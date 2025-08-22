Proiecte ilegale la Primăria Capitalei. Cum își arogă consilierii generali ai USR atribuții de parlamentari și fac din textul Constituției simplă maculatură
Postat la: 22.08.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Un proiect de hotărâre de Consiliu al Primariei Municipiului Bucuresti, promovat, zilele acestea, de consilierii generali USR Nicorel Nicorescu și Dragoș Radu cere intre altele: interzicerea reclamelor la jocuri de noroc și dispozitive de fumat pe bunurile Capitalei, din 2026. De aici un intreg scandal.
Proiectul încalcă drepturi reglementate ca fundamentale din Dreptul afacerilor, aplicat și în România după 1990, precum, dreptul de a avea o firmă și dreptul la profit, considerat de Codul Fiscal și de cel Civil o componentă esențială a economiei de piață și un motor al inovației și dezvoltării.
Legi, norme fundamentale și decizii ale instanțelor, încălcate:
În primul rând, proiectul depus de consilierii USR încalcă principii fundamentale ale dreptului, care stau la baza funcționării instituțiilor statului. Principii care au fost statuate inclusiv prin decizii repetate ale instanțelor (curți de apel sau Înalta Curte de Casație și Justiție) încă de acum 15 ani.
Relevantă este spre exemplu ultima decizie în materie a ÎCCJ (nr. din 25/05/2015), pronunțată de 25 de magistrați ai Secțiilor reunite ale Curții Supreme pe un recurs în interesul legii formulat de Avocatul Poporului: hotărârile consiliilor locale nu au statut de lege specială, iar această autoritate nu poate reglementa din punct de vedere normativ sancţiuni / interdicții sau proceduri în domenii reglementate deja prin legi (organice sau ordinare) ori prin ordonanțe de urgență ale Guvernului României.
Așadar, hotărârile de consiliu, adoptate cu depăşirea competenţei ce revine consiliilor locale şi contrare prevederilor actelor normative cu forţă juridică superioară, sunt lovite nulitate absolută. "Principiul legalităţii este exprimat şi prin interdicţia ca, prin acte normative care aparţin sferei secundum legem, să se modifice sfera legislaţiei primare prin completări, omisiuni sau restricţii", mai subliniază ÎCCJ.
Proiectul de hotărâre al consilierilor USR încalcă, însă, și deciziile celei mai importante instanțe din România, și normele fundamentale amintite. Nu doar pentru că aduce adăugiri legilor superioare în vigoare, dar mai introduce și sancțiuni:
Ce prevede proiectul?
- Reclamele - interzise pe toate bunurile Capitalei, din 2026
- Panourile existente - eliminate până la 1 septembrie 2026
- La evenimente sportive - interdicția intră etapizat, integral din 1 ianuarie 2029
- Amenzi: 4.000 - 5.000 lei pentru cei care încalcă regulile"
Competențele în materie de publicitate le sunt limitate strict de Legea nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate, care este încă în vigoare.
Legea le permite autorităților locale să stabilească prin hotărâre a consiliului local sau general doar zonele și locurile în care este permisă amplasarea de mijloace de publicitate, precum și categoriile de mijloace de publicitate admise în aceste zone. Mai mult, legea nu interzice sub nicio formă publicitatea, dar se referă la publicitate restrânsă în zone cu restricții speciale - precum zone construite protejate, zone de protecție a monumentelor istorice, zone de protecție ale obiectivelor cu valoare arhitecturală. Și la posibilitatea de a amplasa toate categoriile de mijloace de publicitate în zonele de publicitate lărgită.
Apoi, Legea privind publicitatea produselor din tutun, a țigărilor electronice, vape-urilor și a dispozitivelor electronice a fost promulgată de Klaus Iohannis cu un an în urmă și modifică textele de lege pe aceeași temă, adoptate anterior. Iată ce prevede (frazele trebuie parcurse până la final!):
"Este interzisă publicitatea pentru băuturile alcoolice, produsele din tutun, ţigaretele electronice, inclusiv de tip Vape, produsele destinate inhalării fără ardere din înlocuitori de tutun, dispozitivele electronice pentru încălzirea tutunului şi a produselor destinate inhalării fără ardere din înlocuitori de tutun, precum şi pentru pliculeţele cu nicotină pentru uz oral (pouch-uri) în incinta unităţilor de învăţământ şi a unităţilor de asistenţă medicală sau la o distanţă mai mică de 200 metri de intrarea acestora măsurată pe drum public."
și:
"Publicitatea pentru băuturile alcoolice, produsele din tutun, ţigaretele electronice, inclusiv de tip Vape, produsele destinate inhalării fără ardere din înlocuitori de tutun, dispozitivele electronice pentru încălzirea tutunului şi a produselor destinate inhalării fără ardere din înlocuitori de tutun, precum şi pentru pliculeţele cu nicotină pentru uz oral (pouch-uri) nu este permisă în spaţiile destinate în principal minorilor, în sălile de spectacole înainte, în timpul şi după spectacolele destinate minorilor."
