Gușă: Decizia de donare a sistemului PATRIOT este mortală pentru România, de azi suntem în război și mare pericol. Iohannis, Ciolacu, Geoană, la groapa de gunoi a istoriei!

România va dona Ucrainei un sistem de rachete PATRIOT! Decizia a fost luată în această după-amiază, în cadrul ședinței CSAT. Tot astăzi, președintele Klaus Iohannis a anunțat și retragerea candidaturii sale pentru șefia NATO și susținerea pe care i-o va acorda România lui Mark Rutte pentru funcția de secretar general al NATO. Într-o intervenție la Realitatea Plus, analistul politic Cozmin Gușă, candidat independent la alegerile prezidențiale, a prezentat care sunt consecințele extrem de grave și imediate ale deciziei CSAT în contextul geopolitic în plin dezechilibru din acest moment.

România va dona sistemul PATRIOT Ucrainei, cu condiția să obțină în schimb un sistem similar sau echivalent, care să acopere nevoia de asigurare a protecției spațiului aerian național.

„Decizia luată astăzi este o variantă mortală pentru România!", a avertizat Cozmin Gușă. Analistul politic a explicat că: „România nu pierde doar miliardul sau miliardele implicate de donare a acestui sistem. România pierde mult mai mult. Pierde autonomia de a-și negocia potențialul geopolitic, pentru că eu asta văd, și astăzi, în ziua Solstițiului de vară, putem să marcăm de fapt extincția politicii externe a României, pentru că a fi de acord cei din CSAT cu o asemenea donație (atenție, fără să fi primit deja la momentul donației alte lucruri de ordin militar, alte facilități) ne arată că nu putem negocia. Astăzi consemnăm în mod faptic statutul nostru, nu de partener al Statelor Unite, ci de vasal. Dar nici măcar acest statut nu este îndeplinit pe de-a-ntregul. De ce? Se presupune că hegemonul își apără vasalii în caz de război. Asta este definiția din carte. Dar, în același timp, se presupune că suzeranul (că asta este denumirea exactă a hegemonului) beneficiază de consultanță, adică se consultă cu cel care este în această relație de vasalitate, cu vasalul. Nu s-a întâmplat acest lucru! A venit pur și simplu ca o impunere, iar de astăzi noi suntem o țintă pentru Rusia în conflictul cu Ucraina, în mod faptic și rușii o să spună că și în mod legitim. Au avertizat de câteva ori, de la Putin în jos, în ultimele 2 luni, că țările europene (țările din NATO propriu-zis, dar cele europene sunt mai aproape), care vor participa cu resurse militare de tip superior la efortul de război al Ucrainei, devin țintă în strategia națională de apărare a Rusiei.

Noi, astăzi (și de aia spun că este o decizie mortală), suntem o țară cu facilități militare extrem de slabe, cele mai slabe din partea asta a NATO, suntem o țară aproape fără armată (noi avem câteva zeci de mii; nu comparați cu Polonia, care deja are 200.000), suntem foarte slabi, neapărați, America este la distanță și cuplul Klaus Iohannis-Marcel Ciolacu practic, din momentul ăsta, ne pune pe toți în alertă. Noi nu mai putem să fim siguri de astăzi, 20 iunie, după această decizie dacă ne culcăm bine și dacă nu ne trezim, Doamne ferește, cu casele de pe lângă noi dărâmate. Atât de gravă este situația și aici nu este absolut nimic de comentat. Guvernul României, acest atât de grăbit candidat, Marcel Ciolacu, care ne-a spus de 400 de ori în 4 ani că el nu va candida la prezidențiale, trebuia să dea aviz negativ în CSAT pentru ca Iohannis să poată să fie blocat în decizia lui. Guvernul știe și este responsabil, prin ministerele lui, ce implică această decizie; prin Ministerul Apărării, prin Ministerul de Externe, Ministerul de Interne, prin celelalte organisme, inclusiv Ministerul de Finanțe (că o s-o încurcăm rău financiar) știe ce implică această decizie. Deci, de astăzi suntem la război!".

Liderii coaliției au decis astăzi, în ședința PSD-PNL, ca alegerile prezidențiale să se organizeze în luna septembrie. Există două scenarii de lucru: fie se va organiza turul 1 pe 15 septembrie și turul 2 pe 29 septembrie, fie se va amâna scrutinul electoral pentru data de 29 septembrie, respectiv 13 octombrie. PSD și PNL nu au hotărât încă dacă vor lansa în cursa electorală un candidat comun sau candidați separați, însă tot mai multe voci din partea liberalilor spun că cel mai potrivit candidat ar fi Nicolae Ciucă, în timp ce liderul PSD a declarat că va intra în cursă doar dacă alegerile rămân în septembrie.

„De astăzi, nu doar Klaus Iohannis, că m-ai întrebat de viitorul lor, dar și Marcel Ciolacu, la pachet cu Mircea Geoană, uite cel puțin cele 3 personaje au un viitor la groapa de gunoi a istoriei. Atât de gravă este decizia de astăzi, încât niciun viitor președinte al României (inclusiv eu, dacă o să câștig) nu poate să rezolve în timp util beleaua în care ne-au introdus acești oameni, pe de-o parte cuplul Iohannis-Ciolacu, pe de altă parte Geoană, în calitate de secretar general adjunct al NATO, care nu a avut absolut nimic de spus. Oamenii care nu știu multe nu își pot închipui cât de mare și periculos este arsenalul militar al Rusiei. Rusia se joacă cu Europa în acest moment din punct de vedere militar, nu are nicio problemă. Iar Rusia, împreună cu China, domină la podea tot blocul NATO, împreună cu Statele Unite. Iar războaiele sunt în curs: avem războiul din Ucraina, lângă noi; avem războiul din Fâșia Gaza, unde Israelul nu mai respectă deloc deciziile internaționale și se poate inflama; avem posibilul conflict din Taiwan, din fericire pentru noi este mai departe, dar suntem în proximitatea acestor războaie. Deci noi nici nu are rost să mai vorbim despre alegeri cu multă speranță. Ascultați-mă, ce vă spun! Suntem într-o postură extrem de delicată până la aceste alegeri; că vor fi în septembrie, că vor fi noiembrie, de astăzi au călcat pe bec din punctul de vedere al rușilor și, atenție, am făcut-o, fiind avertizați de nu știu câte ori. Eu nu vreau să sperii pe nimeni. Știu, e vară, e perioada de vacanțe, dar prieteni, telespectatorilor, înțelegeți că această decizie ne pune în calitatea de țintă a Rusiei, iar ei au considerat și au declarat că acest lucru va fi legitim din punctul lor de vedere, pentru că le sprijinim inamicul. România de astăzi este la război, în urma deciziei celor trei, indiferent cum vreți să-i amestecați, Iohannis, Ciolacu și Geoană, al căror loc în viitor este la groapa de gunoi a istoriei", a explicat Cozmin Gușă.