolidarea Bundeswehr-ului, cu scopul de a transforma armata germană în „cea mai puternică forță militară din Europa". Fondurile vor fi direcționate către achiziții de muniție, vehicule blindate, nave, avioane, rachete și alte echipamente necesare. Totodată, autoritățile germane pregătesc un nou set de reglementări pentru refugiații ucraineni. Potrivit planurilor discutate în cadrul guvernului, începând cu 1 aprilie 2026, cetățenii ucraineni care vor ajunge în Germania vor beneficia de un ajutor financiar lunar redus cu 100 de euro, iar accesul la sistemul public de sănătate va deveni mai limitat.