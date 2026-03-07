Prăpăd pentru industria turismului: milioane de oameni afectați de războiul americanilor și a Israelului cu Iranul
Postat la: 07.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Războiul dintre SUA şi Israel împotriva Iranului începe să afecteze grav industria globală a turismului, evaluată la aproximativ 11,7 trilioane de dolari, după ce milioane de pasageri au fost prinşi în perturbările generate de conflict.
Zoey Gong, terapeut chinez specializat în nutriţie medicinală, era la câteva zile de a se îmbarca într-un zbor Emirates de la Paris la Shanghai, cu escală în Dubai, când SUA şi Israelul au atacat Iranul sâmbătă. Planurile sale de călătorie au fost date peste cap, iar ea a declarat pentru CNBC că a fost nevoită să plătească 1.600 de dolari pentru a ajunge la Shanghai, mai mult decât dublul preţului biletului iniţial.
Ea este una dintre milioanele de persoane afectate de conflictele armate din acest an, de la Iran la Mexic, probleme care ameninţă industria globală a turismului, potrivit Consiliului Mondial pentru Călătorii şi Turism (World Travel & Tourism Council). Situaţia arată că inclusiv oamenii aflaţi departe de rachete, drone şi alte puncte fierbinţi geopolitice pot resimţi efectele acestor crize.
Atacul SUA-Israel asupra Iranului a declanşat o criză majoră în aviaţie, turism şi siguranţă. Peste un milion de persoane au rămas blocate în întreaga lume din cauza închiderii spaţiilor aeriene, care a dus la anularea a peste 20.000 de zboruri de sâmbătă până acum, potrivit companiei de date din aviaţie Cirium. Unii pasageri au rămas blocaţi şi pe nave de croazieră.
Cererea pentru poliţe de asigurare de călătorie mai scumpe, care permit anularea din orice motiv, a crescut de 18 ori în această săptămână, a declarat Chrissy Valdez, director operaţional la Squaremouth, o platformă online de asigurări.
De sâmbătă, Iranul a lansat atacuri de represalii asupra Emiratelor Arabe Unite, unde se află Aeroportul Internaţional Dubai, cel mai aglomerat aeroport din lume pentru traficul internaţional de pasageri, dar şi asupra Qatarului, Iordaniei, Israelului şi Ciprului. Schimbul de atacuri a lăsat companiile aeriene cu puţine opţiuni pentru a repatria călătorii blocaţi.
La câteva zile după atac, Departamentul de Stat al SUA le-a cerut cetăţenilor americani din mare parte a regiunii să plece imediat, în condiţiile în care opţiunile de transport sunt limitate. Instituţia a anunţat că organizează zboruri charter pentru americanii care doresc să se întoarcă din Arabia Saudită, Israel, Emiratele Arabe Unite şi Qatar.
"Situaţia a devenit un adevărat impas în aviaţie", a declarat Henry Harteveldt, fost director din industria aeriană şi fondator al firmei de consultanţă Atmosphere Research Group.
Alte segmente ale industriei turismului se confruntă, de asemenea, cu efectele războiului. Resturi de proiectile au căzut în apropierea hotelului Fairmont The Palm din Dubai, operat de Accor, în weekend. Compania a spus că patru persoane au fost rănite, dar niciuna dintre ele nu era oaspete sau angajat al hotelului.
În acelaşi timp, hotelul Burj Al Arab a fost afectat de un incendiu la începutul săptămânii, după ce a fost lovit de resturi provenite de la o dronă iraniană. Nava de croazieră MSC Euribia, cu peste 6.300 de pasageri, a rămas blocată în Dubai, iar compania încearcă să găsească zboruri pentru turiştii afectaţi.
"Solicităm prioritate pentru oaspeţii noştri din partea partenerilor", a transmis compania. Pentru a accelera repatrierea, MSC analizează opţiuni precum zboruri charter din Dubai, Abu Dhabi sau Muscat, însă "rămâne calmă". La începutul acestei săptămâni, compania a anunţat că va anula toate croazierele rămase programate să plece din Dubai în sezonul de iarnă.
