Ce e trendul „mukbang" care a ucis deja influenceri - Mănâncă până la epuizare, iar copiii îi privesc fascinați!
Postat la: 21.10.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
E șocant să vezi tineri care mănâncă ardei iute ca pe mere, cartofi prăjiți în cantități industriale sau sosuri fluorescente. Copiii și adolescenții îi urmăresc online fascinați, îi încurajează și, uneori, încearcă să-i imite.
Fenomenul mukbang (din coreeană - a mânca în direct) a început ca un antidot la singurătate, dar s-a transformat într-un spectacol al excesului și al durerii înghițite cu zâmbetul pe buze. Un creator a murit în timpul unei transmisiuni, iar alții s-au confruntat cu boli grave. Psihologul Andreea Dumitru explică ce pot face părinții ca să prevină consumul fragil al acestui tip de conținut de către adolescenți.
Mukbang a apărut în Coreea de Sud, în jurul anului 2010, când oamenii singuri își porneau camera pe AfreecaTV, o platformă locală de streaming, ca să ia masa „împreună" cu alții de pe internet. Publicul comenta live, trimitea mici donații și se discuta despre mâncare. Era o formă de conectare într-o societate extrem de competitivă și izolată. Dar, pe măsură ce fenomenul a ajuns pe YouTube și TikTok, s-a schimbat totul.
Compania de la început s-a transformat în spectacol al excesului: farfurii uriașe, mâncare în culori ireale, sosuri iuți-fluorescente și reacții teatrale. Creatorii au început să concureze pentru atenție și să împingă limitele până la absurd, uneori până la colaps fizic. Pe scurt: ceea ce pornise ca o formă de empatie și socializare s-a transformat, sub presiunea algoritmilor și a banilor, într-un show care ignoră corpul. Iar pentru adolescenți, acest contrast - între imaginea veselă și durerea reală din spate - e greu de înțeles fără sprijinul unui adult care să explice ce se ascunde în spatele ecranului.
ASMR vine de la Autonomous Sensory Meridian Response - o senzație fizică de furnicături plăcute, pe care unii oameni o simt când aud sunete fine, repetate sau intime: șoapte, trosniturile mâncării, foșnetul ambalajelor, clipitul, mestecatul lent. Când combini ASMR cu mukbang, rezultă clipuri în care microfonul e amplificat pentru a prinde fiecare sunet: crănțănitul unui ardei iute, suptul tăițeilor, zgomotul sosului turnat sau trosnetul oaselor de pui. Totul e regizat pentru stimulare auditivă maximă.
Pentru unii adulți, acest tip de conținut e relaxant - ajută la anxietate sau insomnie. Dar pentru copii și adolescenți, efectul poate fi opus: creierul lor, aflat încă în dezvoltare, învață să caute plăcerea rapidă. Auzul și vederea se combină cu reacțiile de satisfacție ale creatorului, iar creierul eliberează dopamină, hormonul recompensei. În timp, acest proces poate condiționa tinerii să asocieze relaxarea cu stimularea intensă și artificială.
Copiii nu-și dau seama că sunt prinși într-un joc senzorial pe care nu îl controlează. Pe măsură ce clipurile devin mai zgomotoase auditiv, creierul este învățat să răspundă doar la "premii" rapide. Plăcerea autentică, care cere timp și prezență, pierde teren, iar comportamentul devine tot mai grăbit, mai impulsiv.
În lipsa unui adult care să le explice ce se ascunde în spatele camerei, mulți tineri pot confunda plăcerea senzorială cu conexiunea umană - iar asta îi face vulnerabili la dependență digitală, tulburări alimentare și distorsiuni ale imaginii corporale.
Studiile recente arată că vizionarea frecventă a clipurilor mukbang este asociată cu obiceiuri alimentare nesănătoase la adolescenți: evitarea micului dejun, consumul de gustări târzii, mâncare de tip fast-food și băuturi îndulcite. De asemenea, adolescenții care urmăresc regulat mukbang raportează o imagine corporală negativă, stres mai mare și percepția că sunt „mai plinuți" decât de fapt sunt, potrivit unor studii.
