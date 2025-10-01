Cum și-a făcut Donald Trump apariția cu o coloană uriașă la Adunarea Generală a ONU. Mașinile au blocat mai mulți președinți, după ce s-a oprit traficul

Președintele SUA și-a făcut apariția la Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite, desfășurată la New York între 23 și 29 septembrie, marcând 80 de ani de la înființarea organizației, cu o coloană oficială.

Potrivit imaginilor care circulă în mediul online, zeci de mașini și motociclete l-au însoțit pe președintele american pe traseu.

Recent, coloana de mașini a lui Trump a blocat mai mulți președinți în trafic, printre care și Emmanuel Macron.

Președintele francez Emmanuel Macron a fost nevoit să meargă pe jos, la New York, după ce a recunoscut într-un discurs istoric Palestina ca stat la tribuna ONU, deoarece convoiul său a fost blocat de coloana oficială a lui Donald Trump la o intersecție.

Această scenă a fost filmată de publicația Brut, care l-a surprins pe președintele Republicii Franceze pe străzile din Big Apple discutând cu un polițist.

"Îmi pare rău, domnule președinte, îmi pare cu adevărat rău. Totul este blocat, pentru moment", și-a cerut scuze agentul.

Circulația rutieră a fost blocată pentru a lăsa să treacă convoiul lui Donald Trump, i-a explicat el.

"Dacă nu-l vedeți venind, lăsați-mă să traversez", i-a cerut Emmanuel Macron.

Însă, văzând că cererea sa este zadarnică, vizibil amuzat, șeful statului francez l-a sunat direct pe omologul său american.

"Ce mai faci? Ia ghicește, trebuie să am răbdare în stradă, pentru că totul este închis pentru tine", îi spune el.

Situația s-a deblocat apoi parțial, potrivit jurnalistului Remy Buisine, însă Emmanuel Macron nu a putut să urce înapoi în mașină.

Înconjurat de gărzi de corp și de echipele sale, președintele francez și-a continuat drumul de jos - timp de 30 de minute - pentru a se duce la un dineu organizat de reprezența permanentă a Franței la ONU.

Pe drum, Emmanuel Macron și-a făcut selfie-uri și a fost pupat de trecători.

Și președintele Turciei, autoritarul Recep Erdoğan, aflat la New York pentru a participa la Adunarea Generală a ONU, a fost blocat pe una dintre străzile marelui oraș american, pentru a da prioritate de trecere coloanei președintelui Donald Trump.

Incidentul este dezvăluit într-o postare a site-ului Nexta, în ziua de 24 septembrie 2025. Conform acestei surse, polițiști din New York au oprit convoiul în care se deplasa președintele Turciei. Imagini de la fața locului arată agenți de securitate ai lui Erdoğan certându-se cu polițiști americani și chiar încercând să dea la o parte un gard de protecție instalat de acești polițiști. În spatele agenților turci se observă cum președintele Erdoğan asistă, iritat, la acest incident penibil.