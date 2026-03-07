Oamenii de știință au descoperit un „mega-laser" îndreptat spre Pământ din cealaltă parte a universului

Astronomii au descoperit un „mega-laser" cosmic extrem de puternic, care pare îndreptat spre Pământ dintr-o regiune îndepărtată a Universului. Cercetătorii îl descriu drept cel mai luminos și mai îndepărtat „far cosmic" observat vreodată, potrivit unui studiu relatat de publicația Live Science.

Semnalul provine de la ceea ce oamenii de știință numesc un mega-maser de hidroxil - un tip rar de fenomen astronomic care apare atunci când două galaxii intră într-o coliziune violentă. În timpul acestor întâlniri cosmice, uriași nori de gaz sunt comprimați, iar moleculele de hidroxil (OH) devin extrem de energizate, emițând unde radio foarte intense, sub formă de microunde.

Fenomenul este asemănător, într-o anumită măsură, cu laserul creat de oameni. În cazul laserelor, particulele sunt excitate pentru a produce unde de lumină amplificate printr-un sistem de oglinzi. În masere, însă, procesul amplifică microunde în loc de lumină vizibilă - de aici și litera „M" din denumire.

În noul studiu, cercetătorii au folosit MeerKAT, un ansamblu de 64 de radiotelescoape amplasate în Africa de Sud. Cu ajutorul acestui sistem, ei au identificat un mega-maser provenit dintr-o pereche de galaxii aflate în coliziune, cunoscută sub numele HATLAS J142935.3-002836.

Sistemul emite microunde cu o lungime de undă de aproximativ 18 centimetri. Intensitatea semnalului este atât de mare încât oamenii de știință sugerează că ar putea reprezenta o categorie și mai rară, pe care o numesc provizoriu „giga-maser" - un nivel teoretic superior în ierarhia acestor „lasere" cosmice.

Obiectul se află la aproximativ opt miliarde de ani-lumină de Pământ, ceea ce îl face unul dintre cele mai îndepărtate fenomene de acest tip detectate până acum. „Acest sistem este cu adevărat remarcabil. Practic, observăm echivalentul radio al unui laser la celălalt capăt al Universului", a declarat Tato Manamela, astronom la Universitatea din Pretoria și autorul principal al studiului.

În mod normal, semnalele provenite de la distanțe atât de mari sunt mult prea slabe pentru a fi detectate de telescoape precum MeerKAT. În acest caz însă, radiația maser a fost amplificată de un fenomen cunoscut drept lentilă gravitațională, prin care gravitația unor obiecte masive din prim-plan acționează ca o lupă cosmică și intensifică lumina provenită din fundal.

Descoperirea se adaugă altor observații recente care ridică noi întrebări despre evoluția Universului timpuriu. De exemplu, cercetări anterioare bazate pe datele telescopului spațial James Webb sugerează că așa-numitele „puncte roșii mici" observate în spațiul îndepărtat ar putea fi de fapt stele din prima generație a Universului, și nu găuri negre, așa cum se credea inițial. Dacă aceste ipoteze se confirmă, ele ar putea obliga astronomii să revizuiască unele dintre teoriile actuale despre formarea primelor structuri cosmice.