Henry Harteveldt a declarat că, dacă se exclud perturbările provocate de pandemia de Covid-19, aceasta este "cea mai haotică situaţie din turism pe care am văzut-o de la atacurile din 11 septembrie, când SUA au închis spaţiul aerian". Războiul cu Iranul este cel mai grav conflict militar din acest an, dar nu este singurul eveniment care a afectat turismul.
La doar trei zile după începutul anului 2026, SUA au atacat Venezuela şi l-au capturat pe preşedintele Nicolás Maduro şi pe soţia sa, Cilia Flores. Atacul a determinat SUA să închidă spaţiul aerian din Caraibe, lăsând numeroşi turişti blocaţi în staţiuni şi locuinţe de vacanţă rezervate pentru sărbători.
În februarie, zborurile au fost suspendate în unele zone din Mexic, inclusiv în staţiunea de pe litoral Puerto Vallarta şi în Guadalajara, după izbucnirea unor violenţe generate de uciderea unui lider al cartelurilor de către armata mexicană. Companiile din turism au fost deja nevoite să facă schimbări costisitoare: să devieze sau să anuleze croaziere, să ofere politici flexibile de rezervare şi rambursare, să ţină avioanele la sol sau să modifice rutele de zbor, ori să reducă tarifele la hoteluri.
Costurile conflictelor sunt încă evaluate, inclusiv cele legate de combustibil, una dintre cele mai mari cheltuieli pentru companiile aeriene şi operatorii de croaziere, alături de costurile cu forţa de muncă. Aceste costuri sunt de obicei transferate către consumatori, ceea ce ar putea duce la bilete şi vacanţe mai scumpe.
Compania aeriană australiană Qantas a anunţat, de exemplu, că zborul său dintre Perth şi Londra va urma acum o rută care necesită o oprire pentru realimentare în Singapore, ceea ce permite totodată îmbarcarea a aproximativ 60 de pasageri suplimentari.
La începutul anului 2026, directorii din industria turismului erau optimişti, iar unele companii aeriene, inclusiv Delta Air Lines şi United Airlines, prognozau profituri record. Însă războiul şi alte incidente au apărut într-un moment în care industria turismului se baza tot mai mult pe pachete premium pentru a atrage clienţi cu venituri mari, care generează cea mai mare parte a cheltuielilor.
În Mexic, turismul reprezintă aproape 9% din economie. Numărul turiştilor internaţionali a crescut anul trecut cu 13,6%, până la 98,2 milioane de persoane, care au cheltuit aproape 35 de miliarde de dolari, potrivit Ministerului Turismului din Mexic.
În prezent, companiile aeriene reduc zborurile către Puerto Vallarta, cel puţin pe termen scurt. Delta a suspendat majoritatea rutelor către oraş în perioada 3-30 aprilie, păstrând doar câte un zbor zilnic din Los Angeles şi Atlanta. Alaska Airlines şi Southwest Airlines au redus şi ele zborurile în luna martie.
"Poate că oamenii vor uita de problemele legate de aeroportul Puerto Vallarta pe măsură ce atenţia se mută spre Orientul Mijlociu şi rezervările vor reveni, dar vom urmări modificările de capacitate ca indicatori timpurii", au scris Brett Snyder şi Courtney Miller în buletinul informativ Cranky Network Weekly. Aceste probleme apar şi cu doar trei luni înaintea Cupei Mondiale FIFA, care va fi găzduită de oraşe din Canada, Mexic şi Statele Unite.
Unele hoteluri din Mexic au început deja să observe efectele. Victor Razo, managerul hotelului Rivera del Rio din Puerto Vallarta, a declarat că rezervările sunt cu aproximativ 10% mai mici decât anul trecut. "Am lansat câteva promoţii din cauza a ceea ce s-a întâmplat", a spus el, adăugând că preţurile au fost reduse cu 10-20% înainte de perioada aglomerată de vacanţă de primăvară şi de Săptămâna Mare.
