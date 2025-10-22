România a dat ordin pentru dorobârea dronelor rusești: Două aeronave Eurofighter Typhoon au fost ridicate de la sol

În noaptea de marți spre miercuri a fost stare de alertă la granița României din cauza bombardamentelor rusești din portul ucrainean Izmail. De la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu au fost ridicate două aeronave de luptă germane Eurofighter Typhoon, iar piloții aveau permisiunea de a doborî dronele rusești, în cazul în care acestea ar fi pătruns pe teritoriul țării noastre și ar fi pus civilii în pericol.

„Populația din nordul județului Tulcea a primit, în noaptea de marți spre miercuri, 21 spre 22 octombrie, în jurul orei 01.00, mesaj RO-Alert din cauza atacului cu drone executat de Federația Rusă asupra infrastructurii portuare ucrainene de la Dunăre.

Sistemele de supraveghere ale Ministerului Apărării Naționale au detectat din timp un grup de ținte aeriene care se deplasau spre zona brațului Chilia și a Deltei Dunării. Conform procedurilor, două aeronave F-16 din Baza 86 Aeriană Borcea au decolat, în jurul orei 00.50, pentru cercetarea situației. Au fost raportate aproximativ 10 explozii pe malul ucrainean, în zona localităților Ismail și Chilia, dar nu a fost detectată nicio pătrundere de vehicule aeriene fără pilot în spațiul aerian al României.

Comandantul misiunii a avut aprobarea prealabilă pentru angajarea țintelor aeriene, dacă acestea pătrundeau în spațiul aerian național și puneau în pericol securitatea cetățenilor României. În jurul orei 02.35, au decolat din Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu două aeronave de luptă germane Eurofighter Typhoon, pentru a executa misiuni de Poliție Aeriană Întărită.

Mesajul de încetare a alertei aeriene pentru populația din nordul județului Tulcea a fost transmis în jurul orei 03.00, iar aeronavele au revenit, în siguranță, în bazele aeriene, în jurul orelor 03.00, respectiv 03.50.

O echipă alcătuită din specialiști ai MApN, MAI, și SRI va executa miercuri, 22 octombrie, o misiune de cercetare a zonei de pe malul românesc al Dunării, din proximitatea localităților ucrainene atacate noaptea trecută, pentru evaluarea situației.

Ministerul Apărării Naționale condamnă ferm acțiunile iresponsabile ale Federației Ruse și subliniază că acestea reprezintă o nouă provocare la adresa securității regionale și a stabilității în zona Mării Negre.

Astfel de incidente demonstrează lipsa de respect a Federației Ruse față de normele de drept internațional și pun în pericol nu doar siguranța cetățenilor români, ci și securitatea colectivă a NATO.

România rămâne ferm angajată în îndeplinirea obligațiilor sale ca stat membru al Alianței și va continua să colaboreze strâns cu partenerii și aliații pentru monitorizarea și apărarea spațiului aerian național.

Ministerul Apărării Naționale asigură opinia publică că toate măsurile necesare pentru garantarea securității naționale sunt aplicate permanent, iar structurile de apărare sunt pregătite să răspundă prompt oricărei situații similare.", arată un comunicat al Ministerului Apărării.

În noaptea de marți spre miercuri, în jurul orei 01:10 a fost emis un mesaj RO-ALERT pentru zona de nord a județului Tulcea, avertizând populația asupra posibilității căderii unor obiecte din spațiul aerian.

Mesajul transmis a avut caracter preventiv și a fost destinat informării și protejării cetățenilor. Locuitorii din zona vizată au fost sfătuiți să se adăpostească în caz de nevoie și să apeleze numărul unic de urgență 112 pentru sprijin sau informații suplimentare.

Transmiterea mesajului RO-ALERT a durat aproximativ 90 de minute, iar în acest interval la 112 a fost înregistrat un singur apel pentru clarificări privind natura avertizării.

„Reiterăm faptul că teritoriul României nu este vizat de atacuri, iar măsura a fost una strict preventivă, conform procedurilor stabilite la nivel național", se mai arată în informarea emisă de ISU Tulcea.