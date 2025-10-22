Doru Octavian Dumitru a fost transportat de urgență la Suceava după un accident cerebral

Postat la: 22.10.2025 | Scris de: ZIUA NEWS

Doru Octavian Dumitru a fost transportat de urgență la Suceava după un accident cerebral

Umoristul Doru Octavian Dumitru a suferit un accident cerebral la Onești și a fost transferat, inițial, la Spitalul Județean de Urgență Bacău. În cursul serii, medicii au decis transferul de urgență la Spitalul de Urgență „Sf. Ioan cel Nou" Suceava, unde se află internat pe Secția de Neurologie.

Potrivit surselor medicale, există posibilitatea ca dr. Crețeanu Jr. să efectueze o operație de radiologie interventională, o procedură minim invazivă menită să deblocheze circulația cerebrală. Spitalul din Suceava este al doilea centru din România specializat în intervenții neurovasculare minim invazive, după București, fiind dotat cu tehnologie de ultimă generație și o echipă medicală cu experiență în cazuri critice.

