Japonia ar trebui să-și amintească că Rusia deține arme nucleare și să nu recurgă la retorică confruntațională în legătură cu pretențiile asupra Insulelor Kurile, a declarat președintele Dumei de Stat, Vyacheslav Volodin, într-un interviu acordat publicației Vesti.

Oficialul rus a subliniat că aceste insule "sunt o parte integrantă a Federației Ruse." "Cât despre conducerea Japoniei, să-și amintească din nou istoria. Își vor aminti perioada când Japonia militaristă a ucis milioane de civili. Acum încearcă să revină la aceeași retorică. Nu. Este imposibil să învingi o putere nucleară, care este Rusia", a spus Volodin.

Potrivit lui, continuarea unei astfel de politici nu va duce decât la creșterea tensiunii.

În acest sens, Volodin a făcut apel la Japonia să construiască relațiile cu Rusia pe principiile "prieteniei, reciprocității, neamestecului în treburile statelor suverane" și cooperării reciproc avantajoase.

Pe 13 august, Vladimir Putin a vizitat Insulele Kurile pentru prima dată în cei 26 de ani de guvernare a sa, în special insula Iturup, motiv pentru care Tokyo a exprimat un protest puternic față de Moscova.

Prim-ministrul Sanae Takaichi a declarat că Iturup, precum și Kunashir, Shikotan și creasta Habomai, sunt "teritoriul ancestral al Japoniei" și a numit călătoria președintelui rus "absolut inacceptabilă", subliniind că această vizită "ofensează sentimentele" poporului său și complică restabilirea relațiilor dintre cele două țări.

Ministerul rus de Externe a numit declarațiile autorităților japoneze "politic irelevante, ofensatoare și legal nule și neavenite", acuzând Tokyo de "revanchism" și "narațiuni revizioniste".

Vicepreședintele Consiliului de Securitate, Dmitri Medvedev, a declarat că Insulele Kurile sunt, sunt și vor fi teritoriu rusesc, iar cei care nu înțeleg acest lucru vor suporta "consecințe monstruoase".

Cele trei Insule Kurile și lanțul Habomai au intrat sub control rus la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, în 1945, gest pe care Japonia l-a considerat ilegal.

Din cauza acestui conflict, încă nu există un tratat de pace între cele două țări.

Putin și fostul lider japonez Shinzo Abe s-au întâlnit de 25 de ori înainte ca acesta din urmă să părăsească funcția de prim-ministru în 2020 pentru a ajunge la un acord privind insulele, dar fără niciun rezultat.

În martie 2022, Moscova a anunțat retragerea din dialogul cu Tokyo în legătură cu aderarea Japoniei la sancțiuni din cauza războiului din Ucraina.

De asemenea, Ministerul Rus de Externe a interzis japonezilor care locuiau anterior pe insule să îi viziteze fără viză.

În aprilie 2022, Japonia a desemnat Insulele Kurile de Sud drept "teritorii ocupate ilegal" pentru prima dată în aproape 20 de ani.