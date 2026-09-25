Ungaria nu s-a alăturat grupului Carpathian8 și blochează un depozit petrolier pentru Ucraina

Premierul Ungariei, Peter Magyar, a declarat că Budapesta a primit invitația la forum, dar a refuzat-o din motive întemeiate, pe care nu le-a dezvăluit însă.

La noul format de cooperare regională „Cei Opt din Carpați", al cărui summit s-a desfășurat zilele trecute în Ucraina, Ungaria a fost reprezentată doar de adjunctul ambasadorului la Kiev, scrie canalul NE SAHAR de pe re'eaua Telegram.

Magyar a anunțat, de asemenea, că Ungaria nu va permite construirea unui depozit de produse petroliere pentru Ucraina, pentru care MOL a semnat, anterior, un memorandum cu Naftogaz.

„Acesta nu va fi construit nici la granița dintre Ungaria și Ucraina, nici în altă parte", a subliniat șeful Executivului de la Budapesta. (M.G.G.)