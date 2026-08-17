Putin recrutează cu forţa soldaţi pentru războiul din Ucraina

Kremlinul a ordonat autorităților regionale ruse să recruteze soldați cu contract. Oficialii ruși doresc recrutarea a 409.000 de viitori soldați în acest an. Cu toate acestea, Moscova pare că încearcă să-și completeze efectivele fără a anunța o nouă mobilizare propriu-zisă.

Cotele de recrutare

Cotele de recrutare au fost stabilite de Kremlin și de Ministerul Apărării al Rusiei, potrivit unor surse familiarizate cu sistemul care au vorbit cu Financial Times (FT). Presiunea asupra oficialilor regionali și municipali a crescut în ultimele luni, potrivit unui raport, citat de Kyiv Post. „Autoritățile locale se află sub o presiune enormă pentru a recruta numărul necesar de soldați în fiecare an", a declarat pentru FT Janis Kluge, cercetător la Institutul German pentru Afaceri Internaționale și de Securitate.

Oamenii vizaţi

„Ei știu cine are datorii, cine face obiectul unei anchete și cine și-a pierdut recent permisul de conducere, iar aceștia sunt oamenii pe care îi vizează", a continuat Kluge. Cercetătorul german urmărește recrutarea militară rusă pe baza datelor bugetare federale și regionale. Calculele sale au arătat că, în primul trimestru al anului 2026, au fost plătite 71.216 prime federale de înrolare, cea mai scăzută cifră înregistrată într-un prim trimestru din ultimii trei ani.

Datele bugetare regionale au indicat că recrutarea s-a stabilizat ulterior la aproximativ 1.000 de contracte pe zi, adică aproximativ 30.000 pe lună. Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a declarat că aproape 200.000 de persoane au semnat contracte militare în prima jumătate a anului.

Recrutarea pe bază de contract

De când Putin a ordonat mobilizarea a 300.000 de rezerviști în septembrie 2022, Rusia a mizat pe recrutarea pe bază de contract, salarii mari și prime la semnarea contractului. Această mobilizare i-a determinat pe sute de mii de ruși să părăsească țara. Potrivit activiștilor ruși pentru drepturile omului în Rusia se desfășoară o „campanie de presiune" cu scopul de a sprijini Kremlinul să evite o altă mobilizare eșuată politic.

„Get Lost"

„Este evident că Putin amână un nou val de mobilizare, așa că Ministerul Apărării trebuie să exercite o presiune din ce în ce mai mare asupra diferitelor grupuri de persoane pentru a le determina să semneze contracte", a declarat Grigory Sverdlin, fondatorul „Get Lost", organizație anti-război din Rusia, pentru The Moscow Times.

Această organizație îi ajută pe cetățenii ruși să evite serviciul militar. Kremlinul încearcă recrutarea bărbaților ruși prin diverse căi. Aceștia sunt, fie reținuți de poliție pe stradă, fie sunt abordați de funcționari care vin acasă la ei sau chiar la locul de muncă. De asemenea, pentru recrutare, autoritățile îi vizează pe cetățenii cu datorii sau condamnări penale, dar și cei care au realizat recent serviciul militar.

Raiduri ale poliţiei

Potrivit unor rapoarte anterioare, poliția rusă, dar și oficialii responsabili cu recrutarea, au desfășurat raiduri pe străzi în mai multe regiuni din Rusia, precum Penza sau Ulyanovsk. În Rostov, 35 de muncitori au fost reținuți de polițiști, pentru a fi recrutați ca soldați, în invazia din Ucraina, care continuă, de mai bine de patru ani. Cu toate acestea, potrivit sursei citate, rezultatele campaniilor de recrutare au fost adesea limitate.

Recrutările vin în contextul în care peste 1,4 milioane de soldați ruși, fie au murit, fie au fost răniți, încă de la începerea războiului din Ucraina, în 2022. Spre exemplu, doar duminică, armata rusă a pierdut peste 1,470, potrivit datelor zilnice publicate de Statului Major General al Armatei Ucrainei, citat de Ukrainksa Pravda.