El a precizat că hotelul nu se află în apropierea zonelor afectate de violenţe şi că rezervările s-au stabilizat între timp. "Nu este ca la începutul pandemiei. Nu există termen de comparaţie", a spus Razo. Franța și Israel au fost nevoite să întoarcă zboruri de repatriere din Orientul Mijlociu din cauza atacurilor cu rachete. Autoritățile organizează treptat revenirea cetățenilor blocați.
Un zbor charter Air France, organizat de guvernul francez pentru a readuce cetățeni francezi din Emiratele Arabe Unite, a fost nevoit să revină joi din cauza tirurilor de rachete în zonă, a declarat ministrul Transporturilor, Philippe Tabarot, notează The Times of Israel. „Această situație reflectă instabilitatea din regiune și complexitatea operațiunilor de repatriere", a declarat Philippe Tabarot.
Franța a demarat miercuri zborurile de repatriere, în timp ce guvernele se grăbesc să aducă acasă zeci de mii de cetățeni blocați de conflictul dintre SUA, Israel și Iran, care se intensifică. De asemenea, joi, pasagerii unui avion de pe aeroportul Ben Gurion din Israel au fost evacuați după ce sirenele au sunat din cauza unui baraj de rachete iraniene. Procedurile de urgență au fost activate pe principalul aeroport internațional al Israelului, pe măsură ce tensiunile dintre Iran și Israel au escaladat.
Luni, pe 2 martie, compania aeriană israeliană El Al a declarat că se pregătește să opereze zboruri din 22 de destinații din Europa, SUA și Asia pentru a readuce zeci de mii de israelieni blocați în străinătate, odată ce spațiul aerian al țării va fi redeschis treptat săptămâna viitoare, scrie The Times of Israel. Ministrul Transporturilor israelian, Miri Regev, a declarat luni că autoritățile aviatice pregătesc redeschiderea spațiului aerian în mod eșalonat, în funcție de evoluțiile de securitate.
„L-am însărcinat pe șeful Autorității Aviației Civile, Shmuel Zakay, să se întâlnească cu companiile aeriene israeliene, astfel încât acestea să fie pregătite pentru deschiderea cerului în mod eșalonat începând de săptămâna viitoare. Toate acestea, desigur, în conformitate cu evoluțiile din domeniul securității", a declarat Miri Regev. Aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv, principala poartă internațională a Israelului, a fost închis pentru plecări și sosiri de sâmbătă, după ce Israelul și SUA au lansat un atac militar major asupra Iranului, iar Republica Islamică a răspuns cu tiruri de rachete.
Închiderea spațiului aerian a lăsat peste 150.000 de israelieni blocați în străinătate. Odată cu redeschiderea treptată a spațiului aerian, El Al intenționează să aducă israelieni din New York, Miami și Los Angeles, în SUA, și din Bangkok și Phuket, în Asia de Sud-Est. În Europa, zborurile vor fi operate din Larnaca, Atena, Roma, Milano, Paris, Budapesta, Tbilisi, Sofia, Varșovia, București, Madrid, Londra, Barcelona, Geneva, Amsterdam, München și Zurich.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Toata industria AI ar putea fi blocată ca urmare a problemelor din Strâmtoarea Ormuz. Cum riscă SUA să își saboteze propriul lanț de aprovizionare cu cipuri
Dincolo de problemele aduse in spațiul public legate de poluarea produsa de centrele de date, infrastructura pe care se ...
-
Axa Moscova-Teheran lucrează în umbră: Rusia livrează Iranului lista cu țintele strategice ale SUA
Washington Post a relatat ca Rusia furniza Iranului informații despre potențiale ținte americane in Orientul Mijlociu. C ...
