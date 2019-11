Cozmin Gușă face la cald cea mai amplă analiză a situației tensionate din PSD

Cozmin Gușă a comentat situația tensionată din PSD, precizând de la început că vorbește "nu doar în calitate de consultant politic, ci și de PSD-ist, ca să fie clar. Adică de membru simplu PSD".

Cozmin Gușă a început analiza astfel: "Practic, in acest moment, partidul de stanga, singurul de altfel, PSD, pentru ca PRO Romania urmareste alte deziderate cu Ponta acolo, are o proba. Si trebuie sa demonstreze, daca mai are acea energie interioara necesara unei organizatii politice atunci cand trebuie sa se regenereze, si PSD este in fata unei asemenea provocari. O regenerare politica ce vine dupa o perioada grea, in care un lider de calitate intelectuala modesta, ma refer la Liviu Dragnea, dar cu ambitii, a procedat la o siluire a leadership-ului PSD, asistat de oameni din statul paralel, pentru ca asta a fost o ambitie a statului paralel, sa distruga PSD. Si daca nu au putut din exterior, au facut-o din interior.

Dupa aceasta perioada de siluire, a urmat aceasta perioada intermediara, de criza. Pentru ca sa ai liderul bagat la puscarie si a doua zi o femeie nepregatita pentru aceasta postura de lider si care nu stie cum sa exercite aceasta calitate de lider, e vorba de Dancila, a trebuit sa isi asume conducerea partidului".

Consultantul politic s-a referit apoi, pe larg, la Viorica Dăncilă: "Numai ca Viorica Dancila a pierdut tot ce se putea pierde pentru partid. A pierdut majoritatea, a pierdut alegerile prezidentiale intr-un fel rusinos si, mai mult decat atat, a pierdut respectul public al oamenilor din stanga.

O asemenea decadere la scor a candidatului PSD la prezidentiale, ma refer la primul tur, lasa urme adanci. Cerbicia dansei, incapatanarea de a se crampona de putere ne arata ca nu gandeste corect. Gandeste chiar defect.

Primarii sau viitorii candidati la primarii sunt foarte ingrijorati tocmai de acest scor care nu le asigura o trambulina politica pentru candidatura lor in numele partidului la primarii sau la consilii judetene, listele de consilieri locali si asa mai departe. Asta este principala problema a celor din PSD, ca nu au cu cine sa se reprezinte".

Cozmin Gușă a oferit apoi explicații pentru dezastrul din PSD: "Brandul PSD a suferit foarte mult. Faptul ca nu au fost oameni inteligenti, intelectuali sofisticati la conducere a dus la aceasta terfelire a brandului PSD, care nu mai reprezinta un sprijin pentru candidati, pentru primari. Si vorbesc cu zeci dintre ei, mai ales de cand am intrat in partid. Telefonul meu este plin de mesaje, incerc sa raspund la cate pot. Presiunea lor de a continua mandatele ca primari in diverse comunitati ii pune si in postura ca in lipsa unei reforme a PSD sa isi asume o candidatura independenta.

Viorica Dancila nu a inteles nimic. Din atitudinea ei este foarte limpede ca cei care o asista doresc sa o pastreze impaiata in geam, neintelegand ca partidul nu este guvern si ca partidul nu este tara. Partidul este o organizatie privata a membrilor sai, care trebuie sa respire.

Sunt discutii, intalniri pentru o alta conducere interimara care sa pregateasca un nou congres. Se va proceda la o primenire, la o reforma, la niste oameni mai vechi sau mai noi, dar cu o statura publica consistenta, consolidata, intelectuali obligatoriu marea majoritate. Cei care pot sa gandeasca si sa dea directie sunt cei care au citit si au invatat. Nu restul. Restul sunt cu "Ho!", cu "Bă!", cu "Mă!"... Nu merge asa.

Este obligatorie in acest moment deperemizarea PSD. Nu vorbesc de faptul ca unii au fost membri PRM, nu asta este problema. Problema este atitudinea. Un partid de stanga modern nu poate sa vina cu golanii, nu poate sa vina in public cu cuvinte urate sau cu un bagaj al trecutului politic care nu ajuta la niciun proiect de constructie, ci dimpotriva".

Consultantul politic a vorbit apoi despre înlocuitorii Vioricăi Dăncilă în PSD: "Sa vedem daca actualii lideri sunt suficient de intelepti incat sa pregateasca acest proiect intermediar pentru o viitoare intalnire mare a partidului care sa starteze procesul de reforma, pentru ca el doar trebuie startat. Va dura un an, doi, trei, cine stie cat va dura? Dar important este sa inceapa.

Marcel Ciolacu este o varianta (n.red. de presedinte PSD), dar sunt si alte variante. Sunt foarte multi care au inceput sa se exprime, insa in acest moment conteaza o echipa care sa isi asume greselile trecutului recent din epoca Dragnea, din epoca Ponta si sa aiba intelepciunea sa deschida partidul pentru noi-veniti. Dar in niciun caz nu pot fi de genul Gabi Oprea. Postarea Gabrielei Firea este corecta, nu poti pe usa din dos.

Nu spun dintr-un sentiment de pizma ca acest Comitet Executiv m-a dat pe mine afara si l-a primit cu bratele deschise ca vicepresedinte pe Gabi Oprea. Eu nu consider valabila darea mea afara din partid, pentru ca este nestatutara. Din calitatea de membru simplu nu ma da nimeni afara. Daca ma da afara din calitatea de membru simplu, oricum raman simpatizant si particip la acest proces de reforma, ca vor unii, ca nu vor unii, cu functia de Cozmin Gusa".

Spre final, analistul politic s-a referit, pe larg, la situația în care se găsesc Gabriel Oprea și Marian Vanghelie în raport cu PSD: "Este foarte important ca stanga sa fie reconsolidata. Nu ma intimideaza in niciun fel aceste incercari disperate ale celor care astazi conduc prost, dar foarte prost PSD.

Iar pesoane providentiale nu exista aici, trebuie sa fie un grup de oameni intelepti, ponderati, care impreuna cu Marcel Ciolacu, Paul Stanescu, Radu Moldovan si altii care sunt acolo sa genereze acest proces de primenire care sa duca in timp la o reformare a partidului la o upgradare pe structura politica si pe infrastructura politica existenta, care inca este foarte consistenta, dar se poate pierde rapid.

Pe Gabi Oprea nu il inteleg. El a cam abandonat politica si probabil doar din prostia lui Codrin Stefanescu, care este trecator pe la partid, sa aiba acest demers. Mai bine ar fi stat acasa, este un sfat de la distanta pe care i-l dau. Nu are ce sa caute intr-un proiect de reforma.

Pe Vanghelie il inteleg, pentru ca este nelinistit. El vrea sa faca politica, si-a facut un partid, dar toti cei care vor sa ajute trebuie sa dea dovada de modestie. Sa isi propuna sa ajute si sa se aloce unei echipe cu scopul declarat de reforma. Cred ca vor intelege drumul pe care trebuie sa il urmeze".

"Unii dintre ei trebuie sa renunte la functiile nationale pentru ca au dovedit ca sunt incompetenti. Mihai Fifor este unul dintre ei. Incompetent clar pentru functia de secretar general. Poate pentru alte functii este competent. Olguta Vasilescu, foarte slaba ca sefa de campanie. Foarte slaba! Poate ca primar la Craiova sa fie corespunzatoare. Am vazut ca a facut treaba acolo, am vizitat Craiova in urma cu o luna.

Ca ei sunt multi care trebuie sa faca pasul in spate, pentru ca asa este in viata. Partidul asta nu este al lor, este al membrilor sai care pun osul in fiecare campanie. Daca li se scrie partitura buna si daca au lideri consistenti la centru, atunci fac ceea ce trebuie, daca nu, nu. Iar acum nu au avut nici lideri consistenti la centru, nici partitura, nici strategia de campanie nu au fost bune", a încheiat Cozmin Gușă.