Strasbourg - Cronica unei bombe sociale anunțate: cum a fost amorsată taxa ETS 2

În 2023, când benzina la noi era 6,6 lei, Parlamentul European a votat o Directivă care prevedea introducerea, din 2027, a unei taxe pe fiecare tonă de carburanți vânduți la pompă și combustibili pentru încălzire (gaz, păcură, motorină). Comisia Europeană nu i-a spus „taxă”, ci „certificat de emisii”, dar a promis că nu va depăși 45 de euro/tonă. Între 2025 și 2026 am fost lăsați într-o fază-fantomă, de simplă raportare pe hârtie. Doar că acum, carburanții au explodat, deci trebuie intervenit.

Ca să vândă 1.000 de litri de carburant sau gazul pentru iarnă, furnizorii sunt obligați de UE să cumpere de la bursă un „bilet de voie” pentru poluare. Un certificat de carbon. Prețul nu e fix, ci se tranzacționează liber, ca grâul sau aurul. Pierde firma vreun ban? Nici vorbă! Costul biletului se descarcă automat pe bonul fiscal de la pompă și pe factura de încălzire a populației.

Doar că „plafonul” a fost o iluzie. Studiile independente oficiale, de exemplu cel făcut de Bloomberg, arată crudul adevăr: dacă cererea de combustibil e mare, bursa scapă de sub control, iar prețul real riscă să sară la 78 sau chiar peste 100 de euro pe tonă, dublând scumpirea la pompă!

19 state, printre care și România, au protestat deja la Comisia Europeană, care a fost nevoită să vină în Parlament cu un proiect de modificare a Rezervei de piață, recunoscând indirect că sistemul e defect. În Comisia de Mediu, raportorul EPP a încercat să salveze ceva, prin amendamente care să forțeze Comisia să pună pe piață rapid certificate, dacă prețul sare în aer, precum și să permită statelor membre să scoată clădirile rezidențiale din mecanism. La carburanți, însă, Comisia Europeană refuză orice scutire, deoarece vrea să forțeze trecerea la electric. După votul din Parlament vor fi negocieri cu Consiliul UE. Aici, singura șansă de a opri sau rescrie actul normativ este constiturea unei minorități de blocaj (adică minim 4 state membre, care să reprezinte peste 35% din populația UE). De ce? Pentru că există o șmecherie a Comisiei Europene: a împins dosarul în procedură ordinară, unde trebuie vot cu majoritate calificată. Iar asta exact ca să ocolească un veto, care, potrivit Tratatelor, poate fi introdus la dispoziții de natură fiscală. Ceea ce Comisia nu recunoaște că ar fi certificatul de poluare. Poftim?

Rareș Bogdan

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