Femicidul din „Moara cu noroc", violul din „Ion" și abuzul emoțional din „Maitreyi" pe care le considerăm capodopere literare

Literatura clasică e plină de femei abuzate, judecate, ucise, dar noi le prezentăm copiilor drept „victime ale destinului", nu ale unei culturi patriarhale. În loc să vorbim despre abuzul domestic, despre control și teamă, le spunem elevilor: „e o tragedie". Nu, e un tipar. Fetele noastre citesc și învață că tăcerea e demnitate. Băieții citesc și învață că gelozia e dovadă de iubire. Apoi ajung adulți care nu recunosc violența decât când apare la știri.

Maitreyi e, de fapt, o poveste despre un dezechilibru. La școală ni se spune că e despre o iubire interzisă, o întâlnire între culturi, o experiență spirituală. Dar adevărul e altul: e povestea unui bărbat european matur care se îndrăgostește de o adolescentă indiană de 16 ani. Allan, alter ego-ul lui Mircea Eliade, are 23 de ani, libertate, educație, putere. Ea e curioasă, sinceră, naivă, prinsă într-o lume în care familia hotărăște tot. El scrie cartea, el decide cum rămâne povestea în memorie. Red flag-urile sunt acolo, chiar dacă le ignorăm: diferența mare de vârstă și experiență, fascinația lui pentru „exotismul" ei, raportul de putere complet dezechilibrat. Pentru el, povestea devine succes literar. Pentru ea, rămâne o rană. Iar la clasă, de cele mai multe ori, ne oprim la „dialogul dintre culturi". Dar cine le spune copiilor clar că nu e o poveste romantică?

În Ion, Rebreanu ne arată un bărbat care își alege femeia pentru pământul ei. Scena de pe cuptor cu Ana nu e o dovadă de dragoste, ci un viol. Ana nu e slabă, ci o fată prinsă într-o lume în care vocea femeii nu contează. Trecem repede peste asta, vorbind despre „drama țăranului român în căutarea pământului". Și gata. Dar exact acolo e lecția pentru copiii vremurilor noastre: despre presiune, rușine și lipsa de consimțământ. Despre cum comunitatea protejează agresorul și aruncă vina tot pe victimă. Așa se nasc adulții care nu recunosc agresiunea nici când o văd! Dacă nu le numim, le normalizăm! Dacă nu le spunem copiilor ce e în neregulă cu aceste povești, riscăm să-i creștem într-o lume în care abuzul se confundă cu iubirea.

Ambele texte sunt în manuale. Ambele pot fi lecții de viață despre cum arată manipularea, presiunea socială, confuzia dintre dorință și abuz. Dar noi le predăm ca „destine tragice". Iar elevii învață că iubirea e ceva ce doare, că nu trebuie să pui întrebări și că dacă te sufocă cineva, probabil te iubește mult.

În Moara cu noroc, vedem cum se construiește pas cu pas un abuz. Ghiță își ține soția sub control: gestionează banii, o izolează, o minte, o sperie. Lică apasă și el: umilește, folosește, calcă în picioare. Ana trăiește între rușine și frică și tot încearcă să salveze familia. E izolată, controlată și, la final, ucisă. Abuz psihologic, violență domestică, femicid. Asta e, din păcate, finalul des întâlnit în cazurile de violență domestică despre care nu vorbește nimeni. La școală analizăm „nuvela realistă". E în regulă. Dar să nu ratăm semnele clare ale abuzului: controlul banilor, izolarea, amenințările, loviturile. Astea trebuie numite pe față, ca să le recunoaștem și în viața reală.

În Moromeții, violența e „normală", adică trecută cu vederea. Țața Catrina și copiii trăiesc cu bătaia educativă (aia ruptă din rai...), cu ironia care taie, cu banii tăiați de la gură. Ilie Moromete e „omul timpului lui", într-o lume în care bărbatul hotărăște în casă și ceilalți tac. Tocmai de aceea romanul e important: arată cum abuzul poate fi un sistem liniștit, de fiecare zi, care se transmite mai departe dacă nimeni nu-l oprește. Mesajul pentru copii (și pentru noi, adulții) e simplu: violența nu e doar ceea ce lasă vânătăi. E și control, rușine, frică, bani ținuți sub cheie, cuvinte care te micșorează.

Ultima noapte de dragoste... și întâia oară când vorbim despre abuzul emoțional. O formă de violență domestică

În Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război, loviturile nu se văd. Sunt în cuvinte și în tăceri. Ștefan Gheorghidiu o ține pe Ela sub lupă: e gelos, o verifică, îi citește gândurile, o face să se simtă vinovată pentru orice. Asta e manipulare emoțională pe românește: te face să nu mai ai încredere în tine. Relația devine o cușcă. La clasă, elevilor și se vorbește despre „gelozie" și „criza intelectualului". S-ar putea adăuga ceva esențial: gelozia repetată și controlul nu sunt „dovadă de iubire", sunt forme de violență emoțională.

În Enigma Otiliei, violența nu arată ca în Moara cu noroc și nu se aude ca în Moromeții. Aici e ambalată frumos, în eleganță, politețe și „bune" intenții. Otilia trăiește prinsă între Felix, tânărul posesiv care o vrea doar pentru el, și Pascalopol, bărbatul matur, bogat, care o „protejează" - dar o controlează subtil. Îi cumpără, îi decide viitorul, o tratează ca pe un trofeu cu care își hrănește orgoliul.

Toată lumea din jur comentează „feminitatea" ei, dar nimeni nu se întreabă cum se simte fata asta prinsă între un adolescent gelos și un bărbat care o domină sub pretextul grijii. Otilia nu e „enigmatică". E o tânără care învață cum să supraviețuiască într-o lume în care nu are putere reală de decizie.

La școală, copiii află cum e construit romanul, învață despre moșteniri și ambiții sociale. Dar o temă ratată și aici, care reiese din relația dintre Otilia și bărbații din jurul ei, este cea despre cum controlul poate purta masca grijii. Dacă elevii înțeleg asta din literatură, o vor recunoaște și pe TikTok, și în viață. Dacă nu, rămânem la „așa scrie în comentariu". Poate că adevărata enigmă nu e Otilia, ci felul în care reușim să trecem pe lângă abuz fără să-l vedem, deși e chiar în fața noastră...

Evident, școala nu trebuie să renunțe la literatură, dar poate să ducă discursul dincolo de curente și comentarii. Să vorbească despre sensul uman al textelor. Să le arate copiilor că în spatele metaforelor stau oameni reali, cu frică, putere, rușine sau libertate. Că fiecare operă oferă și o lecție psihologică, și una culturală. Nu ajunge să știm în ce curent se încadrează Rebreanu. Trebuie să înțelegem de ce Ana a tăcut și de ce tac și altele/ alții când trăiesc același lucru.

Numim faptele. În Ion, spunem „viol", nu „seducție". În Maitreyi, nu e poveste de dragoste exotică, e o relație dezechilibrată între un adult și o adolescentă minoră. Copiii au nevoie de cuvinte exacte ca să poată recunoaște pericolul și în viață, nu doar în cărți. Când numim lucrurile corect, le scoatem din zona confuziei și a „romantizării".

Laura Udrea