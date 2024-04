Cozmin Gușă: Am acceptat să candidez la Primăria Capitalei ca independent susținut de AUR

Cozmin Gușă (53 de ani) a anunțat că revine în politică și candidează independent, susținut de AUR, pentru funcția de primar general al Capitalei. El și-a motivat decizia spunând că „am uitat să fim patrioți" și că suveranismul, patriotismul și conservatorismul „trebuie să preia puterea" în România.

„Pentru mine este o decizie complicată, nu este o decizie de oportunitate personală pentru că nu mi-am planificat viața în această direcție când m-am retras din politică. E o decizie complicată la care am tot meditat. Nu-mi căutam de lucru la candidatură, dar propunerea lui George Simion este o propunere căreia, dacă îi dau curs, în mod evident poate să creeze o sinergie sau cum zicea Cristoiu o simbioză în curentul suveranist din România care este majoritar. Unul ca mine poate să aducă opțiuni în plus și un suport pentru acest curent necesar în România. Partidele clasice au făcut totul praf în ultimele decenii. Aseară am stat de vorbă cu George Simion, ne-am întâlnit, și-a reiterat propunerea să candidez independent susținut de AUR la primăria Capitalei și pot să spun că concluzia a fost pozitivă, am acceptat", a declarat Cozmin Gușă.

Fost secretar general PSD în 2001-2003, Cozmin Gușă a schimbat barca și a mers la PD înaintea prezidențialelor. Astfel, anul 2004 îl găsește director de campanie al lui Traian Băsescu. Gușă a fost ales deputat de București pe listele Alianței Dreptate și Adevăr PNL-PD în 2004. În 2005, el a fondat alături de Aurelian Pavelescu și Lavinia Șandru partidul PIN, formațiunea fiind absorbită de UNPR în 2011. A revenit în PSD în 2019 pentru o scurtă perioadă, pentru că a fost exclus din partid. Cozmin Gușă a fost proprietarul postului Realitatea TV. În prezent este moderator la GoldFM.