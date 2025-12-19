Noua ordine mondială e ca o tablă de șah: Lumea se confruntă cu o nouă eră - UE trebuie să se reformeze, altfel riscă să devină irelevantă!

Uniunea Europeană trebuie să se reformeze, altfel riscă să devină irelevantă, pe măsură ce rivalitatea dintre China şi SUA declanşează o nouă eră fără precedent, care aduce provocări în materie de securitate, energie, tehnologie şi comerţ, se arată într-un raport supervizat de fostul premier britanic Tony Blair şi de Jamie Dimon, şeful băncii americane JPMorgan Chase.

Pe baza discuţiilor cu lideri guvernamentali, de afaceri şi din societatea civilă, raportul prezintă modul în care convergenţa schimbărilor structurale remodelează ţările, pieţele şi instituţiile, ameninţând naţiunile şi grupurile care cândva se bazau pe SUA pentru securitate, în timp ce îşi consolidau legăturile comerciale cu China.

Tony Blair, prim-ministru britanic între 1997 şi 2007, şi Jamie Dimon, şeful JPMorgan Chase, spun că Europa trebuie să se integreze mai mult pentru a acorda prioritate apărării şi creşterii economice. „Dacă nu poate să se opună singură Rusiei, va fi şi mai puţin capabilă să gestioneze concurenţa sistemică cu SUA sau China", arată raportul lor. „Reforma nu este opţională; este necesară pentru a rămâne relevantă", adaugă ei.

Raportul vine în contextul în care se desfăşoară summitul UE la care se discută despre finanţarea Ucrainei şi modul în care poate răspunde la „peisajul schimbat al relaţiilor economice bazate pe reguli", iar preşedintele SUA, Donald Trump, exercită presiuni asupra blocului european, inclusiv cu o nouă strategie de securitate naţională. Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că Europa trebuie să se reformeze şi să-şi asume responsabilitatea pentru propria securitate. Susţinătorii blocului ar remarca faptul că, deşi ponderea Europei în PIB-ul global este în scădere, SUA se află pe aceeaşi traiectorie.

Raportul prezintă, de asemenea, provocarea pe care o reprezintă noua dinamică pentru puterile medii, precum India şi statele din Golf, ca parte a unei perspective generale asupra modului în care geopolitica, inteligenţa artificială şi populismul politic au răsturnat ordinea mondială. Alexander George, autorul raportului intitulat „World Rewired: Navigating a Multi-Speed, Multipolar Order" (Lumea reconectată: navigând într-o ordine multipolară cu viteze multiple), spune că, în trecut, oamenii puteau să se inspire din momentele istorice.

„Trăim într-adevăr într-o lume nouă, care nu a existat niciodată până acum", a spus el. „Este ca o tablă de şah 3D", adaugă el. Raportul arată că SUA şi-au păstrat puterea pe termen lung, dar se confruntă cu cele mai mari ameninţări pe plan intern, unde instabilitatea politică îngreunează gestionarea datoriei mari, în timp ce traiectoria Chinei va depinde de capacitatea sa de a menţine creşterea economică în ciuda constrângerilor demografice şi ale datoriei.

În ceea ce priveşte puterile medii, raportul menţionează că tarifele ridicate impuse de SUA asupra Indiei, ca represalii pentru achiziţionarea de petrol rusesc, au arătat limitele unei abordări multi-aliniate, în timp ce demersul Emiratelor Arabe Unite de a consolida legăturile tehnologice cu SUA a arătat că ţările trebuie să aleagă între SUA şi China în domeniul tehnologiei. Raportul a fost elaborat de JPMorgan Chase, condusă de Jamie Dimon, care a lansat un plan de 1,5 trilioane de dolari, pe o perioadă de zece ani, pentru a sprijini industriile considerate vitale pentru securitatea şi rezilienţa economică a SUA, şi de Institutul Tony Blair pentru Schimbare Globală.