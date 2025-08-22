Proiecte ilegale la Primăria Capitalei. Cum își arogă consilierii generali ai USR atribuții de parlamentari și fac din textul Constituției simplă maculatură

Un proiect de hotărâre de Consiliu al Primariei Municipiului Bucuresti, promovat, zilele acestea, de consilierii generali USR Nicorel Nicorescu și Dragoș Radu cere intre altele: interzicerea reclamelor la jocuri de noroc și dispozitive de fumat pe bunurile Capitalei, din 2026. De aici un intreg scandal.

Proiectul încalcă drepturi reglementate ca fundamentale din Dreptul afacerilor, aplicat și în România după 1990, precum, dreptul de a avea o firmă și dreptul la profit, considerat de Codul Fiscal și de cel Civil o componentă esențială a economiei de piață și un motor al inovației și dezvoltării.

Legi, norme fundamentale și decizii ale instanțelor, încălcate:

În primul rând, proiectul depus de consilierii USR încalcă principii fundamentale ale dreptului, care stau la baza funcționării instituțiilor statului. Principii care au fost statuate inclusiv prin decizii repetate ale instanțelor (curți de apel sau Înalta Curte de Casație și Justiție) încă de acum 15 ani.

Relevantă este spre exemplu ultima decizie în materie a ÎCCJ (nr. din 25/05/2015), pronunțată de 25 de magistrați ai Secțiilor reunite ale Curții Supreme pe un recurs în interesul legii formulat de Avocatul Poporului: hotărârile consiliilor locale nu au statut de lege specială, iar această autoritate nu poate reglementa din punct de vedere normativ sancţiuni / interdicții sau proceduri în domenii reglementate deja prin legi (organice sau ordinare) ori prin ordonanțe de urgență ale Guvernului României.

Așadar, hotărârile de consiliu, adoptate cu depăşirea competenţei ce revine consiliilor locale şi contrare prevederilor actelor normative cu forţă juridică superioară, sunt lovite nulitate absolută. "Principiul legalităţii este exprimat şi prin interdicţia ca, prin acte normative care aparţin sferei secundum legem, să se modifice sfera legislaţiei primare prin completări, omisiuni sau restricţii", mai subliniază ÎCCJ.

Proiectul de hotărâre al consilierilor USR încalcă, însă, și deciziile celei mai importante instanțe din România, și normele fundamentale amintite. Nu doar pentru că aduce adăugiri legilor superioare în vigoare, dar mai introduce și sancțiuni:

Ce prevede proiectul?

Reclamele - interzise pe toate bunurile Capitalei, din 2026

Panourile existente - eliminate până la 1 septembrie 2026

La evenimente sportive - interdicția intră etapizat, integral din 1 ianuarie 2029

Amenzi: 4.000 - 5.000 lei pentru cei care încalcă regulile"

Competențele în materie de publicitate le sunt limitate strict de Legea nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate, care este încă în vigoare.

Legea le permite autorităților locale să stabilească prin hotărâre a consiliului local sau general doar zonele și locurile în care este permisă amplasarea de mijloace de publicitate, precum și categoriile de mijloace de publicitate admise în aceste zone. Mai mult, legea nu interzice sub nicio formă publicitatea, dar se referă la publicitate restrânsă în zone cu restricții speciale - precum zone construite protejate, zone de protecție a monumentelor istorice, zone de protecție ale obiectivelor cu valoare arhitecturală. Și la posibilitatea de a amplasa toate categoriile de mijloace de publicitate în zonele de publicitate lărgită.

Apoi, Legea privind publicitatea produselor din tutun, a țigărilor electronice, vape-urilor și a dispozitivelor electronice a fost promulgată de Klaus Iohannis cu un an în urmă și modifică textele de lege pe aceeași temă, adoptate anterior. Iată ce prevede (frazele trebuie parcurse până la final!):

"Este interzisă publicitatea pentru băuturile alcoolice, produsele din tutun, ţigaretele electronice, inclusiv de tip Vape, produsele destinate inhalării fără ardere din înlocuitori de tutun, dispozitivele electronice pentru încălzirea tutunului şi a produselor destinate inhalării fără ardere din înlocuitori de tutun, precum şi pentru pliculeţele cu nicotină pentru uz oral (pouch-uri) în incinta unităţilor de învăţământ şi a unităţilor de asistenţă medicală sau la o distanţă mai mică de 200 metri de intrarea acestora măsurată pe drum public."

și:

"Publicitatea pentru băuturile alcoolice, produsele din tutun, ţigaretele electronice, inclusiv de tip Vape, produsele destinate inhalării fără ardere din înlocuitori de tutun, dispozitivele electronice pentru încălzirea tutunului şi a produselor destinate inhalării fără ardere din înlocuitori de tutun, precum şi pentru pliculeţele cu nicotină pentru uz oral (pouch-uri) nu este permisă în spaţiile destinate în principal minorilor, în sălile de spectacole înainte, în timpul şi după spectacolele destinate minorilor."

Referitor la publicitatea pentru jocurile de noroc, a fost modificat doar Codul Audiovizual (articol 110, alineat 7) care prevede strict următoarele: „Este interzisă (pe posturile de televiziune și radio) difuzarea de publicitate pentru jocuri de noroc în care sunt prezente personalităţi ale vieţii publice, culturale, ştiinţifice, sportive sau de alte persoane, care, datorită notorietăţii în mediul online, pot încuraja participarea la astfel de jocuri"

Drepturi fundamentale eliminate:

"Dreptul de a avea profit (inclusiv al firmelor care au ca obiect de activitate - jocuri de noroc sau producția și comercializarea tutunului și a produselor din tutun), cunoscut și ca libertatea economică și dreptul de proprietate asupra profitului, este un principiu legal și economic fundamental, recunoscut în legislația internațională, inclusiv în România, care permite persoanelor fizice și juridice să desfășoare activități economice, să obțină profit și să dispună de acesta. Acest drept este adesea protejat de constituții și legi, care garantează principiile economiei de piață, dar este și reglementat prin legi fiscale și comerciale".

La fel ca dreptul de a avea o firmă, indiferent de profilul ei. Și acest drept este recunoscut de lege oricărei persoane fizice sau juridice care îndeplinește condițiile stabilite de legislația română.