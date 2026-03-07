Prăpăd pentru industria turismului: milioane de oameni afectați de războiul americanilor și a Israelului cu Iranul

Războiul dintre SUA şi Israel împotriva Iranului începe să afecteze grav industria globală a turismului, evaluată la aproximativ 11,7 trilioane de dolari, după ce milioane de pasageri au fost prinşi în perturbările generate de conflict.

Zoey Gong, terapeut chinez specializat în nutriţie medicinală, era la câteva zile de a se îmbarca într-un zbor Emirates de la Paris la Shanghai, cu escală în Dubai, când SUA şi Israelul au atacat Iranul sâmbătă. Planurile sale de călătorie au fost date peste cap, iar ea a declarat pentru CNBC că a fost nevoită să plătească 1.600 de dolari pentru a ajunge la Shanghai, mai mult decât dublul preţului biletului iniţial.

Ea este una dintre milioanele de persoane afectate de conflictele armate din acest an, de la Iran la Mexic, probleme care ameninţă industria globală a turismului, potrivit Consiliului Mondial pentru Călătorii şi Turism (World Travel & Tourism Council). Situaţia arată că inclusiv oamenii aflaţi departe de rachete, drone şi alte puncte fierbinţi geopolitice pot resimţi efectele acestor crize.

Atacul SUA-Israel asupra Iranului a declanşat o criză majoră în aviaţie, turism şi siguranţă. Peste un milion de persoane au rămas blocate în întreaga lume din cauza închiderii spaţiilor aeriene, care a dus la anularea a peste 20.000 de zboruri de sâmbătă până acum, potrivit companiei de date din aviaţie Cirium. Unii pasageri au rămas blocaţi şi pe nave de croazieră.

Cererea pentru poliţe de asigurare de călătorie mai scumpe, care permit anularea din orice motiv, a crescut de 18 ori în această săptămână, a declarat Chrissy Valdez, director operaţional la Squaremouth, o platformă online de asigurări.

De sâmbătă, Iranul a lansat atacuri de represalii asupra Emiratelor Arabe Unite, unde se află Aeroportul Internaţional Dubai, cel mai aglomerat aeroport din lume pentru traficul internaţional de pasageri, dar şi asupra Qatarului, Iordaniei, Israelului şi Ciprului. Schimbul de atacuri a lăsat companiile aeriene cu puţine opţiuni pentru a repatria călătorii blocaţi.

La câteva zile după atac, Departamentul de Stat al SUA le-a cerut cetăţenilor americani din mare parte a regiunii să plece imediat, în condiţiile în care opţiunile de transport sunt limitate. Instituţia a anunţat că organizează zboruri charter pentru americanii care doresc să se întoarcă din Arabia Saudită, Israel, Emiratele Arabe Unite şi Qatar.

"Situaţia a devenit un adevărat impas în aviaţie", a declarat Henry Harteveldt, fost director din industria aeriană şi fondator al firmei de consultanţă Atmosphere Research Group.

Alte segmente ale industriei turismului se confruntă, de asemenea, cu efectele războiului. Resturi de proiectile au căzut în apropierea hotelului Fairmont The Palm din Dubai, operat de Accor, în weekend. Compania a spus că patru persoane au fost rănite, dar niciuna dintre ele nu era oaspete sau angajat al hotelului.

În acelaşi timp, hotelul Burj Al Arab a fost afectat de un incendiu la începutul săptămânii, după ce a fost lovit de resturi provenite de la o dronă iraniană. Nava de croazieră MSC Euribia, cu peste 6.300 de pasageri, a rămas blocată în Dubai, iar compania încearcă să găsească zboruri pentru turiştii afectaţi.

"Solicităm prioritate pentru oaspeţii noştri din partea partenerilor", a transmis compania. Pentru a accelera repatrierea, MSC analizează opţiuni precum zboruri charter din Dubai, Abu Dhabi sau Muscat, însă "rămâne calmă". La începutul acestei săptămâni, compania a anunţat că va anula toate croazierele rămase programate să plece din Dubai în sezonul de iarnă.

Henry Harteveldt a declarat că, dacă se exclud perturbările provocate de pandemia de Covid-19, aceasta este "cea mai haotică situaţie din turism pe care am văzut-o de la atacurile din 11 septembrie, când SUA au închis spaţiul aerian". Războiul cu Iranul este cel mai grav conflict militar din acest an, dar nu este singurul eveniment care a afectat turismul.

La doar trei zile după începutul anului 2026, SUA au atacat Venezuela şi l-au capturat pe preşedintele Nicolás Maduro şi pe soţia sa, Cilia Flores. Atacul a determinat SUA să închidă spaţiul aerian din Caraibe, lăsând numeroşi turişti blocaţi în staţiuni şi locuinţe de vacanţă rezervate pentru sărbători.

În februarie, zborurile au fost suspendate în unele zone din Mexic, inclusiv în staţiunea de pe litoral Puerto Vallarta şi în Guadalajara, după izbucnirea unor violenţe generate de uciderea unui lider al cartelurilor de către armata mexicană. Companiile din turism au fost deja nevoite să facă schimbări costisitoare: să devieze sau să anuleze croaziere, să ofere politici flexibile de rezervare şi rambursare, să ţină avioanele la sol sau să modifice rutele de zbor, ori să reducă tarifele la hoteluri.

Costurile conflictelor sunt încă evaluate, inclusiv cele legate de combustibil, una dintre cele mai mari cheltuieli pentru companiile aeriene şi operatorii de croaziere, alături de costurile cu forţa de muncă. Aceste costuri sunt de obicei transferate către consumatori, ceea ce ar putea duce la bilete şi vacanţe mai scumpe.

Compania aeriană australiană Qantas a anunţat, de exemplu, că zborul său dintre Perth şi Londra va urma acum o rută care necesită o oprire pentru realimentare în Singapore, ceea ce permite totodată îmbarcarea a aproximativ 60 de pasageri suplimentari.

La începutul anului 2026, directorii din industria turismului erau optimişti, iar unele companii aeriene, inclusiv Delta Air Lines şi United Airlines, prognozau profituri record. Însă războiul şi alte incidente au apărut într-un moment în care industria turismului se baza tot mai mult pe pachete premium pentru a atrage clienţi cu venituri mari, care generează cea mai mare parte a cheltuielilor.

În Mexic, turismul reprezintă aproape 9% din economie. Numărul turiştilor internaţionali a crescut anul trecut cu 13,6%, până la 98,2 milioane de persoane, care au cheltuit aproape 35 de miliarde de dolari, potrivit Ministerului Turismului din Mexic.

În prezent, companiile aeriene reduc zborurile către Puerto Vallarta, cel puţin pe termen scurt. Delta a suspendat majoritatea rutelor către oraş în perioada 3-30 aprilie, păstrând doar câte un zbor zilnic din Los Angeles şi Atlanta. Alaska Airlines şi Southwest Airlines au redus şi ele zborurile în luna martie.

"Poate că oamenii vor uita de problemele legate de aeroportul Puerto Vallarta pe măsură ce atenţia se mută spre Orientul Mijlociu şi rezervările vor reveni, dar vom urmări modificările de capacitate ca indicatori timpurii", au scris Brett Snyder şi Courtney Miller în buletinul informativ Cranky Network Weekly. Aceste probleme apar şi cu doar trei luni înaintea Cupei Mondiale FIFA, care va fi găzduită de oraşe din Canada, Mexic şi Statele Unite.

Unele hoteluri din Mexic au început deja să observe efectele. Victor Razo, managerul hotelului Rivera del Rio din Puerto Vallarta, a declarat că rezervările sunt cu aproximativ 10% mai mici decât anul trecut. "Am lansat câteva promoţii din cauza a ceea ce s-a întâmplat", a spus el, adăugând că preţurile au fost reduse cu 10-20% înainte de perioada aglomerată de vacanţă de primăvară şi de Săptămâna Mare.

El a precizat că hotelul nu se află în apropierea zonelor afectate de violenţe şi că rezervările s-au stabilizat între timp. "Nu este ca la începutul pandemiei. Nu există termen de comparaţie", a spus Razo. Franța și Israel au fost nevoite să întoarcă zboruri de repatriere din Orientul Mijlociu din cauza atacurilor cu rachete. Autoritățile organizează treptat revenirea cetățenilor blocați.

Un zbor charter Air France, organizat de guvernul francez pentru a readuce cetățeni francezi din Emiratele Arabe Unite, a fost nevoit să revină joi din cauza tirurilor de rachete în zonă, a declarat ministrul Transporturilor, Philippe Tabarot, notează The Times of Israel. „Această situație reflectă instabilitatea din regiune și complexitatea operațiunilor de repatriere", a declarat Philippe Tabarot.

Franța a demarat miercuri zborurile de repatriere, în timp ce guvernele se grăbesc să aducă acasă zeci de mii de cetățeni blocați de conflictul dintre SUA, Israel și Iran, care se intensifică. De asemenea, joi, pasagerii unui avion de pe aeroportul Ben Gurion din Israel au fost evacuați după ce sirenele au sunat din cauza unui baraj de rachete iraniene. Procedurile de urgență au fost activate pe principalul aeroport internațional al Israelului, pe măsură ce tensiunile dintre Iran și Israel au escaladat.

Luni, pe 2 martie, compania aeriană israeliană El Al a declarat că se pregătește să opereze zboruri din 22 de destinații din Europa, SUA și Asia pentru a readuce zeci de mii de israelieni blocați în străinătate, odată ce spațiul aerian al țării va fi redeschis treptat săptămâna viitoare, scrie The Times of Israel. Ministrul Transporturilor israelian, Miri Regev, a declarat luni că autoritățile aviatice pregătesc redeschiderea spațiului aerian în mod eșalonat, în funcție de evoluțiile de securitate.

„L-am însărcinat pe șeful Autorității Aviației Civile, Shmuel Zakay, să se întâlnească cu companiile aeriene israeliene, astfel încât acestea să fie pregătite pentru deschiderea cerului în mod eșalonat începând de săptămâna viitoare. Toate acestea, desigur, în conformitate cu evoluțiile din domeniul securității", a declarat Miri Regev. Aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv, principala poartă internațională a Israelului, a fost închis pentru plecări și sosiri de sâmbătă, după ce Israelul și SUA au lansat un atac militar major asupra Iranului, iar Republica Islamică a răspuns cu tiruri de rachete.

Închiderea spațiului aerian a lăsat peste 150.000 de israelieni blocați în străinătate. Odată cu redeschiderea treptată a spațiului aerian, El Al intenționează să aducă israelieni din New York, Miami și Los Angeles, în SUA, și din Bangkok și Phuket, în Asia de Sud-Est. În Europa, zborurile vor fi operate din Larnaca, Atena, Roma, Milano, Paris, Budapesta, Tbilisi, Sofia, Varșovia, București, Madrid, Londra, Barcelona, Geneva, Amsterdam, München și Zurich.