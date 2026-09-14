O tabără din PNL vrea suspendarea președintelui Nicușor Dan

Mai mulți lideri PNL apropiați de premierul Ilie Bolojan au discutat, într-un cerc restrâns al partidului, posibilitatea suspendării președintelui Nicușor Dan.

Liberalii așteaptă ca președintele Nicușor Dan să vină cu o nominalizare de prim-ministru în această săptămână. În cazul în care șeful statului îl va desemna pe liderul PSD Sorin Grindeanu, o parte a liberalilor ar vrea să semneze în Parlament pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan, chiar dacă ar trebui să se asocieze cu AUR.

„Dacă le oferă celor din PSD guvernarea, e clar că nu mai putem vorbi despre un parteneriat politic între PNL și președintele Nicușor Dan. Prin urmare, mi se pare logic ca PNL să sprijine suspendarea președintelui și referendumul de demitere. Dacă Nicușor Dan a refuzat să facă alegeri parlamentare anticipate, atunci vom avea alegeri prezidențiale anticipate", susține unul dintre liderii PNL pentru Adevărul.

În acest moment, doar AUR susține suspendarea președintelui Nicușor Dan. Însă dacă PNL și USR s-ar alătura demersului, s-ar strânge majoritatea necesară pentru suspendarea lui Nicușor Dan. Ulterior, s-ar ajunge la referendum, unde sunt șanse foarte mari ca președintele să fie demis, în condițiile în care pragul de prezență necesar a fost coborât la 30%, iar popularitatea președintelui e foarte scăzută în acest moment.

Totuși, un astfel de demers i-ar aduce pe cei de la PNL și USR lângă AUR, pe care l-au catalogat drept partid extremist. În acest moment, atât Ilie Bolojan, cât și Dominic Fritz resping ideea suspendării președintelui, dar în ambele partide scenariul capătă tot mai mult contur.

AUR continuă ofensiva pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan, deși, în actuala configurație parlamentară, nu dispune de voturile necesare pentru ca procedura să aibă șanse reale de finalizare. Partidul condus de George Simion susține că a strâns 112 dintre cele 155 de semnături necesare pentru declanșarea procedurii și încearcă să transforme inițiativa într-o campanie politică de durată. Potrivit analistului politic Cristian Roșu, deși este puțin probabil ca suspendarea să se materializeze, simpla amenințare poate produce efecte politice: îi poate influența poziționarea președintelui, poate accentua tensiunile dintre Cotroceni și partidele parlamentare și poate menține electoratul AUR într-o stare de mobilizare.