Claudiu Târziu: "Strategia Guvernului în domeniul sănătății provoacă o criză cu efecte ireparabile"

Declaratie politica Claudiu Târziu, presedinte Actiunea Conservatoare:

"Măsurile de austeritate declanșează exodul profesioniștilor din sistem. Prin tăierea sporurilor și blocarea angajărilor la stat, guvernul Bolojan vrea să lase impresia că gestionează cu mână de fier risipa bugetară care ar sta la baza deficitului bugetar uriaș, înregistrat în ultimii ani. În realitate, acest plan de austeritate provoacă o hemoragie de personal medical pe care nimeni nu o va mai putea opri. Și asta în condițiile în care înregistrăm deja o lipsă acută de infirmieri, asistenți și medici. Iar alte mii de cadre medicale urmează să se pensioneze în viitorul foarte apropiat, pentru limită de vârstă.

Fiecare medic și asistent care va pleaca de acum înainte, din cauza salariilor umilitoare, a epuizării și a lipsei mijloacelor de a-și face treaba cum se cade, va lăsa în urmă un gol pe care statul va fi forțat să-l acopere ulterior cu costuri mult mai mari.

Dezastrul este previzibil: vom ajunge să importăm medici cu salarii uriașe sau, mai grav, vom asista la prăbușirea totală a sistemului, în dauna pacientului, adică a cetățeanului român. Guvernul economisește astăzi câțiva lei, dar condamnă România la un viitor în care sănătatea va deveni un lux inaccesibil celor mai mulți români.

Mie unuia asta nu-mi pare o strategie, ci mai degrabă un act de sabotaj. Unul care aduce atingere siguranței naționale. În opinia mea, risipa din sistem nu e pricinuită de cheltuielile cu personalul, ci de modul defectuos și corupt de achiziție a materialelor, instrumentarului și aparaturii medicale, precum și de cel, la fel de impropriu și corupt, de management al spitalelor. Asta ar trebui să vizeze o reformă sănătoasă."