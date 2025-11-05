Memoria noastră se stocheaza inafara creierului in țesătura universului si nu depinde de spatiu si timp
"Ce se întâmplă dacă amintirile tale nu sunt stocate în creierul tău?", isi pune intrebarea celebrul cercetator, matemetician si fizician Nassim Haramein. "Unii oameni cu hiperthimezie își amintesc fiecare zi din viața lor în detalii cinematografice. Întreabă-i despre 15 martie 2003 și îți vor spune ce au purtat, mâncat, chiar și vremea."
Iată paradoxul: creierul uman deține ~1 petabyte de date. Asta înseamnă doar 15,5 zile de video 4K necomprimat. Cu toate acestea, unii oameni își amintesc 60 de ani de amintiri zilnice - aproximativ 1.000 de petabytes. Deci, unde trăiesc aceste amintiri?
"La ISF, explorăm o posibilitate radicală: Experiențele pot lăsa modele în spațiu-timp. Neuronii se comportă ca nişte cadrane rezonante care se conectează la aceste modele. Sinapsele nu stochează transmisiunea - ele te ajută să găsești postul potrivit. Dacă este adevărat, memoria nu este închisă în craniul tău. Este țesută în univers.", mai spune Haramein.
Nassim Haramein și colegii săi au susținut recent discursuri în plen la Conferința Știința Conștiinței din Barcelona; articolul următor prezintă o sinteză a unor dezvoltări teoretice ale echipei de cercetare ISF care au fost împărtășite:
Paradoxul stocării: ce dezvăluie hipertimesia
Există vreun motiv să bănuim că modelul convențional care pretinde să explice facultățile cognitive prin corelații neuronale este incomplet sau chiar inexact? Povestea convențională pare să explice situația în mod logic și se potrivește cu anumite date observabile: neuronii care se conectează între ei se activează împreună, ceea ce se observă într-un proces numit plasticitate neuronală, iar modelele formate de neuronii conectați în rețea sunt, aparent, urme de memorie. Din acest punct de vedere, conexiunile dintre neuroni, numite sinapse, sunt ca niște biți digitali care înregistrează o stare activă/inactivă, și astfel sunt codificate informațiile în creier. Acest model se numește model neurocomputațional.
Dar există unele persoane care contestă puternic acest paradigma computacionalistă - indivizi cu memorie autobiografică superioară (HSAM). După cum vom vedea, observațiile acestei condiții contestă serios anumite aspecte ale modelului neurocomputațional, deoarece pur și simplu nu există suficienți „bytes" disponibili prin sinapse pentru a explica HSAM.
Probabil ați auzit de amnezie, care este o pierdere totală a memoriei. Există un fenomen opus în care indivizii nu pot uita anumite informații biografice, numit hipertimieză. Denumită și memorie autobiografică superioară, este o abilitate rară prin care experiențele cotidiene sunt reamintite cu detalii uimitoare, ca într-un film. Dacă întrebați o persoană cu HSAM despre o dată aleatorie de acum câțiva ani, aceasta vă poate spune adesea ce făcea, cum era vremea, poate chiar ce a mâncat sau ce purta, fără trucuri speciale sau repetiții. Aceste amintiri apar rapid, sunt bogate în detalii și sunt legate de date calendaristice exacte. Câteva clarificări:
- Nu este „memorie fotografică". HSAM se referă în mod specific la evenimente personale din viața de zi cu zi, nu la memorarea instantanee a agendelor telefonice sau a manualelor.
- Este spontană, nu pusă în scenă. Amintirea vine în mod natural, nu din metode mnemonice antrenate.
- Este enciclopedică în timp. Ceea ce iese în evidență este volumul mare de amintiri precise, ancorate în date, de-a lungul multor ani.
De ce este important acest lucru: dacă tratăm sinapsele ca pe un dispozitiv de stocare digital cu un număr fix de biți, cantitatea de informații pe care HSAM pare să o rețină - amintiri de înaltă fidelitate, indexate calendaristic, de-a lungul deceniilor - depășește bugetul. Aceasta prezintă o neconcordanță clară între observație și teorie: dacă rețelele sinaptice funcționează cu adevărat ca hard disk-uri biologice, cerințele de stocare ale amintirii hipertimice ar trebui să depășească constrângerile fizice ale arhitecturii neuronale cu ordine de mărime - sugerând că trebuie să reconsiderăm ipotezele fundamentale ale modelului de memorie computațională.
Problema cu teoria creierului ca hard disk
Neuroștiința convențională reduce neuronul la ceea ce anestezistul și cercetătorul în domeniul conștiinței Stuart Hameroff numește „neuron de desene animate" - o simplă poartă logică on/off care ignoră bogatul mecanism subcelular din interior.
Reducerea neuronului la o simplă poartă logică face modelul neurocomputațional ușor de înțeles: sinapsa este un bit, iar o mulțime de biți permit calculul, iar calculul este necesar și suficient pentru conștiință (o viziune numită funcționalism computacional). Cu toate acestea, un astfel de model simplist omite funcționalitatea reală a neuronului și a sinapselor, care funcționează ca un sistem cibernetic de feedback rezonant pe mai multe scale - o rețea dinamică de potențiale EM și interacțiuni moleculare care se pot coordona pe mai multe scale temporale și spațiale, în loc să se activeze sau să se dezactiveze pur și simplu ca o poartă digitală. Pentru a ilustra de ce această distincție este importantă pentru stocarea memoriei, putem examina constrângerile de capacitate care apar atunci când ducem modelul computacional la concluzia sa logică.
