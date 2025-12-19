Revoltător: O româncă a murit după ce șoferul microbuzului cu care venea spre România a dat-o jos în Ungaria pentru 50 de euro suplimentari

Un caz extrem de grav și revoltător a avut loc într-un microbuz românesc care transporta muncitori în străinătate. O femeie de origine română și-a pierdut viața după ce a fost obligată să coboare din microbuz, în Ungaria, pentru că a refuzat să achite o sumă suplimentară de 50 de euro cerută de șofer.

Cazul a fost făcut public de Adriana Mureșan, fondatoarea organizației RoOmenia - Voluntari în Europa, după ce fiica victimei i-a solicitat ajutorul în mod urgent. Potrivit relatărilor, șoferul microbuzului ar fi cerut inițial 150 de euro de persoană pentru transport, însă pe parcursul călătoriei ar fi solicitat încă 50 de euro, potrivit Știri Diaspora.

Mai mulți pasageri au refuzat să plătească suma suplimentară și au fost dați jos din microbuz, în toiul nopții, pe o autostradă din Ungaria. Una dintre femei, care avea probleme de vedere, a fost lovită aproape imediat de un autoturism și a murit pe loc.

Cum s-a petrecut tragedia

Adriana Mureșan a redat public, integral, mesajul primit de la fiica victimei, în care este descrisă succesiunea evenimentelor:

"E una din acelea pe care le citești și simți că ți se strânge stomacul. Ioana a scris în Voluntari în Europa pentru că nu știa unde este corpul mamei ei, decedată în Ungaria, în urma unui accident de trafic.

Deși victima murise în 3 decembrie, familia a fost anunțată abia pe 11. Victima plecase din Germania împreună cu concubinul spre România cu un microbuz, prețul inițial fusese 150 de euro. Însă în Ungaria, șoferul a mai cerut 50€ în plus, deci total 200.

Cei doi au refuzat să plătească iar șoferul i-a dat jos în toiul nopții, pe autostradă. Mama Ioanei nu vedea cu un ochi. Era obosită, speriată, nervoasă...și a încercat să traverseze autostrada. A fost lovită de o mașină. A murit pe loc! Ce m-a rupt cel mai tare e că Ioana o căuta fără să știe unde e, la ce morgă, în ce localitate, sau cu ce transportator călătorea.

Nimeni nu îi spusese nimic. Scriu asta pentru că știu că mulți dintre voi ați mers cu microbuze din astea. Știu că multi ați înghițit astfel de mizerii: bani ceruti în plus,vorbe urâte, condiții infecte, plimbat din țară în țară și din mașină în mașină, dat jos în parcare, bătăi, amenințări, etc .

Poate nu ați spus nimănui, pentru că poate ați zis „lasă, bine că am ajuns"

ACESTA ESTE UN AVERTISMENT Pentru toți cei care călătoresc cu microbuze, transport ilegal, „șoferi de ocazie", pirați ai drumurilor:

NU coborâți din vehicul, indiferent de presiuni Sunați imediat la 112. Cereți intervenția poliției. Cereți bilet, chitanță, acte. Cereți datele firmei. Spuneți familiei cu cine și cu ce călătoriți, trimiteți poze cu mașina și șoferul. Evitați transportul ilegal, oricât de mic ar fi prețul Nu acceptați abuzul! Nu acceptați umilința! Nu acceptați să fiți lăsați pe marginea drumului!"