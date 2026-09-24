Rusia ar pregăti un atac cu drone împotriva Italiei, Franței și Spaniei. Serviciile americane ar fi aflat și directorul CIA a mers la Moscova
Postat la: 24.09.2026 |
Cotidianul spaniol „El Mundo" relatează că serviciile de informații americane ar fi avertizat mai multe guverne europene cu privire la posibile planuri ale Kremlinului de a extinde atacurile asupra unor țări precum Italia, Franța și Spania.
Potrivit publicației, Moscova ar putea recurge la drone Gerbera lansate de pe mare, într-o strategie menită să provoace pagube materiale și să testeze reacția statelor NATO.
O sursă apropiată Ministerului Apărării din Lituania, citată sub protecția anonimatului în articol, a explicat și cum ar putea avea loc atacurile: „Vor folosi drone lansate de pe mare, ascunse într-un container, nu este deloc dificil", arată Europa Today.
De ce ar ataca Rusia aceste țări
Cotidianul spaniol a enumerat și posibilele motive ale acestei strategii agresive: „Justificarea unei asemenea escaladări se află de mult timp pe masă. Moscova a insistat în repetate rânduri că furnizarea de arme, informații și consilieri militari Ucrainei transformă țările occidentale în participante la război și în ținte legitime.
Până acum, a acționat sub ceea ce experții numesc "pragul războiului", evitând astfel acțiuni care ar putea provoca un răspuns coordonat al NATO. Cu toate acestea, a lansat o campanie tot mai amplă de sabotaj împotriva unor obiective din țările care sprijină Ucraina, precum și incidente izolate aparent concepute pentru a testa limitele și a evalua reacția".
De anul trecut, când 19 drone fără încărcătură explozivă au pătruns în spațiul aerian al orașului Leipzig, au avut loc mai multe incidente de acest fel. Cel mai grav a fost incidentul recent în care au fost implicate drone înarmate pe aeroportul din Leipzig, pe care autoritățile germane îl atribuie serviciilor de informații ruse.
Dronele Gerbera, folosite în atac
Potrivit „El Mundo", autoritățile lituaniene cunosc și tipul de dronă pe care rușii l-ar putea folosi împotriva Spaniei, Franței sau Italiei. Ar fi vorba despre o dronă Gerbera: are o lungime de aproximativ doi metri, o anvergură de 2,5 metri, o greutate de până la 18 kilograme, poate atinge viteze de aproximativ 160 de kilometri pe oră și are o autonomie declarată de 600 de kilometri, în funcție de încărcătura explozivă transportată și de alți factori, precum vântul.
„O navă comercială poate transporta mai multe astfel de drone - se arată în articolul cotidianului -, care pot fi lansate cu mult mai puțină dificultate decât un Shahed sau un Geran, care sunt considerabil mai mari".
Lansată de la o distanță de 200-300 de kilometri de coastă, această dronă ar avea nevoie de puțin peste o oră pentru a ajunge la țintă. Încărcătura sa utilă redusă nu este suficientă pentru a distruge o structură de mari dimensiuni, dar ar putea provoca un incendiu, deteriora echipamente expuse sau închide temporar un port ori un aeroport. Efectul urmărit ar putea fi de natură politică și economică, pe lângă pagubele materiale.
Directorul CIA a fost la Moscova
„Lituania - explică în continuare El Mundo -, la fel ca alte țări, a fost informată cu privire la aceste informații la scurt timp după misterioasa călătorie la Moscova a directorului CIA, John Ratcliffe, efectuată pe 25 august. Ratcliffe a sosit la bordul unui avion militar american care făcuse escală la Riga, chiar pe flancul baltic al NATO. Nu există dovezi publice privind întâlniri ale sale în Letonia, deși surse diplomatice dintr-o țară baltică confirmă că au fost informate în prealabil despre călătorie și că ulterior au avut cunoștință despre aceasta".
Potrivit informațiilor publicate de The Wall Street Journal și Politico, Ratcliffe s-ar fi deplasat în Lituania pentru a avertiza Rusia împotriva oricărui atac sau provocări la adresa NATO.
Guvernele Spaniei, Franței și Italiei ar fi fost informate cu privire la posibila operațiune a Moscovei: „Acest avertisment coincide cu reacția excepțională a lui Emmanuel Macron: după convocarea Consiliului de Apărare pe 16 septembrie, două zile mai târziu i-a chemat la Palatul Élysée pe liderii tuturor partidelor și pe candidații la alegerile prezidențiale din 2027".
Mai mulți analiști din domeniul apărării consultați de cotidian, susține publicația, au confirmat că au cunoștință despre un raport al CIA care a circulat între ministerele de Externe europene și care descrie foarte precis strategia Kremlinului.
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