Referitor la publicitatea pentru jocurile de noroc, a fost modificat doar Codul Audiovizual (articol 110, alineat 7) care prevede strict următoarele: „Este interzisă (pe posturile de televiziune și radio) difuzarea de publicitate pentru jocuri de noroc în care sunt prezente personalităţi ale vieţii publice, culturale, ştiinţifice, sportive sau de alte persoane, care, datorită notorietăţii în mediul online, pot încuraja participarea la astfel de jocuri"
Drepturi fundamentale eliminate:
"Dreptul de a avea profit (inclusiv al firmelor care au ca obiect de activitate - jocuri de noroc sau producția și comercializarea tutunului și a produselor din tutun), cunoscut și ca libertatea economică și dreptul de proprietate asupra profitului, este un principiu legal și economic fundamental, recunoscut în legislația internațională, inclusiv în România, care permite persoanelor fizice și juridice să desfășoare activități economice, să obțină profit și să dispună de acesta. Acest drept este adesea protejat de constituții și legi, care garantează principiile economiei de piață, dar este și reglementat prin legi fiscale și comerciale".
La fel ca dreptul de a avea o firmă, indiferent de profilul ei. Și acest drept este recunoscut de lege oricărei persoane fizice sau juridice care îndeplinește condițiile stabilite de legislația română.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Claudiu Târziu: "Strategia Guvernului în domeniul sănătății provoacă o criză cu efecte ireparabile"
Declaratie politica Claudiu Tarziu, presedinte Actiunea Conservatoare: "Masurile de austeritate declanșeaza exodul profe ...
-
Horia Georgescu acuză: „Statul restrânge accesul pacienților la justiție prin modificările din sănătate. Profund neconstitutional"
Ministerul Sanatații a pus miercuri in transparența decizionala un proiect de ordonanța privind modificarea și completar ...
-
România, a doua cea mai mare creștere lunară de prețuri din Uniunea Europeană în luna iulie!
În timp ce Romania s-a stabilizat deja ca țara cu cea mai mare rata anuala a inflației din Uniunea Europeana in 20 ...
-
Cât cresc impozitele pe locuințe. Vicepremierul Tanczos Barna detaliază măsura inclusă în al doilea pachet de reforme fiscale al Guvernului Bolojan
Guvernul intenționeaza sa creasca impozitele la locuințe cu peste 50%, insa procentul final nu a fost stabilit pana mier ...
-
Ministrul Alexandru Nazare explică pe larg de ce insistă Guvernul atat de mult pentru reducerea deficitului bugetar
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat marți, intr-o postare pe Facebook, de ce considera esențiala reducere ...
-
Rareș Bogdan: "Putin urmărește să preia controlul statelor din Europa de Est. România și Republica Moldova sunt vitale pentru el"
Europarlamentarul Rareș Bogdan avertizeaza asupra mizei strategice a Rusiei in Ucraina și asupra riscurilor pentru Roman ...
-
Diana Șoșoacă se rățoiește la Donald la Trump: "Ești cel mai mare mincinos și cel mai antiromân"
Președinta partidului SOS Romania, europarlamentara Diana Șoșoaca, a lansat un nou mesaj antisemit in care glorifica miș ...
-
Alexandru Nazare a reusit cu toata austeritatea sa găseasca bani pentru finantarea Campionatelor Mondiale de înot pentru juniori
Ministrul de Finanțe Alexandru nazare a gasit o scapare in bugetul pe 2025. Organizarea in Romania a Campionatelor Mondi ...
-
Aberația pomenilor sociale electorale ale PSD: Aproape un milion de români care nu au muncit iau pensii de la stat cât cei care au cotizat minimum 25 de ani
Aproape un milion de romani care nu au muncit niciodata incaseaza bani de la stat. Deși nu au cotizat niciodata la pensi ...
-
Anamaria Gavrilă îl somează pe Călin Georgescu: Să ne spună dacă vrea să fie premier în guvern cu PSD
Ipoteza ruperii actualiei coaliții și formarea unui guvern PSD -AUR prinde tot mai tare contur. Anamaria Gavrila, șefa P ...
-
Ministrul Finanțelor anunță măsuri extrem de dure și oferă un tablou haluciant al firmelor din România. reactie la companiile care nu facturează dar si la reforme in ANAF
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat o serie de masuri pentru firme și companii. O masura extrem de importa ...
-
Călin Georgescu și-a găsit aliatul: Sorin Ovidiu Vîntu anunță că-i pune tot ce vrea la dispoziție ca să revină în politică și să formeze mișcarea „RO EXIT"
Sorin Ovidiu Vintu a anunțat pe TikTok ca va lansa in septembrie mișcarea politica „RO EXIT", cu obiectivul declar ...
-
George Simion vrea AUR la guvernare împreună cu PSD, din toamnă. Călin Georgescu ar urma să fie propus premier
Președintele AUR, George Simion, a declarat ca formațiunea sa iși propune sa ajunga la guvernare din toamna, daca va exi ...
