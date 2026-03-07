Elon Musk vorbește deschis despre frica din viața oamenilor: „Nimic nu te va face mai fericit decât un lucru"
Postat la: 07.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Chiar dacă în „Indexul Bloomberg" al miliardarilor din întreaga lume, Elon Musk a pierdut numai puțin de 395 de milioane de dolari de la ultimul top, el totuși conduce ierarhia globală din martie 2026 cu o avere de 668 de miliarde de dolari.
Musk a declarat că frica din viața oamenilor de a avea copii din motive financiare este nefondată. „Nimic nu te va face mai fericit", a spus cel mai bogat om din lume, el evidențiind faptul că teama financiară de a avea copii este „nejustificată" și că aceștia îmbunătățesc calitatea vieții.
Tinerii americani nu ar trebui să lase temerile financiare să îi împiedice să aibă copii, potrivit directorului executiv al Tesla Inc., Elon Musk. Discutând despre scăderea ratelor de fertilitate în lumea dezvoltată în podcastul „Real Talk with Zuby" al rapperului britanic Zuby, Musk a spus că structura de stimulente a societății moderne descurajează oamenii să aibă copii. De asemenea, el a spus că temerile că a avea copii va afecta finanțele sunt nefondate.
„Cred că temerile, aceste temeri nejustificate de genul că dacă aș avea un copil, lucrurile vor fi groaznice din punct de vedere financiar, de fapt nu este adevărat", a spus Musk. Un studiu publicat în septembrie de Biroul de Recensământ din Statele Unite a constatat că tinerii adulți amână a avea copii pe măsură ce costurile vieții cresc și mulți prioritizează securitatea financiară înainte de a întemeia o familie.
Datele companiei de tehnologie financiară SmartAsset au arătat că, anul trecut, costul mediu anual al creșterii unui copil sub cinci ani a crescut la 27.700 de dolari, cu 4,5% mai mult decât în 2024. Miliardarul american Elon Musk a spus că este ironic faptul că persoanele care câștigă mai mult au adesea mai puțini copii, demonstrând o relație inversă între bogăție și faptul de a avea copii. El a recunoscut că creșterea copiilor poate deveni „dificilă" din punct de vedere financiar atunci când părinții își propun să le ofere cea mai bună educație și oportunități.
Elon Musk, patronul companiilor Tesla, SpaceX și X a spus că oamenii sunt evoluați pentru a se reproduce și a crește copii și nicio planificare nu poate pregăti pe deplin pe cineva pentru a avea urmași. „Suntem cumva programați pentru asta", i-a spus el lui Zuby. „Dacă nu ar fi fost instinctiv recompensator să ai copii, nu i-am fi avut. Trebuie cumva să iubești instinctiv să ai copii, nu poți citi despre asta."
Musk a spus că scăderea ratei natalității din SUA și din lume ar putea amenința civilizația prin împingerea populațiilor în ceea ce a descris ca o „spirală a morții negativă", ducând la colapsul societal și economic. El a spus că a avea copii „absolut" îi face pe oameni mai fericiți, deoarece oamenii sunt programați în mod natural să aibă copii și să-i crească. A fi tată este unul dintre lucrurile care îl motivează să muncească, a spus el. „Nimic nu te va face mai fericit decât a avea copii", a spus Musk în podcast. „Oamenii ar trebui să se aștepte cu adevărat ca, dacă au copii, aceștia să își îmbunătățească calitatea vieții, nu să o înrăutățească."
