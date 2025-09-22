Rusia ar vrea să declanșeze al Treilea Război Mondial înainte de Crăciun. Dezvăluirile unui general rus dezertor
Postat la: 22.09.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Avertismentul unui general rus de rang înalt a declanșat discuții urgente în Marea Britanie și SUA cu privire la riscul unui atac negabil al Moscovei menit să fractureze NATO.
Un avertisment venit de la un fost ofițer rus de rang înalt a pus în mișcare discuții urgente la cel mai înalt nivel în Marea Britanie și Statele Unite. Conform informațiilor transmise unor aliați est-europeni în timpul târgului internațional de apărare DSEI de la Londra, Kremlinul ar pregăti o operațiune în „zona-gri" menită să testeze limitele NATO: un atac non-nuclear, negabil, îndreptat către teritoriul Poloniei - un gest calculat pentru a provoca confuzie politică și a diviza frontul transatlantic.
Tacticile de tip „zona-gri" urmăresc acțiuni sub pragul războiului deschis: incursiuni, atacuri cibernetice, dezinformare și operațiuni militare limitate, toate menite să forțeze reacții politice sau militare confuze. În ultimele săptămâni, Moscova a crescut astfel de presiuni la granițele NATO - de la zboruri agresive ale aviației până la lansări de drone - pentru a măsura vigilența și determinarea Alianței.
Cazurile recente ridică semne de întrebare: MiG-uri care au încălcat spațiul aerian al Estoniei, incursiuni cu drone în Polonia și chiar patrulări aeriene considerate „fără precedent" de lideri estoni. Oficialii britanici au catalogat unele dintre aceste încălcări drept cele mai serioase de la începutul crizei, iar România a semnalat, de asemenea, intruziuni cu drone în spațiul său aerian.
Informațiile au fost furnizate, potrivit serviciilor, de un ofițer rus de grad înalt, generalul-major, care a părăsit Rusia. El susține că planul vizează un atac limitat pe teritoriul polonez - intenționat să rămână într-o zonă ambiguă, suficient de semnificativ pentru a provoca reacții, dar suficient de negabil pentru a opri escaladarea automată. Datele au fost transmise Washingtonului și sunt evaluate de oficiali transatlantici.
În Marea Britanie, evaluările preliminare pledează pentru o reacție convențională, în ritm cu doctrinele de descurajare ale Războiului Rece, şi cu exerciții de tip Wintex care vizează coordonarea și controlul reacției NATO la incidente limitate.
Ca reacție imediată, Marea Britanie a anunțat misiuni de apărare aeriană cu avioane Typhoon deasupra Poloniei, parte din operațiunea Eastern Sentry (Santinela Estului), alături de forțe franceze, germane, daneze şi suedeze. Măsura urmează unei sesiuni de urgență a Consiliului Nord-Atlantic, declanșată după ce Varșovia a invocat articolul 4 al tratatului NATO - consultare în fața unei amenințări la adresa securității colective. Solidaritatea aliaților a fost reafirmată vocal; totuși, tensiunea politică rămâne ridicată. Prim-ministrul polonez a avertizat că țara se află „mai aproape de un conflict militar decât oricând după Al Doilea Război Mondial".
Paralel cu presiunea militară, Kremlinul intensifică războiul informațional. Țări recent alăturate NATO, precum Finlanda, se confruntă cu campanii de dezinformare menite să slăbească încrederea publică și coeziunea politică. Observatori occidentali avertizează că mesajele replică retorica pregătitoare dinaintea invaziei din 2022 din Ucraina, semnalând o strategie complexă, pe mai multe planuri, pentru a facilita următoarele mișcări.
Analiștii subliniază şi un calcul economic: interceptarea dronelor mici cu avioane de milioane de euro devine ineficientă pe termen lung. Tactica este, astfel, nu doar militară, ci și economică - un mod de a forța aliații la decizii costisitoare, în timp ce agresorul păstrează opțiunea negării responsabilității.
Deși oficialii occidentali resping ideea unei invazii la scară largă, amenințarea unei „lovituri calibrate, negabile și confuze" rămâne concretă. Avertismentul dezertorului rus a intensificat planificarea NATO pentru iarnă, într-un moment în care coeziunea politică europeană poate fi pusă la încercare de presiuni economice, sociale și dezinformare.
