Momentul când Ungaria a oprit convoiul ucrainean cu aur și 80 de milioane de dolari. „Mascații" lui Orban au sărit pe mașinile cu bani într-o benzinărie VIDEO

Șapte angajați ai băncii de stat ucrainene Oschadbank au fost reținuți joi, 5 martie, în Ungaria, în timp ce transportau o sumă colosală: 80 de milioane de dolari în numerar și 9 kilograme de aur. Transportul era legal, din punct de vedere al Ucrainei, nefiind primul de acest fel. Banii și aurul aveau toate documentele legale, zic oficialii de la Kiev, în timp ce guvernul de la Budapesta suspectează o spălare de bani.

Autoritățile ungare au publicat un video în care este surprinsă operațiunea de oprire a convoiului de vehicule blindate cu numerar și aur în drum spre Ucraina. Înregistrarea, împărtășită pe platforma X de Balázs Orbán - director politic al premierului Viktor Orban susține că acesta a fost momentul în care „convoiul ucrainean cu aur" a fost interceptat de forțele ungare.

Potrivit declarațiilor oficiale postate de Balázs Orbán, în mașini erau transportate 40 de milioane de dolari, 35 de milioane de euro și 9 kilograme de aur în tranzit prin Ungaria spre Ucraina, iar printre cei reținuți s-ar fi aflat și un fost general din serviciile ucrainene de informații. El a comentat pe X că „un convoi de numerar și aur escortat de persoane cu legături în serviciile de informații ridică întrebări serioase" și a cerut autorităților ucrainene să explice destinația și scopul acestor fonduri.