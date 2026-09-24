Un nou război ia amploare. Pakistanul a lansat atacuri aeriene masive asupra Afganistanului
Postat la: 24.09.2026 |
Pakistanul a lansat atacuri aeriene asupra a 10 obiective din Afganistan despre care susține că erau folosite pentru lansarea și depozitarea dronelor utilizate împotriva sa.
Atacurile au loc pe fondul escaladării tensiunilor dintre cei doi foști aliați deveniți dușmani, care se află de mult timp în conflict din cauza atacurilor militanților islamiști, ceea ce a declanșat, de asemenea, în februarie, cele mai grave confruntări dintre cele două țări din ultimii ani.
Islamabadul acuză Kabulul că adăpostește militanți care organizează atacuri transfrontaliere, dar guvernul taliban din Afganistan neagă că ar adăposti insurgenți anti-pakistanezi și susține că insurgența este o problemă internă a Pakistanului.
Sistemele de apărare aeriană ale Pakistanului au detectat miercuri drone lansate de pe teritoriul afgan, care au fost urmărite și neutralizate înainte de a putea ajunge la vreuna dintre țintele vizate, a declarat Tarar într-o postare pe X. Pakistanul a efectuat apoi „lovituri aeriene și cu drone de precizie" asupra a 10 locații, atacuri care „s-au limitat la obiective militare identificate" legate de tentativele de atac, a spus ministrul pakistanez.
„Orice alt act provocator din partea talibanilor afgani va primi un răspuns ferm și hotărât", a declarat ministrul.
Atacurile aeriene pakistaneze au avut loc în mai multe zone din provincia Khost, situată în sud-estul țării, a declarat Mustaghfir Gurbaz, purtătorul de cuvânt al guvernatorului provinciei Khost. Nu au existat victime, a precizat acesta.
Un atac asupra unei unități de poliție din nord-vestul Pakistanului, săptămâna trecută, în urma căruia au murit cel puțin 24 de persoane, a reaprins luptele între cele două țări după aproape trei luni de relativă acalmie.
Guvernul pakistanez a declarat, la începutul acestei săptămâni, că a lansat atacuri aeriene în regiunea de frontieră dintre Afganistan și Pakistan, ucigând 28 de militanți, în timp ce oficialii talibanilor afgani au acuzat Islamabadul că a ucis trei civili în atacurile nocturne de pe teritoriul afgan.
Cel mai grav incident izolat a avut loc însă în luna martie, când peste 400 de persoane au fost ucise într-un atac aerian pakistanez asupra orașului Kabul, talibanii afgani afirmând că era un centru de reabilitare pentru dependenții de droguri. Islamabadul a negat acuzația, afirmând că „a vizat cu precizie instalații militare și infrastructura de sprijin a teroriștilor".
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