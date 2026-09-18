Un stat NATO de lângă Ucraina refuză "articolul 5" chiar și în caz de atac rusesc. "Pentru numele lui Dumnezeu, cu cine vrem să luptăm?"
Postat la: 18.09.2026 |
Premierul slovac Robert Fico a declarat că nu intenționează să își îndeplinească obligațiile care îi revin în temeiul Articolului 5 al NATO și nici să participe la apărarea aliaților în eventualitatea unui atac din partea Rusiei. Slovacia are graniță comună cu Ucraina iar Fico este unul dintre simpatizanții lui Putin din Uniunea Europeană, probabil cel mai important de când Viktor Orban a pierdut puterea.
În timpul unui discurs susținut în fața studenților și a personalului spitalicesc din Prešov, Fico i-a acuzat pe liderii europeni de o „retorică belicoasă" și a susținut că nu înțelege împotriva cui ar trebui să se apere Alianța Nord-Atlantică.
Șeful guvernului slovac nu a menționat nicio clipă Rusia ca fiind o țară agresoare sau o sursă de amenințare militară pentru Europa, scrie Pravda.
„Se pare... că uneori există tendința de a compensa incapacitatea de a rezolva probleme precum migrația ilegală, competitivitatea sau prețurile ridicate la energie prin acest gen de discurs belicos: să luptăm, spun ei. Pentru numele lui Dumnezeu, cu cine vrem să luptăm? Cu cine?"
Premierul slovac și-a exprimat public reticența față de respectarea Articolului 5 din Tratatul Atlanticului de Nord, care garantează un răspuns militar colectiv al NATO în cazul unui atac asupra unuia dintre membrii săi.
„Vă puteți imagina, doamnelor și domnilor, că s-ar aplica Articolul 5 din Tratatul NATO? Își poate imagina cineva acest lucru? Cineva își poate imagina ce ni se va spune: pregătiți 5.000 de soldați, 10.000 de soldați, iar aceștia vor pleca undeva să lupte? Nici măcar nu vom ști cine, de ce și pentru ce.", declară Fico.
„Nu vreau ca Slovacia să facă parte din vreun conflict militar legat de Articolul 5. În calitate de prim-ministru, voi face tot posibilul pentru a mă asigura că Slovacia nu va fi niciodată târâtă într-un conflict militar", a spus Fico.
După revenirea în funcția de prim-ministru al Slovaciei în toamna anului 2023, Robert Fico a sistat imediat asistența militară acordată Ucrainei și a început să facă declarații anti-ucrainene constante, justificând invazia rusă.
În perioada 2024-2025, Fico s-a opus în mod sistematic aderării Ucrainei la NATO și a amenințat că va bloca acest proces prin veto. El a susținut că aderarea Ucrainei la NATO ar duce, chipurile, direct la un al Treilea Război Mondial.
În iunie 2026, în ajunul summitului NATO de la Ankara din luna iulie, șeful guvernului slovac s-a opus categoric continuării sprijinului financiar și militar de amploare pentru Ucraina.
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