Femicidul din „Moara cu noroc", violul din „Ion" și abuzul emoțional din „Maitreyi" pe care le considerăm capodopere literare
Postat la: 21.10.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Literatura clasică e plină de femei abuzate, judecate, ucise, dar noi le prezentăm copiilor drept „victime ale destinului", nu ale unei culturi patriarhale. În loc să vorbim despre abuzul domestic, despre control și teamă, le spunem elevilor: „e o tragedie". Nu, e un tipar. Fetele noastre citesc și învață că tăcerea e demnitate. Băieții citesc și învață că gelozia e dovadă de iubire. Apoi ajung adulți care nu recunosc violența decât când apare la știri.
Maitreyi e, de fapt, o poveste despre un dezechilibru. La școală ni se spune că e despre o iubire interzisă, o întâlnire între culturi, o experiență spirituală. Dar adevărul e altul: e povestea unui bărbat european matur care se îndrăgostește de o adolescentă indiană de 16 ani. Allan, alter ego-ul lui Mircea Eliade, are 23 de ani, libertate, educație, putere. Ea e curioasă, sinceră, naivă, prinsă într-o lume în care familia hotărăște tot. El scrie cartea, el decide cum rămâne povestea în memorie. Red flag-urile sunt acolo, chiar dacă le ignorăm: diferența mare de vârstă și experiență, fascinația lui pentru „exotismul" ei, raportul de putere complet dezechilibrat. Pentru el, povestea devine succes literar. Pentru ea, rămâne o rană. Iar la clasă, de cele mai multe ori, ne oprim la „dialogul dintre culturi". Dar cine le spune copiilor clar că nu e o poveste romantică?
În Ion, Rebreanu ne arată un bărbat care își alege femeia pentru pământul ei. Scena de pe cuptor cu Ana nu e o dovadă de dragoste, ci un viol. Ana nu e slabă, ci o fată prinsă într-o lume în care vocea femeii nu contează. Trecem repede peste asta, vorbind despre „drama țăranului român în căutarea pământului". Și gata. Dar exact acolo e lecția pentru copiii vremurilor noastre: despre presiune, rușine și lipsa de consimțământ. Despre cum comunitatea protejează agresorul și aruncă vina tot pe victimă. Așa se nasc adulții care nu recunosc agresiunea nici când o văd! Dacă nu le numim, le normalizăm! Dacă nu le spunem copiilor ce e în neregulă cu aceste povești, riscăm să-i creștem într-o lume în care abuzul se confundă cu iubirea.
Ambele texte sunt în manuale. Ambele pot fi lecții de viață despre cum arată manipularea, presiunea socială, confuzia dintre dorință și abuz. Dar noi le predăm ca „destine tragice". Iar elevii învață că iubirea e ceva ce doare, că nu trebuie să pui întrebări și că dacă te sufocă cineva, probabil te iubește mult.
În Moara cu noroc, vedem cum se construiește pas cu pas un abuz. Ghiță își ține soția sub control: gestionează banii, o izolează, o minte, o sperie. Lică apasă și el: umilește, folosește, calcă în picioare. Ana trăiește între rușine și frică și tot încearcă să salveze familia. E izolată, controlată și, la final, ucisă. Abuz psihologic, violență domestică, femicid. Asta e, din păcate, finalul des întâlnit în cazurile de violență domestică despre care nu vorbește nimeni. La școală analizăm „nuvela realistă". E în regulă. Dar să nu ratăm semnele clare ale abuzului: controlul banilor, izolarea, amenințările, loviturile. Astea trebuie numite pe față, ca să le recunoaștem și în viața reală.