Un studiu calitativ din China (interviuri cu tineri de 14-35 ani) a identificat că mulți urmăresc mukbang pentru a reduce singurătatea sau plictiseala. Dar pe termen lung, ei cred că se expun la riscuri psihologice: comparație cu performanța extremă a creatorilor și presiunea de a te alinia la standarde digitale imposibile și stres interior latent.
Un alt studiu arată existența unei corelații între frecvența vizionării mukbang/cookbang și probabilitatea de obezitate la băieți. De asemenea, expunerea repetată la conținut cu cantități exagerate de mâncare poate normaliza consumul excesiv sau să influențeze gusturile alimentare spre alimente procesate și zaharoase, arată o recenzie. Mai mult, cercetări recente sugerează că adolescenţii care urmăresc mukbang pot fi mai susceptibili la comportamente anxioase sau deficit de reglare emoțională.
Creierul adolescentului e construit să caute plăcerea. Când vede mâncare, aude sunetele crocante și observă reacțiile de satisfacție, toate aceste semnale se combină și activează dopamina. Dacă acestea devin obiceiuri constante, acești stimuli pot începe să domine relația lor cu mâncarea.
De aceea, tinerii nu percep întotdeauna efectele pe termen lung. Ei văd doar spectacolul, nu și procesul din spate: filmarea repetată, disconfortul, trucurile de editare. Acest tip de conținut transformă alimentația într-un act performativ, nu nutrițional.
Jeong Man-soo, cunoscut online ca Banzz, este considerat primul mare star al fenomenului. Pe AfreecaTV și apoi pe YouTube, el mânca zilnic porții uriașe de ramen, carne și dulciuri, atrăgând milioane de vizualizări. Imaginea sa era impecabilă: tânăr, fit, mereu zâmbitor. Mai târziu, a recunoscut că mânca doar o parte din ce apărea pe ecran, restul fiind aruncat. În 2019, a fost amendat în Coreea pentru publicitate falsă la suplimente „minune", potrivit koreaherald.com. Povestea lui arată cum o formă de divertisment aparent inocent a devenit o industrie de marketing cu presiuni imense asupra corpului uman.
Cu o față adolescentină și o atitudine jucăușă, Tzuyang e una dintre cele mai urmărite creatoare de mukbang din lume. Deși pare delicată, mănâncă în fața camerei cantități colosale de mâncare - zeci de porții de fructe de mare, tăiței și carne. Are milioane de abonați și este prezentată adesea drept „regina mâncării imposibile". În 2025, un articol publicat de un site coreean, arată că a făcut un set complet de investigații (gastroscopie și colonoscopie), iar analizele au fost bune. Medicul a spus că stomacul ei e cu aproximativ 30-40% mai mare decât media. Ceea ce explică volumul pe care îl poate consuma.
Totuși, experții citați în presa coreeană avertizează că acest tip de expunere constantă la mese extreme nu este lipsit de riscuri: oboseală cronică, stres digestiv, tulburări metabolice și presiune psihologică. În ciuda avertismentelor, Tzuyang a spus într-un interviu că nu intenționează să renunțe la conținutul ei, pentru că „oamenii așteaptă clipul zilnic" - un semn clar că mukbang-ul a devenit nu doar o formă de divertisment, ci o industrie care consumă corpuri reale pentru atenția virtuală a publicului.
Jane ASMR a dus fenomenul într-o zonă senzorială. Clipurile ei, urmărite de peste 20 de milioane de persoane combină mukbang cu ASMR: microfoane ultra-sensibile captează fiecare trosnet, foșnet, mestecat. Este exemplul perfect al felului în care mukbang-ul a trecut de la mâncat ca nevoie la un spectacol al senzațiilor ca să nu mai poți opri vizionarea.
În 2024, influencerița chineză Pan Xiaoting a murit în direct, în timpul unui live mukbang care a durat aproape zece ore. Potrivit presei asiatice, consumase peste zece kilograme de alimente. Cazul ei a șocat lumea on-line și a deschis discuții despre limitele acestui gen de conținut.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
De ce își otrăveau femeile din Franța bărbații aducandu-i la limita dintre viață și moarte
În Evul Mediu, in Franța, femeile obișnuiau sa puna o otrava ușoara in micul dejun al soților lor dimineața, Fireș ...
