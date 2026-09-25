SUA pregătesc terenul pentru o operațiune militară în Cuba: Armata caută trupe disponibile în următoarele 90-120 de zile
Postat la: 25.09.2026 |
Statele Unite par să avanseze pregătirile pentru o eventuală operațiune militară în Cuba, după luni de planificare la nivelul Pentagonului. Un mesaj intern al Armatei americane, consultat de CBS News, arată că Army Reserve verifică acum ce unități ar putea pune la dispoziția Comandamentului de Sud al SUA într-un interval de numai 90 până la 120 de zile.
Demersul reprezintă un pas mai concret decât evaluările și scenariile militare despre care presa americană relata în primăvară și vară. Sunt căutate inclusiv capacități de poliție militară, personal medical și chirurgical, unități de geniu și structuri logistice, categorii de forțe indispensabile susținerii unei operațiuni militare de amploare.
Deocamdată nu au fost emise ordine de desfășurare, iar administrația americană nu a anunțat că președintele Donald Trump a luat o decizie privind declanșarea unei operațiuni în Cuba.
Armata verifică ce forțe poate mobiliza în patru luni
CBS News relatează că Army Reserve analizează dacă poate furniza U.S. Southern Command forțele necesare în următoarele patru luni.
Mesajul intern consultat de televiziunea americană nu menționează explicit Cuba. Mai mulți oficiali americani familiarizați cu situația au declarat însă, sub protecția anonimatului, că solicitarea face parte din continuarea planificării militare care vizează Cuba.
Pentagonul nu se mai limitează la întrebarea teoretică privind ce tip de intervenție ar putea fi executată, ci verifică ce unități de sprijin ar putea fi efectiv disponibile într-un interval determinat.
Solicitarea de personal medical și chirurgical este relevantă inclusiv pentru posibilitatea susținerii unor forțe combatante și tratării victimelor unei operațiuni, în timp ce geniul și logistica sunt necesare pentru deplasarea, aprovizionarea și menținerea trupelor în teren.
Poliția militară poate avea, în funcție de misiune, atribuții de protecție a bazelor și convoaielor, control al accesului, gestionare a prizonierilor sau menținere a ordinii în zone aflate sub control militar.
Toate acestea nu demonstrează că o invazie este iminentă, dar arată că planificarea americană a ajuns la un nivel la care Pentagonul verifică resursele concrete necesare executării unor eventuale ordine.
Pentagonul a analizat deja un asalt cu mii de militari
Noua informație vine după ce CBS News dezvăluia, în luna iulie, că responsabili de rang înalt din Pentagon analizau mai multe variante de acțiune militară împotriva Cubei.
Printre scenariile prezentate s-ar fi aflat un asalt aerian condus de forțele terestre americane, cu participarea a mii de militari și având în centru Divizia 101 Aeropurtată. Oficialii citați atunci precizau că analiza opțiunilor nu însemna că președintele Trump sau conducerea Pentagonului luaseră decizia de a ataca.
Divizia 101 Aeropurtată este una dintre principalele mari unități de intervenție rapidă ale armatei americane și este specializată în operațiuni de asalt aerian, militarii și echipamentele fiind transportate cu elicoptere direct în zona de operații.
Potrivit CBS, variantele pentru Cuba ajunseseră până la nivelul unor prezentări operaționale în Pentagon.
De la evaluarea reacției Cubei la identificarea trupelor disponibile
Cronologia ultimelor luni sugerează o evoluție treptată a pregătirilor. În mai, CBS News relata că serviciile americane de informații și Defense Intelligence Agency analizau modul în care Havana ar putea reacționa în cazul unei lovituri militare americane.
În paralel începuse elaborarea unor opțiuni militare care puteau fi prezentate președintelui Trump. Analizele urmăreau nu doar reacția imediată a Cubei, ci și posibilele consecințe ulterioare ale unei intervenții.
În iulie s-a aflat că Pentagonul analizase deja variante concrete, inclusiv operațiunea cu mii de militari ai Diviziei 101 Aeropurtate.
Acum, la sfârșitul lunii septembrie, Army Reserve verifică disponibilitatea unor unități medicale, de poliție militară, geniu și logistică într-o fereastră temporală precisă de 90-120 de zile.
Trump: „Libertatea va veni în Cuba"
Informațiile despre intensificarea pregătirilor militare apar la numai câteva zile după un mesaj extrem de dur transmis de Donald Trump la Adunarea Generală a ONU.
Pe 22 septembrie, președintele SUA a descris Cuba drept un „stat eșuat" și a declarat că „libertatea" va veni în curând pe insulă. Trump a afirmat că administrația sa exercită asupra conducerii de la Havana o presiune fără precedent și a vorbit despre apropierea sfârșitului regimului comunist cubanez. Delegația Cubei a părăsit sala în timpul discursului.
În același discurs, Trump a vorbit despre folosirea „puterii militare fără egal" a Statelor Unite împotriva amenințărilor din emisfera vestică și a promovat o politică regională mult mai intervenționistă.
SUA și-au intensificat deja operațiunile militare în regiune
Washingtonul a desfășurat în ultimul an o amplă campanie militară în Caraibe și America Latină împotriva unor grupări pe care administrația Trump le califică drept organizații narcoteroriste.
Potrivit Associated Press, forțele americane au executat zeci de atacuri asupra unor ambarcațiuni suspectate de trafic de droguri, iar administrația încearcă să extindă cooperarea militară cu mai multe state din regiune.
Acest dispozitiv regional ar putea facilita din punct de vedere logistic o eventuală operațiune în proximitatea Cubei, aflată la aproximativ 150 de kilometri de Florida.
Statele Unite dispun deja și de o prezență militară permanentă pe insulă, la baza navală Guantanamo Bay.
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