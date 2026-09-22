Trump suferă o înfrângere umilitoare în legătură cu planul său de a prelua controlul asupra Groenlandei

Donald Trump a amenințat în repetate rânduri că va prelua controlul asupra Groenlandei, afirmând că această regiune este prea importantă pentru ca localnicii să se poată ocupa singuri de nevoile sale de securitate, având în vedere expunerea teritoriului nordic față de China și Rusia. Însă acum, liderul SUA suferă o înfrângere umilitoare a planului său nebunesc de a prelua controlul asupra Groenlandei.

Președintele se laudă cu o propunere de acord care nu se ridică la nivelul a ceea ce a cerut cu insistență de luni de zile. Donald Trump sărbătorește un acord de securitate privind Groenlanda ca pe un „vis devenit realitate" - chiar dacă acesta nu atinge scopul pe care l-a cerut luni de zile: controlul asupra Groenlandei, potrivit Daily Beast.

Trump a postat vineri, pe Truth Social, că acordul propus cu Danemarca și Groenlanda abordează „TOATE" preocupările Statelor Unite cu privire la teritoriul strategic arctic. Danemarca și Groenlanda au avut o perspectivă diferită asupra acordului propus, care implică o actualizare a unui tratat din 1951 între SUA și Danemarca, care permitea deja SUA să mențină o prezență militară și să își extindă activitățile în Groenlanda.

Prim-ministrul danez Mette Frederiksen și prim-ministrul Groenlandei Jens-Frederik Nielsen au transmis într-o declarație comună că acordul va consolida securitatea Arcticii și a Atlanticului de Nord. Acordul propus recunoaște, de asemenea, în mod evident „suveranitatea și integritatea teritorială a Regatului și dreptul poporului groenlandez la autodeterminare", menținând în același timp Groenlanda sub suveranitatea daneză.

Nielsen a menționat că acordul reflectă „interesele Groenlandei și locul său în cooperarea internațională. Este în beneficiul nostru, al tuturor". Trump a afirmat cu laudă că acordul „oferă Statelor Unite control permanent asupra securității și a tuturor celorlalte nevoi din Groenlanda, abordând complet TOATE preocupările noastre numeroase". Cumva, a adăugat el, „nu va exista NICIUN COST pentru Statele Unite!"

Scutul american „Golden Dome" va fi și deasupra Groenlandei

Nu este disponibil niciun text al acordului și acesta nu a fost încă finalizat, relatează The Washington Post. Parlamentele Danemarcei și Groenlandei și, eventual, Congresul SUA trebuie să îl aprobe. Trump urmează să se întâlnească cu liderii Danemarcei și Groenlandei în această săptămână la New York, la Adunarea Generală a Națiunilor Unite, unde intenționează să semneze acordul.

Liderii Groenlandei, Danemarcei și NATO le-au spus în repetate rânduri oficialilor lui Trump că, în temeiul tratatului din 1951, administrația avea deja o latitudine semnificativă pentru a extinde prezența militară americană acolo. Trump este, de asemenea, interesat de bogăția minerală a Groenlandei.

Vineri, Trump a numit noul acord un „vis devenit realitate pentru Statele Unite ale Americii" și a menționat că acum așteaptă cu nerăbdare să colaboreze cu „poporul minunat" din Danemarca și Groenlanda, în ceea ce privește „această parcelă mare și extrem de strategică". El a subliniat că nicio altă țară nu poate avea o bază sau „face investiții sensibile" în Groenlanda fără „aprobarea noastră scrisă expresă".

Potrivit Washington Post, acordul permite doar țărilor NATO să înființeze baze în Groenlanda și numai membrii NATO sau UE pot face investiții sensibile în țară. Trump s-a lăudat în postarea sa că niciun alt președinte nu a reușit să încheie vreun acord, dar a omis să menționeze acordul din 1951.

Liderul SUA a spus deja în ianuarie, într-un interviu cu fosta prezentatoare de la Fox News, Maria Bartiromo, că SUA obțin tot ce își doresc într-un acord de securitate cu Groenlanda și Danemarca (cu excepția întregii Groenlande). El a adăugat că o parte din scutul său anti-arme „Golden Dome" planificat va fi deasupra Groenlandei.