Programul Europa Digitală: Ce rezultate a obținut proiectul cu buget de 8,16 miliarde de euro pentru perioada 2021-2027

Programul Europa Digitală (DIGITAL) joacă un rol important în accelerarea transformării digitale la nivelul Uniunii Europene, potrivit evaluării intermediare publicate joi de Comisia Europeană.

Documentul evidențiază finanțarea proiectului JUPITER, primul supercalculator exascale din Europa, implicat în inițiativa privind fabricile de inteligență artificială, precum și dezvoltarea spațiilor europene comune de date. De asemenea, prin intermediul programului au fost lansate 169 de centre europene de inovare digitală în statele membre, care au oferit sprijin pentru peste 90.000 de întreprinderi și organizații, arată Executivul comunitar.

DIGITAL dispune de un buget de 8,16 miliarde de euro pentru perioada 2021-2027 și a înregistrat progrese în toate domeniile strategice vizate. Peste 20.700 de persoane au beneficiat de formare în competențe digitale, au fost create platforme sectoriale deschise de testare și experimentare în domeniul inteligenței artificiale, iar cinci facilități de ultimă generație au fost înființate pentru dezvoltarea tehnologiilor și modelelor avansate de cipuri.