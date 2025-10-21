Candidat "surpriză" la Capitală. Șansele ca suveraniștii să câștige cea mai mare primărie dacă se fragmentează votul

Alegerile pentru Primăria Capitalei au fost programate pentru 7 decembrie, iar analizele politice relevă mai multe scenarii interesante pentru scaunul celei mai mari administrații publice locale din țară. Observatorii politicii analizează dacă ar putea apărea vreun candidat „pe sub radar", așa cum s-a întâmplat la alegerile prezidențiale anulate.

Un alt punct central îl reprezintă posibilitatea ca suveraniștii să câștige cea mai importantă primărie dacă partidele de la guvernare își mențin candidați proprii și fragmentează votul. În prezent, membrii coaliției de guvernare nu au un consens politic și se mai și șantajează reciproc. PSD folosește presiunea politică pentru a bloca un candidat comun USR-PNL și dacă cele două formațiuni aleg un candidat unic, coaliția riscă să se rupă. În plus, reprezentanții PSD vor garanții scrise că niciunul dintre candidații PNL și USR nu vor renunța, într-un joc de manipulare, la candidatură înainte de scrutin.