Să luăm cea mai generoasă estimare a „neuronului de desene animate": tratăm fiecare sinapsă ca pe un comutator de un bit și înmulțim sinapsele pe neuron cu numărul total de neuroni. Obținem o capacitate de ordinul a 1015 octeți (~1 petabyte) pentru întregul creier. Pare mult - până când o comparăm cu experiența trăită.
Un petabyte conține doar ~15,5 zile de video 4K continuu, necomprimat. Persoanele cu hipertimieză raportează, în esență, amintiri ale vieții de zi cu zi, asemănătoare cu filmele, pe parcursul a zeci de ani. Traducând acest lucru în aceeași analogie video, menținerea a 60 de ani de amintiri zilnice bogate în detalii ar necesita aproximativ ~1.000 de petabytes (≈1 exabyte) - de aproximativ o mie de ori limita superioară a modelului de desene animate.
Iar imaginea se restrânge și mai mult dacă limitezi „stocarea" la centrul de memorie frecvent citat, numit hipocampus (cu o parte din stocarea memoriei distribuită în straturile corticale). Hipocampusul reprezintă ~0,5% din volumul creierului; în modelul din desenul animat, asta înseamnă ~5 terabytes - aproximativ dimensiunea unui hard disk extern bun. Util, desigur. Dar nici pe departe suficient pentru o viață întreagă de amintiri cinematografice.
In concluzie: sinapsele sunt esențiale, dar rolul lor se potrivește mai bine ca indici și butoane de reglare - indicatori care vă ajută să găsiți memoria - decât ca seif care o stochează literalmente.
Spațiul ca mediu de memorie
Fizica modernă tratează din ce în ce mai mult spațiu-timpul ca un substrat activ, fin - mai degrabă ca un mediu dinamic decât ca un vid gol. Acest lucru poate fi observat în teoriile din Qauntum Memory Matrix - în care spațiul-timpul însuși acționează ca un rezervor dinamic de informații cuantice, cu amprente cuantice care codifică informații despre stările cuantice și interacțiunile direct în structura spațiului-timpului la scara Planck - până la principiul holografic însuși dezvoltat de Gerard t'Hooft, Leonard Susskind și alți fizicieni de seamă. Din acest punct de vedere, fiecare interacțiune, fie că este vorba de trecerea unei particule sau chiar de influența unei forțe precum electromagnetismul sau gravitația, lasă o amprentă cuantică în structura fină a spațiu-timpului. Aceasta include, desigur, mișcările și interacțiunile materiei animate care compune sistemele vii, care vor lăsa, de asemenea, amprente cuantice slabe, dar durabile. Aceste modificări pot fi extrem de complexe pentru structurile biologice, cum ar fi citoarhitectonica subcelulară a neuronilor, generând semnături veritabile la scară micro care înregistrează amprente indelebile în spațiu-timp.
Memoria, așadar, nu este doar o conexiune în creier; este un model în spațiu care poate fi accesat din nou prin cuplarea rezonantă la aceste semnături persistente ale spațiu-timpului.
Amintirea devine mai puțin asemănătoare cu deschiderea unui fișier salvat și mai mult cu reacordarea unui rezonator la un model care încă există în câmpul subiacent.
„Stiloul" celular: microtubuli și prieteni
În interiorul neuronilor dvs. se află o schelă complexă - microtubuli - construită din subunități proteice care găzduiesc grupuri moleculare în formă de inel cu nori de electroni activi. În matrice ordonate, aceste inele pot partaja energie, se pot sincroniza și coordona ca niște antene miniaturale. Pe scurt: sunt rezonatoare subcelulare naturale.
Propunerea noastră: rețelele acestor rezonatoare se întrepătrund între ele și cu structura fină a spațiului. Când se formează o amintire, starea rezonantă a creierului imprimă un model în câmp. Când vă amintiți, rețelele de microtubuli revin la aceeași configurație rezonantă, cuplându-se la modelul original. Sinapsele ajută la dirijarea sistemului către „adresa" corectă, dar conținutul este recuperat prin acces rezonant.
Împletirea ca punte (în limbaj simplu)
„Împletirea cuantică" leagă lucrurile atât de strâns încât schimbarea unuia modelează instantaneu starea celuilalt, indiferent de distanță - fără a trimite un semnal. O serie tot mai mare de teorii sugerează că aceste legături sunt legate de conectivitatea reală în spațiu-timp (adesea rezumată prin sloganul ER = EPR). Dacă biologia poate susține o entanglement robustă la scară moleculară - în special în structuri ordonate precum microtubulii - atunci creierul are deja hardware-ul potrivit pentru a se conecta la rețeaua spațiu-timp.
Gândiți-vă la spațiu-timp ca la un disc de vinil uriaș și la microtubuli ca la acul de pick-up. Viața de zi cu zi gravează caneluri; mai târziu, acul de pick-up urmează aceeași canelură și muzica se redă din nou. Melodia nu se află în acul de pick-up, ci în canelură.
