Vine și Apocalipsa climatică: Planeta se încălzește mai rapid ca niciodată și nu se știe dacă omenirea e de vină sau e vorba despre un ciclu natural
Postat la: 07.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Degradarea climatică se produce într-un ritm tot mai accelerat și rata încălzirii aproape că s-a dublat, după ce au fost eliminate efectele factorilor naturali care au contribuit la temperaturile extrem de ridicate recente, potrivit ultimelor cercetări.
Studiul publicat în Advancing Earth and Space Sciences arată că încălzirea globală s-a accelerat de la un ritm constant de sub 0,2°C pe deceniu între 1970 și 2015 la aproximativ 0,35°C pe deceniu în ultimii 10 ani. Această rată este mai mare decât orice au observat oamenii de știință de când au început măsurătorile sistematice ale temperaturii Pământului, în 1880.
„Dacă ritmul de încălzire din ultimii 10 ani continuă, acesta ar duce la depășirea pe termen lung a limitei de 1,5°C (2,7°F) stabilite prin Acordul de la Paris înainte de 2030", a spus Stefan Rahmstorf, cercetător la Institutul Potsdam pentru Cercetarea Impactului Climatic și coautor al studiului. Căldura extremă din ultimii ani a fost amplificată de fluctuații naturale, precum ciclurile solare, erupțiile vulcanice și fenomenul meteorologic El Niño, ceea ce i-a determinat pe oamenii de știință să se întrebe dacă temperaturile record sunt simple anomalii sau rezultatul unei accelerări reale a încălzirii globale.
Cercetătorii au aplicat o metodă de reducere a „zgomotului" pentru a filtra efectul estimat al factorilor non-umani din cinci seturi majore de date folosite de oamenii de știință pentru a evalua temperatura planetei. În toate acestea au descoperit că accelerarea încălzirii globale a devenit evidentă în 2013 sau 2014. „Există acum un acord destul de larg - dacă nu chiar universal - că în ultimii ani a existat o accelerare detectabilă a încălzirii", a spus Zeke Hausfather, climatolog la Berkeley Earth, care nu a fost implicat în studiu.
Totuși, rămâne neclar cât din încălzirea suplimentară din ultimul deceniu este rezultatul unei forțări climatice și cât se datorează variabilității naturale. Stratul de poluare cu carbon care acoperă Pământul a încălzit planeta cu aproximativ 1,4°C față de nivelurile preindustriale, situație agravată de o scădere recentă a poluanților pe bază de sulf care aveau un efect temporar de răcire. Un studiu la care a participat Hausfather anul trecut a constatat, de asemenea, că degradarea climatică s-a accelerat, însă a estimat o rată puțin mai mică decât cea din noul studiu, de 0,27°C pe deceniu.
„Oricum ar fi, acest lucru reprezintă o creștere semnificativă a ritmului de încălzire", a spus Hausfather. „Ar trebui să fie îngrijorător, deoarece lumea se îndreaptă rapid spre depășirea pragului de 1,5°C mai târziu în acest deceniu." Cercetătorii au spus că accelerarea se încadrează în scenariile prevăzute de modelele climatice. Pe baza temperaturilor din unul dintre seturile de date analizate, furnizat de serviciul Copernicus al Uniunii Europene, lumea va depăși pragul de 1,5°C pentru încălzirea pe termen lung chiar în acest an dacă ritmul de încălzire nu încetinește. Analiza celorlalte patru seturi de date indică depășirea acestui prag în 2028 sau 2029.
Claudie Beaulieu, climatolog la Universitatea California Santa Cruz, a spus că rezultatele sugerează că fereastra pentru limitarea încălzirii chiar și la 2°C peste nivelurile preindustriale s-ar „îngusta considerabil" dacă ritmul accelerat persistă. „Un aspect important este, totuși, că această accelerare ar putea fi temporară", a spus Beaulieu, care a publicat studii pe acest subiect, dar nu a fost implicată în noua cercetare. Ea a adăugat că puternicul fenomen El Niño din 1998 a produs, de asemenea, o perioadă de încălzire aparent anormală.
„Încetinirea relativă care a urmat a fost interpretată drept o pauză în încălzirea globală", a spus ea. „Monitorizarea continuă în următorii ani va fi esențială pentru a determina dacă rata accelerată de încălzire identificată aici reprezintă o schimbare durabilă sau doar o manifestare temporară a variabilității naturale."
Oamenii de știință din domeniul climei suspectează că o încălzire globală de 1,5°C-2°C ar putea fi suficientă pentru a declanșa așa-numite „puncte de inflexiune" aproape apocaliptice, care s-ar desfășura pe parcursul deceniilor și secolelor, probabilitatea unor catastrofe crescând la niveluri mai ridicate de încălzire. Ei sunt însă mai siguri în privința efectelor pe termen scurt ale degradării climatice, cum ar fi valurile de căldură mai intense și furtunile care aduc cantități mai mari de precipitații.
Ultimii trei ani au reprezentat cea mai fierbinte perioadă de trei ani înregistrată vreodată, a confirmat Organizația Meteorologică Mondială în ianuarie. Oamenii de știință au continuat să înregistreze niveluri record de poluare care încălzesc planeta, în timp ce cresc temerile că rezervoarele naturale de carbon ale planetei - sistemele naturale care elimină CO₂ din atmosferă - ar putea începe să cedeze. „Cât de repede va continua să se încălzească Pământul depinde, în cele din urmă, de cât de rapid vom reduce emisiile globale de CO2 provenite din combustibili fosili până la zero", a spus Rahmstorf.
