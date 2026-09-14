Strasbourg - Cronica unei bombe sociale anunțate: cum a fost amorsată taxa ETS 2
Postat la: 14.09.2026 |
În 2023, când benzina la noi era 6,6 lei, Parlamentul European a votat o Directivă care prevedea introducerea, din 2027, a unei taxe pe fiecare tonă de carburanți vânduți la pompă și combustibili pentru încălzire (gaz, păcură, motorină). Comisia Europeană nu i-a spus „taxă”, ci „certificat de emisii”, dar a promis că nu va depăși 45 de euro/tonă. Între 2025 și 2026 am fost lăsați într-o fază-fantomă, de simplă raportare pe hârtie. Doar că acum, carburanții au explodat, deci trebuie intervenit.
Ca să vândă 1.000 de litri de carburant sau gazul pentru iarnă, furnizorii sunt obligați de UE să cumpere de la bursă un „bilet de voie” pentru poluare. Un certificat de carbon. Prețul nu e fix, ci se tranzacționează liber, ca grâul sau aurul. Pierde firma vreun ban? Nici vorbă! Costul biletului se descarcă automat pe bonul fiscal de la pompă și pe factura de încălzire a populației.
Doar că „plafonul” a fost o iluzie. Studiile independente oficiale, de exemplu cel făcut de Bloomberg, arată crudul adevăr: dacă cererea de combustibil e mare, bursa scapă de sub control, iar prețul real riscă să sară la 78 sau chiar peste 100 de euro pe tonă, dublând scumpirea la pompă!
19 state, printre care și România, au protestat deja la Comisia Europeană, care a fost nevoită să vină în Parlament cu un proiect de modificare a Rezervei de piață, recunoscând indirect că sistemul e defect. În Comisia de Mediu, raportorul EPP a încercat să salveze ceva, prin amendamente care să forțeze Comisia să pună pe piață rapid certificate, dacă prețul sare în aer, precum și să permită statelor membre să scoată clădirile rezidențiale din mecanism. La carburanți, însă, Comisia Europeană refuză orice scutire, deoarece vrea să forțeze trecerea la electric. După votul din Parlament vor fi negocieri cu Consiliul UE. Aici, singura șansă de a opri sau rescrie actul normativ este constiturea unei minorități de blocaj (adică minim 4 state membre, care să reprezinte peste 35% din populația UE). De ce? Pentru că există o șmecherie a Comisiei Europene: a împins dosarul în procedură ordinară, unde trebuie vot cu majoritate calificată. Iar asta exact ca să ocolească un veto, care, potrivit Tratatelor, poate fi introdus la dispoziții de natură fiscală. Ceea ce Comisia nu recunoaște că ar fi certificatul de poluare. Poftim?
Rareș Bogdan
P.S. - Alte teme de pe agenda plenului:
- Mecanism împotriva concurenței neloiale din afara UE. Oțelul, îngrășămintele, cimentul, aluminiul, energia și hidrogenul produse cu emisii peste standardele europene vor fi interzise sau taxate consistent
- Fond de decarbonizare – bani nerambursabili pentru ca uzinele poluante să-și cumpere tehnologii curate.
- Schimbări în achizițiile publice: la licitațiile privind spitale, școli sau drumuri, contractele nu vor mai fi atribuite după regula prețului cel mai mic, în adjudecare existând o componentă care se referă la calitate și siguranță.
- Vamă digitală comună la frontierele UE, menită să blocheze colecte periculoase sau contrafăcute comandate de pe platforme non-UE.
- bani pentru fermierii afectați de secetă și intervențiile pompierilor ce intervin la pădurile care ard lângă localități.
- Rețelele sociale vor fi obligate să șteargă conturile false și fermele de boți care promovează ura sau panichează
- Măsuri care garantează tinerilor sub 30 de ani o ofertă concretă de angajare de calitate, ucenicie sau stagiu plătit în termen de 4 luni de la terminarea școlii sau pierderea serviciului.
- Măsuri pentru stabilitatea monedei euro, reducând comisioanele bancare la schimburile valutare și ținând sub control costul creditelor și inflația
- situația din Ceuta
- reguli care apără sezonierii și obligă la plata de asigurări reale, nu reținute din salarii
- Atacurile hibride ale Rusiei împotriva statelor membre ale UE
- Simplificarea simplificarea achizițiilor în materie de securitate și apărare, direcționarea de fonduri în sectoarele naționale de profil
- strategia pentru boli cardiovasculare - screening gratuit și tratamente rapide pentru inimă, ajutând la prevenirea infarctului și a AVC
- blocarea necontrolată a semințelor transgenice în hrana animalelor și pe câmpurile europene, păstrând mâncarea curată și protejând soiurile tradiționale.
- bugetul pe 2027
- protejarea tinerilor și copiilor în mediul online - restricții pentru algoritmi
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