În esență, mesajul experților e limpede: nu este vorba doar despre un incident izolat, ci despre o strategie pe termen lung menită să exploateze ambiguitatea, indecizia și costurile disproporționate ale reacțiilor Alianței. Răspunsul transatlantic va trebui - spun aceiași analiști - să fie simultan credibil, proporțional și rapid, pentru a descuraja probele viitoare fără a cădea în capcana unei escaladări necontrolate.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Marea Britanie, Canada și Australia recunosc oficial Statul Palestina, sfidând SUA. Reacția Israelului
La aproape doi ani dupa masacrul comis de Hamas pe 7 octombrie, inca 3 țari occidentale au anunțat pe rand recunoașterea ...
-
Doi specialiști de top avertizează că "motorul Europei" nu dă semne de revenire. Țara a cărei economii gâfâie și nu dă semne de revenire rapidă
Ani de zile, Germania a fost privita drept motorul economic al Europei, insa tot mai multi analisti pun sub semnul intre ...
-
NATO a ridicat avioanele pentru a apărarea spațiului aerian după atacurile rusești. Situație tensionată, risc de escaladare
Avioane ale Poloniei și ale aliaților NATO au fost ridicate sambata dimineața pentru a asigura protecția spațiului aeria ...
-
Trump susține că a vorbit cu Xi Jinping despre încheierea războiului din Ucraina. Chinezii nu recunosc nimic
Presedintele Donald Trump, care a vorbit vineri la telefon cu omologul sau chinez, a declarat jurnalistilor ca el crede ...
-
Acțiunile Israelului au pus capăt dominației SUA în Orientul Mijlociu - Iată ce urmează
Pe 9 septembrie 2025, Israelul a lansat un atac aerian asupra unui complex afiliat Hamas din Doha. Atacul a avut un impa ...
-
The Wall Street Journal: Donald Trump ii vrăjește pe liderii europeni și vrea să îi lase fără resurse importante si dependenti de SUA
Unele țari europene suspecteaza ca președintele american Donald Trump a stabilit in mod deliberat condiții imposibile pe ...
-
Donald Trump vrea inapoi baza din Afganistan de unde au fugit americanii in mandatul lui Joe Biden
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat ca dorește ca baza aeriana Bagram din Afganistan sa revina sub control americ ...
-
Donald Trump a refuzat să aprobe un ajutor militar de 400 de milioane de dolari pentru Taiwan, o schimbare semnificativă în politica SUA faţă de insulă
Presedintele american Donald Trump a refuzat sa aprobe un ajutor militar in valoare de 400 de milioane de dolari pentru ...
-
O analiză BBC de-a dreptul fenomenală: De ce riscă Franța să devină noul bolnav al Europei
Unii francezi au fost suparați sa afle saptamana aceasta ca haosul politic din țara lor era luat in ras... de italieni. ...
-
Universitatea Yale scoate la iveală un fenomen grav: Noua acțiune imperială a lui Putin din Ucraina este terifiantă
Razboiul sangeros al Rusiei de 43 de luni din țara vecina ramane unul imprevizibil și se afla intr-o continua dinamica. ...
-
Vizita lui Trump a generat investiții de peste 95 de miliarde de lire sterline în Marea Britanie, din partea investitorilor americani
Un val de investiții americane, estimat la peste 95 de miliarde de lire sterline, care promite sa creeze mii de locuri d ...
-
Un expert american dezvăluie lucruri din culise. Aliații NATO sunt năuciți: De ce Putin îl controlează pe Trump?
Thomas L. Friedman, un expert american și caștigator a 3 premii Pulitzer, dezvaluie lucruri din culisele politicii exter ...
-
ANALIZĂ: Cât de popular mai este presedintele Donald Trump printre americani?
Analiștii americani cred ca, in cazul lui Donald Trump, sondajele arata mai degraba o America imparțita in tabere ideolo ...
-
Putin trece la un nivel periculos: Kremlinul aplică planul din umbră, ar fi mutarea secolului
Dupa invazia pe scara larga a Ucrainei din februarie 2022, serviciile secrete rusești au efectuat operațiuni impotriva O ...
