Trump suferă o înfrângere umilitoare în legătură cu planul său de a prelua controlul asupra Groenlandei
Postat la: 22.09.2026 |
Donald Trump a amenințat în repetate rânduri că va prelua controlul asupra Groenlandei, afirmând că această regiune este prea importantă pentru ca localnicii să se poată ocupa singuri de nevoile sale de securitate, având în vedere expunerea teritoriului nordic față de China și Rusia. Însă acum, liderul SUA suferă o înfrângere umilitoare a planului său nebunesc de a prelua controlul asupra Groenlandei.
Președintele se laudă cu o propunere de acord care nu se ridică la nivelul a ceea ce a cerut cu insistență de luni de zile. Donald Trump sărbătorește un acord de securitate privind Groenlanda ca pe un „vis devenit realitate" - chiar dacă acesta nu atinge scopul pe care l-a cerut luni de zile: controlul asupra Groenlandei, potrivit Daily Beast.
Trump a postat vineri, pe Truth Social, că acordul propus cu Danemarca și Groenlanda abordează „TOATE" preocupările Statelor Unite cu privire la teritoriul strategic arctic. Danemarca și Groenlanda au avut o perspectivă diferită asupra acordului propus, care implică o actualizare a unui tratat din 1951 între SUA și Danemarca, care permitea deja SUA să mențină o prezență militară și să își extindă activitățile în Groenlanda.
Prim-ministrul danez Mette Frederiksen și prim-ministrul Groenlandei Jens-Frederik Nielsen au transmis într-o declarație comună că acordul va consolida securitatea Arcticii și a Atlanticului de Nord. Acordul propus recunoaște, de asemenea, în mod evident „suveranitatea și integritatea teritorială a Regatului și dreptul poporului groenlandez la autodeterminare", menținând în același timp Groenlanda sub suveranitatea daneză.
Nielsen a menționat că acordul reflectă „interesele Groenlandei și locul său în cooperarea internațională. Este în beneficiul nostru, al tuturor". Trump a afirmat cu laudă că acordul „oferă Statelor Unite control permanent asupra securității și a tuturor celorlalte nevoi din Groenlanda, abordând complet TOATE preocupările noastre numeroase". Cumva, a adăugat el, „nu va exista NICIUN COST pentru Statele Unite!"
Scutul american „Golden Dome" va fi și deasupra Groenlandei
Nu este disponibil niciun text al acordului și acesta nu a fost încă finalizat, relatează The Washington Post. Parlamentele Danemarcei și Groenlandei și, eventual, Congresul SUA trebuie să îl aprobe. Trump urmează să se întâlnească cu liderii Danemarcei și Groenlandei în această săptămână la New York, la Adunarea Generală a Națiunilor Unite, unde intenționează să semneze acordul.
Liderii Groenlandei, Danemarcei și NATO le-au spus în repetate rânduri oficialilor lui Trump că, în temeiul tratatului din 1951, administrația avea deja o latitudine semnificativă pentru a extinde prezența militară americană acolo. Trump este, de asemenea, interesat de bogăția minerală a Groenlandei.
Vineri, Trump a numit noul acord un „vis devenit realitate pentru Statele Unite ale Americii" și a menționat că acum așteaptă cu nerăbdare să colaboreze cu „poporul minunat" din Danemarca și Groenlanda, în ceea ce privește „această parcelă mare și extrem de strategică". El a subliniat că nicio altă țară nu poate avea o bază sau „face investiții sensibile" în Groenlanda fără „aprobarea noastră scrisă expresă".
Potrivit Washington Post, acordul permite doar țărilor NATO să înființeze baze în Groenlanda și numai membrii NATO sau UE pot face investiții sensibile în țară. Trump s-a lăudat în postarea sa că niciun alt președinte nu a reușit să încheie vreun acord, dar a omis să menționeze acordul din 1951.
Liderul SUA a spus deja în ianuarie, într-un interviu cu fosta prezentatoare de la Fox News, Maria Bartiromo, că SUA obțin tot ce își doresc într-un acord de securitate cu Groenlanda și Danemarca (cu excepția întregii Groenlande). El a adăugat că o parte din scutul său anti-arme „Golden Dome" planificat va fi deasupra Groenlandei.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
AfD câștigă al doilea land german într-o singură lună. Cum schimbă extrema dreaptă vechile familii politice ale Europei
Alternativa pentru Germania (AfD) a caștigat alegerile din landul Mecklenburg-Pomerania Occidentala cu 38,3% din voturi, ...
-
S-a făcut marele compromis: Donald Trump preia de facto controlul asupra Groenlandei. Va avea control permanent și fără acordul SUA nu va mișca nici musca
Presedintele Donald Trump a declarat vineri ca Statele Unite au ajuns la un acord cu Danemarca si Groenlanda care confer ...
-
POLITICO: Criză majoră în Germania - Cancelarul Friedrich Merz riscă să fie înlăturat din funcție în acest weekend
Cancelarul german Friedrich Merz risca sa fie inlaturat din funcție chiar in acest weekend, la doar 16 luni dupa preluar ...
-
Un stat NATO de lângă Ucraina refuză "articolul 5" chiar și în caz de atac rusesc. "Pentru numele lui Dumnezeu, cu cine vrem să luptăm?"
Premierul slovac Robert Fico a declarat ca nu intenționeaza sa iși indeplineasca obligațiile care ii revin in temeiul Ar ...
-
Coreea de Nord declară „ireversibil" statutul său de ţară nucleară, după un nou apel la denuclearizare formulat de Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică
Coreea de Nord a respins joi apelurile pentru denuclearizare formulate de Agentia Internationala pentru Energie Atomica ...
-
Trump amenință că va impune Europei „tarife severe" în cazul în care Canada devine membru asociat al UE
Președintele Donald Trump a recurs la unul dintre cuvintele sale preferate atunci cand a amenințat cu masuri de retorsiu ...
-
Ursula von der Leyen atacă suveranismul local, în discursul ei privind starea UE: „Numai Europa poate furniza o suveranitatea reală"
Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a lansat miercuri un apel la combaterea "ultranationalistilor" si "a ...
-
WSJ: Canada vrea statutul de membru asociat al Uniunii Europene, ca răspuns la ruptura cu America
Canada cauta o forma de integrare cu Uniunea Europeana care sa mearga cat mai departe fara aderare deplina, iar premieru ...
-
Trump are probleme: democrații s-au desprins de republicani în sondaje înaintea alegerilor intermediare pentru Congres
Popularitatea președintelui american Donald Trump a crescut fața de minimul istoric inregistrat anterior, insa tot mai m ...
-
Săptămână decisivă la Strasbourg: Ursula von der Leyen va prezenta "Starea Uniunii"
Parlamentul European se reunește in aceasta saptamana la Strasbourg, in perioada 14-17 septembrie, pentru o sesiune plen ...
-
Putin are planuri serioase pentru crearea unui centru nuclear în Vietnam
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a anunțat la summitul BRICS de la New Delhi, construirea unui nou centru de inalta ...
-
Tucker Carlson: Moscova este un oraș cu mult mai bun decât New Yorkul
Jurnalistul american Tucker Carlson a declarat ca Moscova este un oraș cu mult mai bun decat New Yorkul și a recunoscut ...
-
Rezultatele summit-ului BRICS: China propune o serie de iniţiative economice, inclusiv crearea unei "zone open source AI"
Presedintele chinez Xi Jinping a prezentat duminica, la summitul BRICS de la New Delhi, initiative in domenii mergand de ...
-
După Brexist urmează Ukexit? Liderii Scoției, Țării Galilor și Irlandei de Nord se reunesc la Cardiff pentu a-și pregăti independența
Liderii Scoției, Țarii Galilor și Irlandei de Nord se vor reuni luni pentru a semna un acord menit sa dea startul proces ...
-
Phenianul a lansat un proiectil neidentificat în Marea Japoniei
Comandamentul militar sud-coreean a indicat ca a detectat un foc de arma, fara a oferi detalii suplimentare. Coreea de N ...
-
Iranul ar putea realiza inginerie inversă asupra unei drone subacvatice americane capturate
Capturarea de catre Iran a unei drone subacvatice militare americane ofera Teheranului posibilitatea de a-i analiza comp ...
-
FBI extinde investigația asupra lui A. Fauci în dosarul COVID: anchetatorii se uită și la bani
Un nou raport sugereaza ca FBI și Departamentul de Justiție, sub a doua administrație Trump, au intensificat investigați ...
-
Germania este în stare de șoc, după victoria AfD: Situație foarte complicată pentru cancelarul Merz, cel venit la putere cu promisiunea de a stăvili extremismul
Cancelarul german Friedrich Merz se afla luni in fata provocarii de a reactiona la triumful electoral al partidului anti ...
-
Omul momentului în AfD ține să-i mulțumească în mod special lui Elon Musk: Miliardarul american s-a implicat masiv în alegerile din Germania
Omul momentului pentru AfD, Ulrich Siegmund, ține sa-i mulțumeasca in mod special miliardarului american Elon Musk, cel ...
-
Cutremur politic în Germania! AfD, partidul radical, trece de 40%! De ce alegerile de duminică din Germania pot schimba multe și pentru România
Unul dintre cele mai importante partide de extrema dreapta din Germania, Alternativa pentru Germania (AfD), condus de ca ...
-
SUA avertizează aliații NATO să se pregătească pentru un posibil atac al Rusiei: "Trebuie să fim cu toții cu ochii-n patru
Statele Unite le cer aliaților NATO sa se pregateasca pentru eventualitatea in care Vladimir Putin ar decide sa atace un ...
-
Serghei Lavrov anunță sfârșitul NATO: „Nu cred că vor rezista mult timp". Ce spune despre Uniunea Europeană
Alianta Nord-Atlantica nu va mai rezista mult timp, iar incercarea de a inventa noi pretexte pentru prelungirea existent ...
-
Medvedev a admis posibilitatea unui atac direct asupra fabricilor germane de echipament militar destinat Kievului
Dupa ce Rusia a fost acuzata fara dovezi de atacul asupra aeroportului din Leipzig, Germania merita un atac direct asupr ...
-
Joc periculos: mișcările prin care Beijingul anulează sancțiunile SUA împotriva Iranului
Avertismentele venite de la Washington privind sancțiunile economice secundare au intampinat un zid de nepatruns la Beij ...
-
Resurse de un trilion de dolari - După cel mai lung război din istoria SUA, Washingtonul are acces la bogăţiile Afganistanului
Afganistanul a oferit SUA acces la resursele sale minerale extrem de bogate in incercarea de a ridica sancțiunile și de ...
-
Rusia schimbă total tactica: atacuri fără oprire pentru a paraliza Ucraina. Moscova taie și accesul la Marea Neagră
Cel puțin 38 de persoane au fost ucise in urma unui bombardament rus in apropierea capitalei ucrainene Kiev, au declarat ...
-
Bloomberg: Vizita șefului CIA la Moscova - apar indicii despre tema principală
Problema este ca apar informații despre vizita efectuata de șeful CIA la Casa Alba imediat dupa intoarcerea de la Moscov ...
-
Prima reacție a UE după ce islandezii au respins reluarea negocierilor de aderare
Prima reacție a UE dupa ce islandezii au respins reluarea negocierilor de aderareUniunea Europeana a transmis duminica p ...
-
Se naște versiunea musulmană a NATO. Țările semnatare ale Pactului de la Mecca se întâlnesc la Istanbul
Trei mari puteri sunnite se reunesc, luni, la Istanbul, pentru a pune bazele unei variante musulmane a NATO formata, pen ...
-
"Lovitura de ciocan" a lui Putin: plănuiește o ofensivă terestră asupra Kievului cu 300.000 de soldați, susțin oficiali ucraineni
Rusia pregatește mai multe scenarii operaționale pentru o posibila ofensiva in nordul Ucrainei, inclusiv in direcția Kie ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu