Alexandru Cumpanasu s-a razgandit dupa ce a afirmat ca nu vrea sa candideze la alegerile prezidentiale

In urma cu cateva zile, Alexandru Cumpanasu a fost acuzat ca toata implicarea acestuia in cazul de la Caracal ar ascunde de fapt un motiv personal. In momentul in care s-a speculat ca ar urma sa participe la alegerile prezidentiale, acesta a negat cu vehementa. Se pare ca speculatiile s-au transformat intr-un adevar, acesta anuntandu-si, pe pagina sa de Facebook, intentiile de a candida.

In acest moment, o intrebare apare in mintea multor peroane: Cumpanasu s-a folosit de tragedia unei familii pentru a-si atrage sustinerea opiniei publice in campania electorala care tocmai a inceput? Nenumarati oameni politici si persoane publice si-au consolidat imaginea agatandu-se de suferinta si disperarea parintilor fetelor disparute. Totusi, nimeni nu se astepta ca aceasta strategie sa fie folosita chiar de unul dintre membrii familiei. Incetul cu incetul cad toate mastile si se vad adevaratele intentii.

Alexandru Cumpanasu a anuntat ca demareaza o campanie de strangere de semnaturi, ca sa vada daca ar avea sustinere pentru o astfel de functie. "Imi doresc doar doi ani la Cotroceni", a anuntat seful CNMR. In numai o ora de la postarea live facuta pe Facebook, Cumpanasu a fost vizualizat de 150.000 de oameni, iar 11.000 au si comentat, cei mai multi fiind de acord cu acest lucru. "M-am gandit de multe ori la acest lucru, dar deja nu mai pot da acelasi raspuns la nesfarsit. Va intreb pe voi: este cazul sa candidez la presedintia Romaniei? Este o intrebare foarte importanta pe care v-o adresez si am nevoie de sfatul dumneavoastra. Pentru cei care considera ca DA, vreau sa va spun ca timpul este extrem de scurt si este aproape imposibil. Spre satisfactia unor nemernici care astazi isi freaca mainile!", a explicat Alexandru Cumpanasu intentia sa pentru fotoliul de la Cotroceni. "De aceea eu cred ca un om care vrea sa candideze la functia de presedinte si care nu vrea sprijinul partidul, si o spun clar, daca voi face asta nu vreau sprijinul lor, nu vreau sa le fiu dator, are parte si de dezavantaje. De aceea, pentru ca vad ca majoritatea dintre dumneavoastra spuneti ca este bine sa fac lucrul asta, as vrea sa ma conving ca este ceea ce trebuie, motiv pentru care, impreuna cu dumneavoastra, in zilele urmatoare, am sa fac acest exercitiu. Am sa incerc sa vad cate semnaturi putem strange, cati oameni vor sa lupte impotriva acestei cangrene sociale, cati oameni vor o Romanie fara clanuri. Fac un apel la dumneavoastra sa luam decizia impreuna dupa acest exercitiu. Pentru ca daca nu avem o sansa, trebuie sa stim de la inceput!", a adaugat Alexandru Cumpanasu. Acesta a adaugat ca „Dovada faptului ca nu am avut nicio clipa aceasta intentie este ca au ramas pana la momentul in care se pot depune listele de semnaturi doar 20 de zile. Este aproape imposibil, este aproape de domeniul unui record sa poti sa aduni 200.000 de semnaturi. De aceea este o hotarare pe care nu greu o iau, daca as lua-o, dar o sa am nevoie de sfatul si de parerea dvs". "Imi doresc doar doi ani la Cotroceni. Ar fi de ajuns. O functie din asta nu are niciun farmec pentru mine. In doi ani imi voi da demisia, daca nu voi rade toate clanurile din tara asta. Functia de presedinte nu este una de care sa te folosesti conjunctural. Este o functie cu putere, daca stii sa o folosesti, daca nu esti inca un prizonier al sistemului. Ai CSAT, ai strategia nationala de aparare, ai numirile de la DIICOT si Parchete, ai forta poporului. In doi ani, toate clanurile vor fi rase", a mai precizat Alexandru Cumpanasu.