-
Reuters: SUA și UE încă fac afaceri de milarde de euro cu Rusia la trei ani de la invazia din Ucraina
La mai bine de trei ani de la lansarea invaziei la scara larga a Ucrainei de catre Rusia, SUA si Uniunea Europeana inca ...
-
Afirmații controversate: pe cine dă Trump vina pentru moartea lui Charlie Kirk
Presedintele Donald Trump si alti membri cheie ai administratiei sale dau vina pe membrii radicali ai stangii pentru uci ...
-
Bombardamente israeliene masive: Gaza arde. IDF atacă infrastructura teroristă cu o mână de fier
Israelul a bombardat puternic orașul Gaza dupa miezul nopții, luni-marți, au declarat martorii dupa ce secretarul de sta ...
-
Întrebări cheie rămân fără răspuns despre asasinarea lui Charlie Kirk, odată cu anunțarea comemorării sale
În timp ce anchetatorii analizeaza cu atenție mesajele online, notițele și cartușele gravate in cautarea motivului ...
-
POLITICO: De ce Putin nu va pune capăt războiului împotriva Occidentului
Cand Vladimir Putin a trimis cel putin 19 drone in Polonia saptamana trecuta, presedintele rus a transmis un mesaj: nu i ...
-
Rusia a modificat rachetele Iskander-K pentru a le garanta detonarea în orice condiții
Un aparent detaliu tehnic minor dezvaluit recent ridica o problema majora pe campul de lupta: Rusia a modernizat focoase ...
-
Exodul din Gaza - Sute de mii de palestinieni au părăsit orașul goniți de atacurile israeliene
Armata israeliana a declarat sambata ca peste 250.000 de locuitori din Fasia Gaza au parasit deja orasul Gaza si se indr ...
-
O sursă importantă aruncă informația care tulbură liniștea mondială: China se pregăteşte să recucerească Taiwanul!
China se pregatește de razboi pentru a recuceri Taiwanul, a avertizat vineri, la Washington, principalul responsabil al ...
-
Afirmația lui Charlie Kirk care s-a viralizat după ce a fost împușcat mortal. Vorbea despre subiect cu câteva secunde înainte
Activistul conservator american Charlie Kirk, care a murit dupa ce a fost impușcat miercuri in timpul unui eveniment pub ...
-
Una dintre dronele rusești s-a prăbușit peste casa unui pensionar polonez care se uita la televizor chiar la știri despre incidente similare
Un pensionar polonez a trait miercuri momente desprinse parca dintr-un film, dupa ce o drona ruseasca s-a prabușit chiar ...
-
Pe cine învinuiește Donald Trump pentru împușcarea aliatului său Charlie Kirk. Amenințarea lansată de președinte
Moartea prin impușcare a lui Charlie Kirk, una dintre cele mai vizibile voci ale mișcarii pro-Trump, a starnit un val de ...
-
Statele Unite, gata să apere "fiecare centimetru din teritoriul NATO", după ce dronele rusești au pătruns în Polonia. "Suntem alături de aliații noștri"
Ambasadorul Statelor Unite la NATO, Matthew Whitaker, a declarat miercuri, 10 septembrie, intr-un comunicat oficial, pos ...
-
Atacul israelian coagulează lumea arabă - Liderii arabi sosesc la Doha
Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, președintele Emiratelor Arabe Unite a sosit miercuri la Doha la o zi dupa ce Israel ...
-
NATO se reunește pentru a decide cum răspunde după atacul cu drone rusești din Polonia. Forțele aliate au mobilizat avioane F-16, F-35 și aeronave AWACS pentru supraveghere
NATO nu considera incursiunea dronelor rusești in Polonia un atac, insa analizeaza incidentul. Între 6 și 10 drone ...
-
Rusia testează „intenționat" NATO. Generalul care a condus armata americană din Europa, avertisment după decizia în premieră a Poloniei
Cel mai nou atac al Rusiei in Ucraina a determinat Polonia sa iși mobilizeze miercuri propriile sisteme de aparare aeria ...
-
Atacul israelian în Qatar, o escaladare neașteptată cu potențiale efecte majore. Reacții oficiale de la Washington
Israelul a lansat marti un atac aerian fara precedent in Qatar vizandu-i pe liderii Hamas si intensificandu-si astfel ac ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu