Semnal de alarmă lansat de fondatorul Microsoft. Bill Gates avertizează că inteligența artificială poate provoca un miliard de decese

Miliardarul Bill Gates avertizează că inteligența artificială este suficient de puternică pentru a declanșa evenimente catastrofale capabile să provoace moartea a un miliard de oameni, transformându-se în cea mai periculoasă armă din istoria omenirii. Fondatorul Microsoft, cunoscut istoric ca unul dintre cei mai mari optimiști din lumea tehnologiei, și-a schimbat radical discursul și sună alarma cu privire la riscul real ca această tehnologie să scape complet de sub control, scrie Axios.

Declarațiile sale vin în contextul în care liderii din Silicon Valley și guvernele occidentale încearcă cu disperare să găsească soluții legislative pentru a preveni un scenariu apocaliptic global.

Arma supremă în mâinile rețelelor rău intenționate

Evoluția accelerată a algoritmilor oferă instrumente fără precedent unor entități care pot folosi tehnologia pentru destabilizarea masivă a societății. Într-un interviu acordat jurnalistei Kristen Welker, ce va fi difuzat duminică, magnatul american a descris vulnerabilitățile extreme la care este expusă planeta în lipsa unor bariere de securitate clare.

„Inteligența artificială este cu siguranță suficient de puternică pentru a conduce la evenimente care, știți, să provoace un miliard de decese. Chiar dacă este destul de greu să ajungi la o distrugere de sută la sută, nu a existat niciodată o armă atât de puternică precum combinația dintre oameni cu intenții rele care folosesc cele mai recente instrumente AI", a declarat Bill Gates în cadrul emisiunii „Meet the Press".

Egalizator social sau cea mai mare sursă de injustiție

Această poziție dură completează un manifest mai amplu publicat de Gates în luna august, în care definea această tehnologie ca fiind mult mai importantă și mai plină de consecințe decât oricare alta din întreaga istorie a civilizației umane. Miliardarul consideră că omenirea a ajuns într-un punct de cotitură din care vectorul de dezvoltare poate duce fie spre progres, fie spre un colaps social greu de gestionat.

„Inteligența artificială va fi fie cel mai mare egalizator inventat vreodată, fie cea mai rea sursă de injustiție. Pe cursul și cu viteza actuală, există o șansă foarte mare de a avea un rezultat net negativ", a explicat fostul șef al Microsoft în documentul programatic.

Mobilizare politică de urgență pentru controlul algoritmilor

Pentru a stopa acest declin și pentru a evita materializarea scenariilor sumbre, miliardarul insistă că este nevoie de o acțiune coordonată la nivel legislativ, care să depășească disputele politice clasice. Guvernele și partidele politice din întreaga lume trebuie să colaboreze strâns în acest moment pentru a găsi mecanisme tehnice și juridice capabile să împiedice inteligența artificială să evolueze în direcții incontrolabile și distructive pentru umanitate.