-
ChatGPT i-a adus unei femei din Michigan numerele câștigătoare la loto. Cât a câștigat și avertismentul Loteriei
O femeie din Michigan, SUA, a devenit norocoasa caștigatoare a 100.000 de dolari la loteria Powerball, dupa ce a ales sa ...
-
O sibiancă face bani din ciulinii Bărăganului. Creează buchete și aranjamente florale: "E o plantă pe cât de nedorită, pe atât de frumoasă dacă știi să o pui în valoare"
În urma cu aproape cinci ani de zile o cisnadianca i-a anunțat pe funcționarii din localitate ca vrea sa cultive c ...
-
S-a dat drept nevăzător timp de peste 50 de ani și a luat peste 1 milion de euro dar s-a dat singur de gol și acum riscă o pedeapsă uriașă
Un barbat de 70 de ani din Italia a intrat in vizorul anchetatorilor, fiind acuzat ca a fraudat sistemul de pensii. Dupa ...
-
Cazul Șeicului-fake: Cum a reusit un simplu mic-dejun sa-l dea de gol pe escrocul care a păcalit zeci de miliardari autentici
Ani de zile, un barbat a pretins ca este un șeic bogat, reușind astfel sa pacaleasca zeci de miliardari și investitori d ...
-
Male - o capitală la limită: cum reușește un sfert de milion de oameni să trăiască pe o insuliță minusculă?
O farama de pamant in mijlocul nesfarșitului Ocean Indian. Fara rauri, fara campuri, fara paduri. Doar o rețea densa de ...
-
Fata care s-a transformat în trei băieți: identitatile inselătoare au atacat sexual alte adolescente
O poveste șocanta in care o femeie „inșelatoare și mincinoasa" a folosit identitați masculine false pentru a ataca ...
-
De ce se numește „Bohemian Rhapsody"? De ce durează exact 5 minute și 55 de secunde? Despre ce este de fapt acest cântec?
Single-ul Queen a fost auzit pentru prima data pe 31 octombrie 1975. Se intituleaza „Bohemian Rhapsody" deoarece & ...
-
Giovanni Becali face dezvăluiri din pușcărie: De ce a vomitat Cristi Borcea în prima zi și legătura cu Elena Udrea
Impresarul Giovanni Becali a dezvaluit mai multe povești legate de viața sa in inchisoare, alaturi de alte nume mari din ...
-
O viperă a mușcat un bărbat beat și a murit. Reptila si-a gasit sfârsitul intoxicata cu alcool
Stef Radulic, in varsta de 42 de ani, se intorcea acasa dupa o intalnire de afaceri. Barbatul era beat mort și nu a obse ...
-
Mai tare ca Aramis: Scandal sexual cu un episcop care a fost prins cu 17 amante. O călugăriță l-a pârât din cauză că era geloasă pe o avocată
Un scandal de proporții lovește Biserica Catolica din Peru, dupa ce episcopul Ciro Quispe López, acuzat ca ar fi ...
-
S-a aflat sub ce nume se ascund Ivan și Vladimir, singurii băieți ai lui Putin. Mama copiilor, celebra gimnastă Alina Kabaeva
Cei doi fii ai lui Vladimir Putin și ai Alinei Kabaeva au primit nume de familie false și sunt menționați in documente d ...
-
Ce să mănânci, pe înțelesul tuturor. Densitate nutritiva și densitate energetică: micro și macro nutrienti, calorii, toxine
Densitate nutritionala Densitatea nutritionala ne spune cat dintr-un nutrient, toxina sau antinutrient avem intr-o anumi ...
-
Ce este "inteligența emoțională" despre care vorbește omul cu cel mai mare IQ de pe Tera
Kim Ung-Yong (nascut la 8 martie 1962, la Seul) este considerat pamanteanul cu cel mai ridicat coeficient de inteligenta ...
-
Ceva foarte ciudat se întâmplă cu visele noastre atunci când renunțăm la cafea
Tot mai mulți subiecti ai studiilor spun ca au observat un efect secundar neobișnuit in momentul cand se lasa de baut ca ...
-
Chinezii își vând online unghiile tăiate: cât costă un kilogram, cine și de ce le cumpără
Considerate un deșeu dezgustator de catre majoritatea, unghiile taiate de la maini au o valoare neașteptata in medicina ...
-
Cum funcționează sutienul care previne infidelitatea o invenție la care nimeni nu s-ar fi gândit
Un student din Japonia a captat recent atenția publicului cu o invenție neobișnuita: un sutien echipat cu un sistem de r ...
-
"Bătrânețea este o boală", sustine un renumit profesor specializat in rejuvenare. El oferă 6 produse naturale anti-ageing
„Îmbatranim nu pentru ca am trait mulți ani, ci pentru ca i-am trait greșit", este ceea ce spun medicii care ...
-
Dezvăluire neașteptată făcută de o vedetă OnlyFans care a câștigat într-un an și jumătate 80 de milioane de dolari: "Sunt virgină și mă simt ciudată uneori"
Sophie Rain este vedeta pe OnlyFans și a caștigat, doar intr-un an și jumatate, nu mai puțin de 80.138.033,96 de dolari. ...
-
Al treilea război mondial? Profețiile înfricoșătoare ale Babei Vanga și Nostradamus pentru decembrie 2025
Printre cei mai cunoscuți vizionari raman Nostradamus și Baba Vanga, ale caror profeții continua sa fie reinterpretate ș ...
-
Hai, că ne-am prins cum e cu kebabul! "Dönerul aparține de fapt Germaniei. Turcia a pierdut războiul"
Turcia a renunțat la o propunere controversata care ar fi insemnat reguli stricte pentru prepararea kebabului döner ...
-
Gigi Becali, urmărit de nepalezi prin tot Bucureștiul: "Și-au dat vorbă între ei. Eu când îi văd... Și nu sunt ortodocși"
Patronul echipei de fotbal FCSB, Gigi Becal, a dezvaluit ca e urmarit prin tot Bucureștiul de muncitorii nepalezi care a ...
-
Infiorător. O femeie a recunoscut că a ținut 20 de ani cadavrul fiicei sale ascuns într-un congelator
O femeie din Tokyo a fost arestata dupa ce a recunoscut ca a ascuns timp de doua decenii cadavrul fiicei sale intr-un co ...
-
Studiu revoluționar: Renunțarea la ora de vară ar putea salva milioane de oameni de la AVC și obezitate
Renunțarea la ora de vara ar putea salva sute de mii de vieți in SUA, arata un nou studiu publicat in revista PNAS. Potr ...
-
Gestul controversat făcut de Erika Kirk după ce l-a îmbrățișat pe Donald Trump l-a bulversat până si pe Grok AI
La ceremonia de comemorare a lui Charlie Kirk, fondatorul Turning Point USA, un moment emoționant a starnit controverse ...
-
Înjunghiat de interlopi. Panică în familia manelistului Tzancă Uraganu
Tzanca Uraganu, pe numele real Andrei Velcu, trece prin momente dificile, alaturi de soția sa, Lambada. Frații Lambadei ...
-
Dieto-scandal: "Date eronate!" Nutriționista Mihaela Bilic e acuzată de fake news de vicepreședintele Colegiului Medicilor
Nutriționista Mihaelei Bilic este acuzata de fake news de Colegiul Medicilor. Totul a pornit dupa ce Bilic a publicat pe ...
-
Un câine polițist a făcut o captură impresionantă. Raven a condus ofițerii la drogurile și banii îngropați de traficanți sub podea
Un caz recent din Marea Britanie arata inca o data cat de importanți sunt cainii polițiști in lupta impotriva traficului ...
-
Viața și povestea Mirabelei Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan - Soacra președintelui, despre decizia celor doi de a nu se căsători: Nu sunt mulțumită
Nicușor Dan și Mirabela Gradinaru sunt impreuna de peste doua decenii și au doi copii impreuna. Deși nu sunt casatoriți ...
-
Motivul real al plecării Andreei Bălan de la „Te Cunosc de Undeva". Cu ce persoană din echipă a intrat în conflict
Andreea Balan și-a amintit cu recunoștința de omul care i-a deschis drumul in muzica: regretatul Mihai Constantinescu. A ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu