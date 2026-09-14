Trump respinge ideea încetinirii dezvoltării inteligenței artificiale: „SUA trebuie să rămână în avans față de China"
Postat la: 14.09.2026 |
Președintele american consideră exagerate o parte dintre avertismentele privind riscurile Inteligenței Artificiale, pe fondul unor noi semnale de alarmă venite din partea cercetătorilor de la Anthropic.
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că o parte dintre temerile legate de dezvoltarea inteligenței artificiale sunt exagerate, subliniind că Statele Unite trebuie să își păstreze avansul tehnologic față de China și să nu riște pierderea poziției de lider în acest domeniu. Declarația vine în contextul unor noi avertismente formulate de cercetători ai companiei Anthropic cu privire la riscurile globale pe care le-ar putea presupune inteligența artificială, potrivit agenției Reuters.
Trump a afirmat că mulți critici ai AI descriu scenarii care, în opinia sa, nu se vor materializa niciodată, insistând că obiectivul principal al SUA rămâne menținerea supremației în cursa tehnologică.
„Suntem în avans față de China în domeniul inteligenței artificiale. Suntem cea mai avansată țară din lume și, sincer, vreau să rămânem așa, pentru că cine câștigă cursa inteligenței artificiale, câștigă totul", a declarat Trump în fața jurnaliștilor, la resortul său de golf din Irlanda.
Președintele american a evitat și în trecut să susțină cele mai alarmante scenarii privind evoluția AI. Dezbaterea privind siguranța acestei tehnologii s-a intensificat în SUA după ce doi cercetători ai Anthropic au avertizat că dezvoltarea rapidă a tehnologiei ar putea, pe termen lung, să reprezinte chiar o amenințare pentru existența umanității. Aceste declarații au alimentat controversele privind oportunitatea ca marile companii tehnologice să încetinească voluntar dezvoltarea de noi modele.
„Am putea introduce limite de siguranță. Putem face asta"
„Am putea introduce limite de siguranță. Putem face asta. Dar cred că există foarte multe forțe intens negative care ridică această problemă, deși n-ar trebui să o facă, și vorbesc despre scenarii care nu se vor întâmpla", a spus Trump.
În actualul mandat prezidențial, administrația Trump se arată, în general, favorabilă companiilor din domeniul inteligenței artificiale. La rândul lor, liderii sectorului tehnologic susțin o serie de inițiative ale președintelui. Reprezentanții industriei investesc, de asemenea, sume considerabile în campania electorală pentru alegerile parțiale de la 3 noiembrie, care vor stabili controlul asupra Congresului.
Printre cei mai activi finanțatori politici se numără șeful SpaceX, Elon Musk, al cărui comitet America PAC a cheltuit deja milioane de dolari pentru susținerea candidaților Partidului Republican. Structura este așteptată să joace un rol important și în mobilizarea electoratului în această toamnă.
Problema siguranței AI generează îngrijorare și în interiorul structurilor guvernamentale americane
În același timp, problema siguranței AI generează îngrijorare și în interiorul structurilor guvernamentale americane. Anul acesta, Pentagonul a avertizat cu privire la riscurile asociate modelului dezvoltat de Anthropic. După declarațiile recente ale cercetătorilor, o parte dintre liderii companiilor de AI au început, la rândul lor, să susțină ideea unei încetiniri temporare a dezvoltării celor mai puternice sisteme.
Sâmbătă, directorul general al Anthropic, Dario Amodei, a prezentat un concept în trei etape menit să reducă ritmul de dezvoltare a modelelor și să ofere mai mult timp pentru gestionarea riscurilor potențiale. Inițiativa a fost susținută imediat de mai mulți lideri ai marilor companii tehnologice, printre care Elon Musk și directorul general al OpenAI, Sam Altman. Amodei a declarat că principalul obstacol în calea introducerii unei „limite de viteză" pentru dezvoltarea tehnologiei rămâne concurența dintre companiile americane și cele chineze de IA.
„Nu trebuie să ne amăgim, pentru că stimulentele pentru a ieși în față și avantajul militar pe care îl obții din asta sunt atât de mari, încât capacitatea de a verifica dacă cealaltă parte nu trișează trebuie să fie foarte solidă. Așa că cred că va fi o muncă de ani de zile și, sincer, nici eu nu știu dacă este posibil", a spus el.
Fostul cercetător Anthropic Jacob Coxon, care a părăsit compania și a formulat public aceste avertismente, a cerut, de asemenea, ca SUA să își coordoneze acțiunile cu alte state.
„Cred că avem nevoie de coordonare internațională, altfel riscăm să participăm la aceeași cursă cu China, ceea ce ar putea fi la fel de periculos", a afirmat Coxon.
Donald Trump a susținut anterior ideea ca americanii să devină co-proprietari ai marilor companii din domeniul inteligenței artificiale, prin transferarea către stat a unui pachet minoritar de acțiuni la giganții din AI, astfel încât cetățenii să beneficieze de creșterea acestora. Un concept similar a fost promovat, pe parcursul anului, de directorul general al OpenAI, Sam Altman.
De asemenea, susținerea activă acordată de Trump infrastructurii de inteligență artificială a devenit deja o problemă politică pentru republicani. Sondajele arată că șapte din zece americani nu își doresc construirea unor centre de date de mari dimensiuni în apropierea locuinței lor, alegătorii nemulțumindu-se de facturile tot în creștere la energie electrică, de presiunea pusă pe rețeaua electrică și de apariția unei infrastructuri de asemenea amploare.
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