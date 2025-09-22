Rusia ar vrea să declanșeze al Treilea Război Mondial înainte de Crăciun. Dezvăluirile unui general rus dezertor

Avertismentul unui general rus de rang înalt a declanșat discuții urgente în Marea Britanie și SUA cu privire la riscul unui atac negabil al Moscovei menit să fractureze NATO.

Un avertisment venit de la un fost ofițer rus de rang înalt a pus în mișcare discuții urgente la cel mai înalt nivel în Marea Britanie și Statele Unite. Conform informațiilor transmise unor aliați est-europeni în timpul târgului internațional de apărare DSEI de la Londra, Kremlinul ar pregăti o operațiune în „zona-gri" menită să testeze limitele NATO: un atac non-nuclear, negabil, îndreptat către teritoriul Poloniei - un gest calculat pentru a provoca confuzie politică și a diviza frontul transatlantic.

Tacticile de tip „zona-gri" urmăresc acțiuni sub pragul războiului deschis: incursiuni, atacuri cibernetice, dezinformare și operațiuni militare limitate, toate menite să forțeze reacții politice sau militare confuze. În ultimele săptămâni, Moscova a crescut astfel de presiuni la granițele NATO - de la zboruri agresive ale aviației până la lansări de drone - pentru a măsura vigilența și determinarea Alianței.

Cazurile recente ridică semne de întrebare: MiG-uri care au încălcat spațiul aerian al Estoniei, incursiuni cu drone în Polonia și chiar patrulări aeriene considerate „fără precedent" de lideri estoni. Oficialii britanici au catalogat unele dintre aceste încălcări drept cele mai serioase de la începutul crizei, iar România a semnalat, de asemenea, intruziuni cu drone în spațiul său aerian.

Informațiile au fost furnizate, potrivit serviciilor, de un ofițer rus de grad înalt, generalul-major, care a părăsit Rusia. El susține că planul vizează un atac limitat pe teritoriul polonez - intenționat să rămână într-o zonă ambiguă, suficient de semnificativ pentru a provoca reacții, dar suficient de negabil pentru a opri escaladarea automată. Datele au fost transmise Washingtonului și sunt evaluate de oficiali transatlantici.

În Marea Britanie, evaluările preliminare pledează pentru o reacție convențională, în ritm cu doctrinele de descurajare ale Războiului Rece, şi cu exerciții de tip Wintex care vizează coordonarea și controlul reacției NATO la incidente limitate.

Ca reacție imediată, Marea Britanie a anunțat misiuni de apărare aeriană cu avioane Typhoon deasupra Poloniei, parte din operațiunea Eastern Sentry (Santinela Estului), alături de forțe franceze, germane, daneze şi suedeze. Măsura urmează unei sesiuni de urgență a Consiliului Nord-Atlantic, declanșată după ce Varșovia a invocat articolul 4 al tratatului NATO - consultare în fața unei amenințări la adresa securității colective. Solidaritatea aliaților a fost reafirmată vocal; totuși, tensiunea politică rămâne ridicată. Prim-ministrul polonez a avertizat că țara se află „mai aproape de un conflict militar decât oricând după Al Doilea Război Mondial".

Paralel cu presiunea militară, Kremlinul intensifică războiul informațional. Țări recent alăturate NATO, precum Finlanda, se confruntă cu campanii de dezinformare menite să slăbească încrederea publică și coeziunea politică. Observatori occidentali avertizează că mesajele replică retorica pregătitoare dinaintea invaziei din 2022 din Ucraina, semnalând o strategie complexă, pe mai multe planuri, pentru a facilita următoarele mișcări.

Analiștii subliniază şi un calcul economic: interceptarea dronelor mici cu avioane de milioane de euro devine ineficientă pe termen lung. Tactica este, astfel, nu doar militară, ci și economică - un mod de a forța aliații la decizii costisitoare, în timp ce agresorul păstrează opțiunea negării responsabilității.

Deși oficialii occidentali resping ideea unei invazii la scară largă, amenințarea unei „lovituri calibrate, negabile și confuze" rămâne concretă. Avertismentul dezertorului rus a intensificat planificarea NATO pentru iarnă, într-un moment în care coeziunea politică europeană poate fi pusă la încercare de presiuni economice, sociale și dezinformare.

În esență, mesajul experților e limpede: nu este vorba doar despre un incident izolat, ci despre o strategie pe termen lung menită să exploateze ambiguitatea, indecizia și costurile disproporționate ale reacțiilor Alianței. Răspunsul transatlantic va trebui - spun aceiași analiști - să fie simultan credibil, proporțional și rapid, pentru a descuraja probele viitoare fără a cădea în capcana unei escaladări necontrolate.