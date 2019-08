Pana cand trebuie sa mearga Dancila cu guvernul in Parlament si ce se intampla daca nu primeste votul

Romania se afla de cateva zile intr-o criza guvernamentala, dupa ce ALDE a decis sa rupa coalitia cu PSD si sa faca o alianta electorala cu ProRomania, partidul lui Victor Ponta.

Ramasi singuri, social-democratii au decis sa isi asume in continuare guvernarea si au gasit repede inlocuitori pentru ministrii ALDE demisionari. Propunerile au fost insa respinse de presedintele Klaus Iohannis, care i-a cerut premierului Viorica Dancila sa mearga in Parlament pentru a cere un vot de incredere pentru noul guvern. Si asta pentru ca, odata cu plecarea celor de la ALDE, structura politica a Executivului s-a schimbat.

Cu toate ca s-a aratat dezamagita de decizia presedintelui, Dancila a anuntat ca guvernul pe care il conduce va merge mai departe si se va duce in Parlament pentru a obtine sustinerea necesara. Nu a spus insa si cand va face acest lucru.

Asadar, exista mai multe intrebari care se pun cu privire la acest vot de incredere al Parlamentului. Care este termenul pana la care premierul trebuie sa il obtina, ce se intampla daca votul va fi pozitiv si ce se intampla daca va fi negativ? Pica Guvernul daca nu primeste sustinerea Parlamentului?

Fostul presedinte al Curtii Constitutionale, Augustin Zegrean, ne-a oferit raspunsurile la toate aceste intrebari si a explicat care sunt, potrivit Constitutitei, pasii ce trebuie urmati in continuare pentru a iesi din criza guvernamentala.

De ce trebuie sa mearga Guvernul in Parlament si pana cand

Guvernul trebuie sa mearga in Parlament pentru a obtine votul de incredere pentru ca, odata cu demisia ministrilor ALDE, culoarea politica a Executivului s-a schimbat, ne-a explicat fostul presedinte CCR, Augustin Zegrean.

Si, spune el, in Constitutie scrie foarte clar ca o remaniere guvernamentala in urma careia se schimba structura politica a Executivului trebuie sa primeasca votul Parlamentului.

"Guvernul trebuie sa mearga in Parlament pentru ca asa scrie in Constitutie. Suntem in situatia in care se propune o remaniere guvernamentala. Primul ministru doreste sa faca o remaniere.

Pentru ca prin remaniere se schimba compozitia politica a guvernului, presedintele nu poate sa accepte remanierea decat in baza unei aprobari data de Parlament. Si de aceea, daca premierul vrea sa faca remanierea, trebuie sa se adreseze Parlamentului, care va aproba sau va respinge", a declarat Augustin Zegrean.

Fostul presedinte al CCR a spus insa ca in Constitutie nu este prevazut si un termen limita pana la care Viorica Dancila trebuie sa mearga in Parlament.

"Nu exista un termen stabilit nicaieri. Viorica Dancila poate chiar sa se razgandeasca. Si ramane astfel cu ministrii pe care ii are si interimari unde nu exista, timp de 45 de zile. Nu este nicio graba pentru ei si sa stiti ca nimeni nu isi doreste foarte urgent acest lucrul acesta, pentru ca ei sunt preocupati in acest moment de campania pentru prezidentiale", ne-a spus Zegrean.

Ce se intampla dupa votul de incredere din Parlament

Dupa ce guvernul Dancila va merge in Parlament pentru a obtine votul de incredere, exista doua variante: sa primeasca aprobarea sau sa nu o primeasca.

Fotul presedinte al Curtii Constitutionale, Augustin Zegrean, ne-a explicat si ce se va intampla in fiecare caz in parte.

Astfel, in cazul in care remanierea guvernamentala primeste aprobarea Parlamentului, presedintele Klaus Iohannis este obligat, potrivit Constitutiei, sa aprobe propunerile de noi ministri.

Insa in cazul in care remanierea nu primeste votul de incredere al Parlamentului, guvernul ramane asa cum este in prezent, cu ministrii interimari.

"Daca Parlamentul aproba remanierea, presedintele ii numeste pe ministrii propusi si lucrurile merg mai departe. Si pentru ca se primeste aprobarea Parlamentului, presedintele nu are voie sa refuze propunerile de ministri.

Daca Parlamentul respinge cererea primului ministru, guvernul ramane cum este, nu se remaniaza. Ramane cu ministrii interimari si merge mai departe asa", a subliniat Augustin Zegrean.

Fostul sef al CCR a precizat insa ca in cazul celei de a doua variante, in care remanierea nu primeste votul Parlamentului, dar guvernul ramane sa functioneze in forma actuala, cea mai buna solutie este motiunea de cenzura. Si asta pentru ca nu este normal sa avem ministri interimari la nesfarsit, chiar daca Codul Administrativ permite acest lucru.

"Daca Parlamentul va respinge si guvernul ramane asa cu ministrii interimari, probabil ca Opozitia va depune motiune de cenzura. Si o motiune ar rezolva lucrurile, pentru ca am sti ori ca acest guvern sta pana la alegerile din 2020, ori ca pica si se propune un alt guvern. Motiunea poate fi depusa in aceasta sesiune. Daca nu trece acum, mai pot incerca anul viitor", a mentionat Augustin Zegrean.

Daca remanierea nu primeste votul Parlamentului, Guvernul NU pica

Fostul presedinte al Curtii Constitutionale, Augustin Zegrean, a tinut sa atraga atentia ca exista confuzii cu privire la situatia in care remanierea guvernamentala nu primeste sustinerea Parlamentului.

Astfel, el a tinut sa lamureasa faptul ca aceasta situatie nu duce la demiterea Guvernului.

"Faptul ca Parlamentul nu aproba cererea nu duce la demiterea guvernului. Nu pica guvernul pe aceasta procedura. Guvernul pica doar pe procedura motiunii de cenzura sau daca premierul este in imposibilitate de a conduce mai mult de 45 de zie, daca este pus sub interdictie, daca este condamnat, daca demisioneaza. Suntem la situatia de remaniere, nu de demitere a guvernului. Iar remanierea se face cu aprobarea Parlamentului", a explicat Augustin Zegrean.