-
ANAF trece la rechinii evaziunii fiscale. Ministrul Finanțelor vrea controale la companii mari care tergiversează plata taxelor
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat marți ca a cerut Agenției Naționale de Administrare Fiscala sa declanș ...
-
Lui Isărescu îi miroase urât austeritatea lui Bolojan - Inflaţia va fi de 9,7% din septembrie: "Avem o cocoaşă frumuşică, ca să zic aşa, şi ea e chiar ceva mai mare!"
Inflatia va forma o „cocoasa" in septembrie, cand va fi inregistrat un varf de 9,6 - 9,7%, iar la finalul anului v ...
-
Iată cât e de prost Bolojan: Rata inflației a crescut puternic în România - A ajuns la 7,84% după ce a fost ridicată plafonarea facturilor la energie, cresterea TVA si a acccizelor
Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, va prezenta, marti, Raportul trimestrial asupra inflatiei. Din datele colectate pana a ...
-
Cea mai imbecilă declaratie politică a momentului - Oana Țoiu înainte de summitul Trump-Putin: "România susține suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Ucrainei"
Pe langa faptul ca Ucraina a inglobat teritorii romanesti, provincii istorice precum Bucovina de Nord, peste cateva zile ...
-
Naționalizarea fiscală: Coada de topor a Bruxelles-ului anunță că impozitele pe proprietate pentru persoane fizice de la sate vor crește de la 1 ianuarie 2026 chiar cu 70%
Premierul Ilie Bolojan a declarat ca impozitele pe proprietate pentru persoane fizice ar putea creste de la 1 ianuarie 2 ...
-
Dovada că Bolojan e pus de Ursula & Macron sa ne omoare cu zile - România a ajuns studiu de caz în Financial Times: "Un colaps economic uriaș prin măsurile de austeritate"
Problemele economice ale Romaniei, generate la nivel intern, de ultimele guverne, au ajuns un subiect de studiu in presa ...
-
Bolojan i-a trantit usa-n nas lui Băsescu: Proiectul prin care fostul presedinte cerea locuință de la stat nu s-a aprobat
Fostul președinte Traian Basescu urma sa primeasca, vineri, o locuința de protocol din partea RA-APPS. Proiectul, insa, ...
-
Alexandru Nazare anunță o decizie care repară o mare nedreptate suferită de români în comunism
Procesul de retrocedare a imobilelor confiscate in perioada comunista a fost deblocat dupa ce a fost adoptata in Guvern ...
-
PUSL acuză: „Bolojan vrea să-l premieze pe Băsescu, în timp ce românii plătesc nota austerității"
Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) denunța intenția Guvernului condus de Ilie Bolojan de a reintroduce pensia specia ...
-
Istoricul Adrian Cioroianu trage concluzii dure după înmormântarea lui Iliescu: Este un diavol și un criminal! Nu va fi ușor, dar este vital!
Istoricul Adrian Cioroianu trage concluzii dure dupa inmormantarea lui Ion Iliescu și unele derapaje la adresa fostului ...
-
Fostul procuror general al României după moartea lui Ion Iliescu: Procesul a fost evitat cu obstinație de cei care au emanat voință politică de stat
Augustin Lazar a dezvaluit motivul pentru care dosarele Revoluției și Mineriadei din iunie 1990 au ramas nerezolvate dup ...
-
Din 2026, taxele locale vor fi majorate cu 70%. Ce a discutat Bolojan cu primarii: "Oamenii plătesc prețul unui dezmăț electoral făcut de Ciolacu și Ciucă"
De anul viitor, taxele locale vor fi majorate cu 70%, conform discuțiilor purtate marți, 5 august, de premierul Ilie Bol ...
-
„Nu-l văd bine pe Grindeanu". Reacția unui politolog după ce cazul licitației cu acte false de la Aeroportul Kogălniceanu a ajuns la Parchetul European
Dezvaluirea ca Parchetul European verifica licitația de lucrari la Aeroportul Kogalniceanu din Constanța ar putea fi un ...
-
Claudiu Târziu despre presiunile asupra președintelui în contextul așa-numitei Legi Vexler
Claudiu Tarziu, europarlamentar și președinte al partidului Acțiunea Conservatoare, a lansat un avertisment public cu pr ...
-
Alexandru Nazare recunoaște că explozia prețurilor îi va da peste cap pe români: Trebuie să fim corecți
Situația Romaniei de la 1 august va fi extrem de dificila. Asta spune ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, care a vor ...
-
A dat și premierul "șpagă de supraviețuire" la fel ca Dragoș Anastasiu? Bolojan a vorbit public de "vama de interior" pe care o dădea Poliției
În alegerile locale din 2020 Ilie Bolojan a vorbit despre ascensiunea sa din mediul privat imediat perioadei ...
-
Fostul ministru al Justiției Raluca Prună: Faptul că Nicușor Dan nu semnează decretele de pensionare e un abuz
Raluca Pruna, fost ministru al Justiției, din partea USR, il critica dur pe Nicușor Dan pentru ca nu semneaza decretele ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu