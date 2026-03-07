Oamenii de știință au descoperit o forță secretă care ne construiește creierul: ce este proteina Piezo1
Postat la: 07.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
O descoperire științifică revoluționară realizată de cercetătorii de la Institutul Max Planck pentru Știința Luminii și publicată în Nature Materials schimbă complet înțelegerea dezvoltării creierului. Studiul demonstrează că neuronii în creștere nu se bazează exclusiv pe semnale chimice pentru a-și forma conexiunile, așa cum se credea până acum, ci sunt ghidați decisiv de proprietățile fizice ale țesutului cerebral.
Dezvoltarea rețelelor neuronale din corpul uman reprezintă unul dintre cele mai delicate și mai puțin înțelese procese din biologie. Până de curând, comunitatea științitară era convinsă că neuronii în plină creștere își ghidează conexiunile folosind exclusiv semnale chimice. O descoperire recentă, realizată de o echipă internațională de cercetători, răstoarnă complet această viziune clasică. Studiul arată că proprietățile fizice ale creierului, precum rigiditatea țesutului, joacă un rol esențial în modelarea acestor semnale chimice, deschizând o nouă eră în înțelegerea anatomiei cerebrale.
Cercetarea revoluționară a fost condusă de specialiști de la Institutul Max Planck pentru Știința Luminii, iar rezultatele au fost publicate în jurnalul de prestigiu Nature Materials. Conform acestora, modul în care țesutul cerebral își ajustează rigiditatea influențează direct producția moleculelor de semnalizare esențiale pentru formarea corectă a conexiunilor dintre neuroni.
În centrul acestui mecanism biologic se află proteina Piezo1, o componentă celulară capabilă să detecteze forțele mecanice din mediul înconjurător. Contextul este cu atât mai fascinant cu cât proteinele din familia Piezo au fost deja consacrate în lumea medicală: descoperirea lor a fost recompensată cu Premiul Nobel pentru Fiziologie și Medicină în 2021, datorită rolului lor esențial în simțul tactil. Ceea ce nimeni nu știa până acum era că Piezo1 nu se limitează la a simți presiunea, ci contribuie activ la organizarea structurală a țesutului cerebral.
Cercetătorii germani au demonstrat că rigiditatea țesutului din jurul neuronilor activează, prin intermediul proteinei Piezo1, producția precisă a moleculelor de ghidare necesare pentru conectarea corectă a celulelor nervoase. Astfel, s-a stabilit o legătură directă și indisolubilă între proprietățile fizice ale creierului și complexitatea cablajului său intern.
„Munca noastră arată că mediul mecanic al creierului nu este doar un fundal - este un regizor activ al dezvoltării", explică Kristian Franze, coordonatorul studiului. Cercetătorul subliniază că acest mecanism „reglează funcția celulară nu doar direct, ci și indirect, prin modularea peisajului chimic", oferind o perspectivă complet nouă asupra modului în care se construiește arhitectura cerebrală.
Implicațiile acestei descoperiri depășesc cu mult domeniul neurologiei fundamentale. Faptul că știința a identificat acum modul precis în care celulele transformă forțele fizice în comenzi chimice va ajuta cercetătorii să înțeleagă mai bine dezvoltarea altor organe vitale din corp. În plus, descoperirea oferă o bază solidă pentru dezvoltarea unor tratamente complet noi, care ar putea deveni realitate în doar câțiva ani.
Printre cele mai promițătoare direcții se numără regenerarea nervilor afectați în urma traumatismelor severe, o provocare majoră a medicinei actuale. De asemenea, înțelegerea modului în care rigiditatea țesutului influențează comunicarea neuronală ar putea deschide calea unor terapii inovatoare pentru bolile neurodegenerative - afecțiuni devastatoare în care structura fizică a creierului și rețelele sale de semnalizare sunt profund alterate.
