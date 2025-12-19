Concert de neratat azi la Muzeul Tăranului: ZEPPELIN XPERIMENT - MIKE GODOROJA & BLUE SPIRIT

Va reamintim ca astazi, 19 decembrie 2025, de la ora 20, are loc un concert absolut de senzatie al trupei Mike Godoroja & The Blue Spirit la Muzeul Taranului, la care si Ziuanews este partener media. Va fi un recital cu adevarat unic, asa cum Mike si prietenii sai ne-au obisnuit, motiv pentru care il consideram de neratat.

După succesul repurtat de-a lungul anilor cu cele doua proiecte Balkanik Zeppelin și Zeppelin Xperiment care l-au dus la cateva importante festivaluri europene, Mike Godoroja ne invită de această dată la un altfel de Zeppelin. Muzica nepieritoare a celor patru muzicieni britanici, Jimmy Page, Robert Plant, John Bonham și John Paul Jones este și astăzi (din 1969) o ofertă muzicală foarte hrănitoare sufletului.

Spectacolul "ZEPPELIN XPERIMENT" a devenit un eveniment anual oferit de Mike publicului. In data de 19 Decembrie 2025 concertul se va derula la Muzerul Tăranului din Bucuresti, inceopand cu ora 20,00 si este sustinut in parteneriat cu Ziarul Ziua News, Mike Godoroja fiind si unul dintre editorialistii publicatiei.

Este o invitație la un spectacol electrizant și în același timp cu o notă intimă și delicată, unde instrumente precum trompeta sau pianul acustic, pianul Fender Rhodes, Orga Hammond, chitara acustică, mandolina sau bouzouki se vor intrepatrunde cu sonoritatile electrice specifice rock-blues-ului, care pe alocuri vor revela alte culori ale unor piese devenite legendare.

Piese precum "Babe I'm gonna leave you" sau "No Quarter", "Going to California" sau "Whole Lotta Love" vor defila în fața publicului într-o nouă cămașă de sound și orchestrație păstrând însă expresia și stilul de origine.

Spectacolul va fi întregit de momentele în care texte remarcabile ale formației Led Zeppelin, în traducerea inconfundabilă a mult regretatului Florian Pittiș se vor strecura printre sonoritățile muzicale ale spectacolului.

Un spectacol unicat, ce nu se va repeta, cu o notă de exclusiv pentru un public doritor de muzică bună, de improvizație și performanță.

"Am trăit mereu privind cerul !"

Cariera lui Mike Godoroja înseamnă o poveste cu foarte multe capitole... Poate prea multe ! Peste 1000 de emisiuni radio si tv, de concerte, 8 Festivaluri ca director artistic, peste 30 albume ca producator artistic. Este un vis frumos!

De la prima lui formație PHOEBUS, de la Festivalurile de jazz neoficiale organizate în timpul facultății, până la emisiunile cu Florian Lungu și Florian Pittiș, de la cele 14 albume cu forma'ia IRIS ca producător, colaborări cu Felicia Filip, Johnny Răducanu, Marius Popp și Laura Stoica până la realizarea primului Festival de jazz din România post '90, cu Chick Corea cap de afiș sau aducerea în România a lui Ray Charles sau James Brown până azi când împlinește 28 de ani cu formația Mike Godoroja & Blue Spirit, ei bine Mike a devenit oglinda unei vieți dedicate muzicii.

A obișnuit publicul ca de fiecare dată să vină în întâmpinare cu o prospețime și cu o dorință de mereu nou. La fiecare festival sau turneu, echipa Blue Spirit alături de Mike Godoroja s-a străduit să propună publicului titluri de spectacole care să-l surprindă și să-l facă dornic să exploreze zone muzicale speciale, pline de un potențial creativ realmente infinit.