-
Oamenii de știință au descoperit o forță secretă care ne construiește creierul: ce este proteina Piezo1
O descoperire științifica revoluționara realizata de cercetatorii de la Institutul Max Planck pentru Știința Luminii și ...
-
Acesta este generalul iranian care i-ar fi trădat poziția Ayatollahului Khamenei. Fusese recrutat de Mossad de mai multi ani
Generalul de armata și comandantul Forței Quds din cadrul IRGC, Ismail Qaani, a fost executat, fiind gasit vinovat de co ...
-
Moștenirea lui Alexandru Ioan Cuza: Fiecare națiune își găsește locul în lume prin cultura, conștiința și valorile pe care le apără
Recent in Franța la Nancy a avut loc un eveniment cultural de excepție in onoarea memoriei Domnitorului Alexandru ioan C ...
-
Mega scandal în MAGA. Tucker Carlson: „Trump și-a pierdut calea. Acesta este războiul Israelului. Acesta nu este războiul Statelor Unite!"
Conservatorul Tucker Carlson il critica pe Donald Trump pentru atacul sau „malefic" asupra Iranului, pe masura ce ...
-
Crime de război: Forțele americane sunt „probabil" responsabile pentru atacul asupra unei școli din Iran în care au fost ucise 160 de fete
Ancheta militara desfașurata de SUA cu privire la aparentul atac asupra unei școli de fete din Iran din prima zi a bomba ...
-
Ungaria a confiscat zeci de milioane de euro de la Ucraina, plus 9 kilograme de aur, și i-a ascuns în sediul unității antiteroriste. Orban amenințase că va folosi „forța"
Autoritațile ungare au ascuns vehiculele de transport valori aparținand bancii de stat ucrainene Oschadbank, confiscate ...
-
Trump e fericit de creșterea prețurilor la benzină în contextul războiului din Orientul Mijlociu: „Dacă cresc, cresc!"
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat ca nu este ingrijorat de creșterea prețurilor la benzina in Statele Unite ca ...
-
Iranul epuizează stocurile de rachete ale SUA și aliaților săi cu drone ieftine
Conform unui raport citat de The New York Times, va dura ani pana cand fabricile vor produce suficiente rachete intercep ...
-
Cercetătorii au creat inteligența artificială "obraznică": de ce este mult mai eficientă decât cea "politicoasă"
În incercarea de a face inteligența artificiala mai eficienta, cercetatorii au renunțat la politețea excesiva și a ...
-
Scenariul care îngrozește Orientul Mijlociu: cum ar putea Iranul să provoace un dezastru cumplit în regiune
În timp ce petrolul domina de obicei discuțiile despre securitatea energetica globala, experții atrag atenția ca o ...
-
Iranul a lovit una dintre cele mai mari rafinării de petrol din zona Golfului
Iranul a lansat un puternic atac cu rachete balistice asupra rafinariei BAPCO din Bahrain. Compania petroliera din Bahra ...
-
Iranul ataca petrolierele din Golful Persic indiferent de pavilion dupa ce au inchis stramtoarea Urmuz
Mai multe petroliere au fost joi tinta atacurilor in apele Golfului Persic, pe fondul escaladarii conflictului dintre SU ...
-
Incredibil: Oana Țoiu i-a interzis fetei minore a lui Victor Ponta îmbarcarea în autocarul care transporta minori din Dubai, în Oman, pentru avionul de România
Fetei minore a lui Victor Ponta i-a fost interzisa imbarcarea in autocarul care transporta minori din Dubai, in Oman, pe ...
-
Celebrul interlop Costică Argint a fost arestat la Focșani
Ieri 4 martie a.c., IPJ Vrancea a anunțat ca instanța a admis propunerea Parchetului de pe langa Judecatoria Focșani, co ...
-
Pielea sensibilă în era poluării și a stresului urban: cum o protejezi eficient?