În Moromeții, violența e „normală", adică trecută cu vederea. Țața Catrina și copiii trăiesc cu bătaia educativă (aia ruptă din rai...), cu ironia care taie, cu banii tăiați de la gură. Ilie Moromete e „omul timpului lui", într-o lume în care bărbatul hotărăște în casă și ceilalți tac. Tocmai de aceea romanul e important: arată cum abuzul poate fi un sistem liniștit, de fiecare zi, care se transmite mai departe dacă nimeni nu-l oprește. Mesajul pentru copii (și pentru noi, adulții) e simplu: violența nu e doar ceea ce lasă vânătăi. E și control, rușine, frică, bani ținuți sub cheie, cuvinte care te micșorează.
Ultima noapte de dragoste... și întâia oară când vorbim despre abuzul emoțional. O formă de violență domestică
În Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război, loviturile nu se văd. Sunt în cuvinte și în tăceri. Ștefan Gheorghidiu o ține pe Ela sub lupă: e gelos, o verifică, îi citește gândurile, o face să se simtă vinovată pentru orice. Asta e manipulare emoțională pe românește: te face să nu mai ai încredere în tine. Relația devine o cușcă. La clasă, elevilor și se vorbește despre „gelozie" și „criza intelectualului". S-ar putea adăuga ceva esențial: gelozia repetată și controlul nu sunt „dovadă de iubire", sunt forme de violență emoțională.
În Enigma Otiliei, violența nu arată ca în Moara cu noroc și nu se aude ca în Moromeții. Aici e ambalată frumos, în eleganță, politețe și „bune" intenții. Otilia trăiește prinsă între Felix, tânărul posesiv care o vrea doar pentru el, și Pascalopol, bărbatul matur, bogat, care o „protejează" - dar o controlează subtil. Îi cumpără, îi decide viitorul, o tratează ca pe un trofeu cu care își hrănește orgoliul.
Toată lumea din jur comentează „feminitatea" ei, dar nimeni nu se întreabă cum se simte fata asta prinsă între un adolescent gelos și un bărbat care o domină sub pretextul grijii. Otilia nu e „enigmatică". E o tânără care învață cum să supraviețuiască într-o lume în care nu are putere reală de decizie.
La școală, copiii află cum e construit romanul, învață despre moșteniri și ambiții sociale. Dar o temă ratată și aici, care reiese din relația dintre Otilia și bărbații din jurul ei, este cea despre cum controlul poate purta masca grijii. Dacă elevii înțeleg asta din literatură, o vor recunoaște și pe TikTok, și în viață. Dacă nu, rămânem la „așa scrie în comentariu". Poate că adevărata enigmă nu e Otilia, ci felul în care reușim să trecem pe lângă abuz fără să-l vedem, deși e chiar în fața noastră...
Evident, școala nu trebuie să renunțe la literatură, dar poate să ducă discursul dincolo de curente și comentarii. Să vorbească despre sensul uman al textelor. Să le arate copiilor că în spatele metaforelor stau oameni reali, cu frică, putere, rușine sau libertate. Că fiecare operă oferă și o lecție psihologică, și una culturală. Nu ajunge să știm în ce curent se încadrează Rebreanu. Trebuie să înțelegem de ce Ana a tăcut și de ce tac și altele/ alții când trăiesc același lucru.
Numim faptele. În Ion, spunem „viol", nu „seducție". În Maitreyi, nu e poveste de dragoste exotică, e o relație dezechilibrată între un adult și o adolescentă minoră. Copiii au nevoie de cuvinte exacte ca să poată recunoaște pericolul și în viață, nu doar în cărți. Când numim lucrurile corect, le scoatem din zona confuziei și a „romantizării".
Laura Udrea
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Oamenii de știință din SUA au creat "muguri de ADN" - nanoboți care pot livra medicamente în organism și bombarda tumori
Oamenii de știința de la Universitatea din Carolina de Nord (UNC) au creat roboți microscopici care imita comportamentul ...
-
Comunicat de presă SALROM - Precizări privind Sinteza verificărilor efectuate de către Corpul de Control al Prim-ministrului (CCPM)
Societatea Naționala a Sarii - SALROM S.A. dorește sa aduca o serie de clarificari cu privire la concluziile Raportului ...
-
Operațiune de amploare - Polonia și România au dejucat un complot rusesc cu colete explozive către Ucraina: Opt persoane reținute
Polonia si Romania au retinut opt persoane suspectate de planificarea de sabotaje in numele Rusiei, au anuntat marti aut ...
-
INSP produce iarasi panică: Gripa este o boală infecţioasă foarte contagioasă cu morbiditate şi mortalitate semnificative! Până acum era ceva banal
Specialistii Institutului National de Sanatate Publica (INSP) avertizeaza ca desi, de cele mai multe ori, este considera ...
-
Big Bang-ul s-a petrecut cu totul altfel decat s-a crezut pana acum. Undele gravitationale din teoriile cuantice sunt cheia
O echipa de fizicieni din Italia și Spania au venit cu o alta teorie, care schimba totul in privința creației lumii. Ei ...
-
Foreign Affairs prezintă scenariile viitorului Iranului, cum se va administra puterea în țara musulmană cu aproape 100 de milioane de locuitori
Pentru prima data in aproape patru decenii, Iranul se afla in pragul unei schimbari de conducere - și poate chiar de reg ...
-
Ministrul Apărării refuză să explice de ce nu și-a satisfăcut stagiul militar. "Am 52 de ani. Ar fi un pic cam târziu şi statul nu m-ar folosi prea mult apoi"
Ministrul Apararii, Ionuț Moșteanu, a recunoscut ca nu și-a satisfacut stagiul militar, deși acum conduce instituția res ...
-
Zelinski trăieste intr-o lume a lui: Deși Trump a „înjurat tot timpul" și l-a presat să se înțeleagă cu Putin, ucraineanul vede cu totul altfel întâlnirea de la Casa Albă
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a descris intalnirea lui de saptamana trecuta cu Donald Trump ca fiind un succ ...
-
RAPORT - Peste jumătate dintre articolele publicate pe internet sunt scrise de AI
Noile articole generate de AI au depașit numarul celor scrise de oameni online, potrivit unui nou raport al firmei de SE ...
-
CCR a declarat neconstituțională reforma pensiilor magistraților pe motiv de formă. Legea poate fi adoptată din nou cu aceleași prevederi dar cu respectarea formei
Curtea Constituționala Curtea Constituționala a admis, luni, sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) ...
-
Rusia folosește pentru prima dată bombe modificate cu rază lungă de acțiune în atacul asupra regiunii Poltava
Rusia a lovit pentru prima data regiunea Poltava din Ucraina cu o bomba aeriana ghidata KAB asistata de un motor cu reac ...
-
OZN, meteorit, satelit, dragon sau inger căzut?! Un fenomen inexplicabil pe cerul Marii Britanii
Noaptea trecuta in Accrington, Lancashire (Marea Britanie), locuitorii au ramas uimiți in timp ce cerul s-a luminat cu u ...
-
Blackout pe internet. Zeci de site-uri și aplicații nu mai funcționează la nivel mondial. Inclusiv mai multe bănci sunt afectate
O pana masiva de internet a afectat zeci de site-uri și aplicații populare din intreaga lume, printre care Snapchat, For ...
-
Descoperirea de senzație ce ar putea confirma o importantă legendă biblică despre orașele păcatului
Arheologii care sapa in sud-estul Marii Moarte, in Iordania, au gasit dovezi ce ar putea corela „orașele pacatoase ...
-
Liceenii evadează din realitate cu ajutorul Inteligentei Artificiale cu care dezvoltă relatii intime de moment sau romantice de lungă durată
Un numar tot mai mare de liceeni din SUA dezvolta relații intime și/sau romantice cu inteligențe artificiale (AI). Acest ...
-
Marele plan al lui Donald Trump de reconstrucție a Fâșiei Gaza va avea un cost uriaș: Americanii deja și-au făcut calculele
Repararea distrugerilor din Fașia Gaza ar putea necesita aproximativ 50 de miliarde de dolari, potrivit trimisului speci ...
-
Românii au inlocuit cu YouTube și TikTok televiziunile tradiționale in care nu mai au incredere. Sunt primii in Europa la transmiterea de informatii false
In urma cu cateva zile a aparut stirea ca Romania ocupa primul loc in Europa la folosirea rețelelor de socializare ca su ...
-
„Toate datele prosumatorilor se duc acum într-un cloud din China". Se propun „reguli de securitate cibernetică" pentru românii care vor să își instaleze fotovoltaice
O propunere legislativa depusa in Parlament vizeaza condiționarea producției prosumatorilor și a tuturor producatorilor ...
-
Tot mai multe studii atrată că Dieta ketogenică, bogată în grăsimi, dar săracă în carbohidrați, protejează sănătatea creierului şi încetinește evolutia Alzheimer
Un nou studiu, realizat de cercetatori de la Universitatea din Missouri, Statele Unite, se adauga altora - din ce in ce ...
-
Muzeul Luvru din Paris a fost jefuit: Comorile lui Napoleon au fost furate. Actiunea hotilor a fost de tip comando si a durat doar 4 minute
Mii de parizieni și turiști nu au putut intra in faimosul Muzeu Luvru in dimineața zilei de 19 octombrie, deoarece cladi ...
-
Caz șocant și pentru politiști: Un bărbat a fost găsit spânzurat, iar soția sa decedată într-o fântână
Un barbat de 45 de ani a fost gasit spanzurat la locuința sa, iar soția sa, de 39 de ani, a fost descoperita decedata in ...
-
O versiune terifiantă a istoriei umane a fost descifrata de Inteligența artificială
Cercetatorii au folosit modele avansate de invațare automata pentru a reconstitui și traduce mii de tablițe sumeriene de ...
-
A scăpat miraculos: o tânără de 28 de ani a fost filmată cerând ajutor de sub dărâmături și a fost salvată
Explozia puternica produsa vineri dimineața intr-un bloc din cartierul Rahova a curmat viețile a trei oameni, dar exista ...
-
S-a aflat numele firmei care ar fi rupt sigiliul de la gaz în blocul care a explodat pe Rahovei
Numele firmei care ar fi rupt sigiliul de la gaz din blocul din Sectorul 5 care a explodat s-a aflat. Este vorba de o co ...
-
Americanii sunt pesimişti în privinţa economiei SUA: percepţiile negative au dus la o scădere semnificativă a ratei de aprobare a lui Donald Trump
Americanii devin tot mai pesimisti in privinta economiei, pe fondul inflatiei persistente, al temerilor privind locurile ...
-
După CNP, românii vor avea și CPS - Ce este Codul Personal de Sănătate și cum îți va schimba viața
Romania pregatește introducerea unui „Cod Personal de Sanatate" (CPS) - un identificator digital diferit de CNP, d ...
-
Progres major în domeniul neuroștiinței: oamenii de știință creează o vitamină capabilă să întârzie sau chiar să inverseze bolile neurodegenerative
Cercetatorii japonezi au realizat un progres major in domeniul neuroștiinței, reușind sa sintetizeze versiuni modificate ...
-
Cea mai veche fotografie cu un OZN misterios apare într-o fotografie realizată în jurul anului 1870
Imaginea stereoscopica din anul 1870 a fost analizata de experți in fotografie și a fost realizata in timpul unei expedi ...
-
Giorgia Meloni, reacție furibundă după ce a fost catalogată drept 'curtezana' lui Donald Trump
Giorgia Meloni l-a condamnat pe liderul celui mai mare sindicat din Italia dupa ce acesta s-a referit la ea drept &bdquo ...
-
Medicul Flavia Groșan se în comă la spital cu șanse minime de recuperare
Medicul pneumolog Flavia Groșan este internata in stare grava la Spitalul Județean din Oradea, in coma, dupa un stop car ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu