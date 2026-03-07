Axa Moscova-Teheran lucrează în umbră: Rusia livrează Iranului lista cu țintele strategice ale SUA

Washington Post a relatat că Rusia furniza Iranului informații despre potențiale ținte americane în Orientul Mijlociu. Casa Albă a declarat că această posibilitate „în mod clar nu schimbă nimic în ceea ce privește operațiunile militare din Iran". Casa Albă a minimalizat vineri relatările din presă conform cărora Rusia ar furniza Iranului informații despre potențiale ținte americane.

„Acest lucru, evident, nu schimbă nimic în operațiunile noastre militare din Iran, deoarece suntem în proces de a le decima complet ", a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt , părând să confirme relatările. „Atingem obiectivele militare ale acestei operațiuni și acest lucru va continua ", a adăugat ea ca răspuns la o întrebare din partea presei.

Washington Post a relatat că Rusia furniza Iranului informații despre potențiale ținte americane în Orientul Mijlociu, inclusiv amplasarea navelor și avioanelor, citând trei surse anonime. Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, a declarat la începutul acestei săptămâni că Rusia „nu a fost un factor" în războiul împotriva Iranului. Statele Unite furnizează informații Ucrainei în războiul său împotriva Rusiei.

Vineri, Donald Trump a cerut „capitularea necondiționată" a Iranului , iar armata israeliană a afirmat că „zdrobește regimul" : bombardamentele s-au intensificat la Teheran după o săptămână de conflict regional fără precedent. „Nu va exista nicio înțelegere cu Iranul, ci doar O CAPITULARE NECONDIȚIONATĂ! După aceea și alegerea unuia sau mai multor lideri MARI ȘI ACCEPTABILI (...), vom lucra neobosit pentru a reconstrui Iranul, a-l face (...) mai puternic ca niciodată ", a scris Donald Trump pe rețeaua sa de socializare Truth - ceea ce a dus la creșterea prețurilor petrolului.

Donald Trump a evitat să răspundă vineri când a fost întrebat despre informaţiile, obţinute pe surse de mai multe instituţii media, conform cărora Rusia furnizează Iranului informaţii despre locaţiile şi mişcările trupelor, navelor şi aeronavelor americane. „Ce întrebare stupidă pui în acest moment. Vorbim despre altceva", i-a spus preşedintele lui Peter Doocy de la Fox News în timpul unui eveniment la Casa Albă dedicat sporturilor universitare. Întrebat despre aceleaşi informaţii, secretarul apărării Pete Hegseth a declarat pentru emisiunea „60 Minutes" de la CBS News că preşedintele „ştie foarte bine cine vorbeşte cu cine".

„Urmărim totul", a spus Hegseth în interviul difuzat duminică. „Poporul american poate fi sigur că comandantul său suprem ştie foarte bine cine vorbeşte cu cine", a adăugat el. „Şi orice lucru care nu ar trebui să se întâmple, fie că este în public sau în culise, este confruntat şi combătut cu fermitate", a dat asigurări şeful Pentagonului. Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat vineri reporterilor că perspectiva ca Rusia să împărtăşească informaţii secrete cu Iranul „în mod clar" nu are nicio influenţă asupra războiului cu Iranul. „În mod clar, nu are nicio influenţă asupra operaţiunilor militare din Iran, deoarece îi decimăm complet", a declarat Leavitt pentru Kristen Holmes de la CNN.