Traiul in mediul urban vine cu multe avantaje, dar și cu provocari reale pentru sanatatea pielii. Poluarea, stresul cons ...
-
Netanyahu e bântuit de profeția mesiaică a Rabinului mișcării Chabad. Bibi e cuprins de misiunea sa războinică așa cum a fost anunțată acum 40 de ani VIDEO
„Biblia spune ca exista un timp pentru pace și un timp pentru razboi. Acesta este timpul razboiului.” Cu ace ...
-
Tucker Carlson dezvăuie adevăratele intentii ale lui Netanyahu: "El se vede ca o mare figură istorică. Ca un fel de Moise, dar mai modern!"
Așa cum a spus Benjamin Netanyahu saptamana aceasta, cum ar fi putut programul nuclear al Iranului sa fie pe punctul de ...
-
Împerecherea între neanderthalieni și oamenii moderni a fost foarte părtinitoare în funcție de sex…
Un studiu genetic revoluționar dezvaluie ca incrucișarea preistorica a fost puternic partinitoare in favoarea neandertha ...
-
Care e de fapt strategia Israelului în războiul cu Iranul. E total diferită de cea a Statelor Unite ale Americii
Strategia Israelului pentru Iran, verbalizata pentru Financial Times de Danny Citrinowicz, expert pe Iran si senior rese ...
-
Fisurile operațiunii americane în Iran. „Au fost atât de incompetenți încât au lăsat toți militarii în baze, crezând că aceștia nu vor fi țintă"
Le Monde analizeaza modul in care administrația americana gestioneaza conflictul cu Iranul, descriind strategia ca fiind ...
-
Comandanții SUA le-au spus militarilor că războiul din Iran e parte din „planul divin al lui Dumnezeu", iar Trump e „uns de Isus"
O organizație care apara libertatea religioasa in armata SUA a declarat pentru The Guardian și pentru site-ul pe teme mi ...
-
Kim Jong Un și presupusul buton nuclear. S-a ridicat prima statuie a dictatorului care îl surprinde apăsând un declanșator
O premiera in Coreea de Nord a atras atenția comunitații internaționale in acest weekend: televiziunea de stat nord-core ...
-
Explozie pe piata AI: Userii și-au dezinstalat masiv ChatGPT după acordul cu Pentagonul. Războiul Anthropic cu OpenAI a ajuns la cote maxime
Aplicația ChatGPT a inregistrat o creștere brusca a dezinstalarilor exact in ziua in care OpenAI a anunțat un acord cu P ...
-
Bătaie de joc maximă - Vicepreședintele Băncii Mondiale spune că românii au 80% din puterea de cumpărare a UE: Țara noastră are printre cele mai mici salarii din UE
Vicepreședintele Bancii Mondiale spune ca romanii au o mai mare putere de cumparare, ajungand la media UE. În mod ...
-
Americanii pregătesc o operațiune terestră în Iran - Discuții avansate cu forțele kurde
Milițiile kurde iraniene s-au consultat cu Statele Unite in ultimele zile cu privire la posibilitatea și modul de a atac ...
-
Iranul anunță că are controlul total asupra Strâmtorii Ormuz. De aici se poate declansa Al 3-lea Război Mondial și iată cum VIDEO
Stramtoarea Ormuz, intre „Controlul Total” al Iranului și Escorta SUA: Scenariul unui conflict global Tensiu ...
-
Tucker Carlson: Arabia Saudită și Qatar au arestat agenți Mossad care plănuiau atentate cu bombă ca să dea vina pe iranieni
Jurnalistul american Tucker Carlson a declarat luni ca Arabia Saudita și Qatar au prins și „arestat agenți israeli ...
-
12 ore din viata unui om reprezintă 12 ani din "traiul" Inteligentei Artificiale. Pentru un computer cuantic cu AI echivalentul ar fi la 50 de ani
Omenirea se afla in pragul unei coliziuni frontale cu o realitate tehnologica ce pare extrasa direct din paginile litera ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu