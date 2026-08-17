Situaţia din Orientul Mijlociu dă să bubuie: "Iranul a petrecut perioada memorandumului de înțelegere pentru a se pregăti să extindă războiul"

Se pare că Iranul a petrecut cele două luni de la semnarea unui memorandum de înțelegere cu SUA pregătindu-se pentru intensificarea luptelor, mai degrabă decât pentru diplomație.

Conform unui articol din Wall Street Journal, care citează oficiali iranieni și arabi, Teheranul credea că SUA doar câștigau timp pentru un viitor atac. Prin urmare, în ultimele 60 de zile, Iranul ar fi intensificat producția de rachete și drone și a numit personalități intransigente în poziții cheie.

Perioada de 60 de zile prevăzută în memorandumul de înțelegere expiră astăzi.

Raportul WSJ afirmă că oficialii serviciilor de informații arabe au indicat o „schimbare strategică" în rândul conducerii iraniene pentru a „pregăti forțele lor pentru extinderea războiului".

Mohammad Hassan Sangtarash, un analist în domeniul apărării cu sediul la Teheran, declară ziarului că „există, de asemenea, o opinie larg răspândită în Iran că războiul principal nu a început încă".