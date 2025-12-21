Dezastru: Patronii de la munte se plâng că turiștii nu mai vin de sărăbători - Anulări pe bandă rulantă. Care e situația înainte cu câteva zile de Crăciun
Postat la: 19.12.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Fără zăpadă, dar și cu prețuri care sfidează orice urmă de bun-simț, muntele nu mai reprezintă o opțiune pentru turiști în perioada sărbătorilor. Telefoanele recepțiilor sună neîncetat, iar anulările se adună una după alta. Tot mai mulți clienți renunță la vacanțele planificate și își schimbă planurile.
Fără zăpadă și datorită prețurilor mari, românii nu se mai înghesuie să meargă la munte de sărbători și fac anulări la sejururi
Un sondaj recent arată o situație îngrijorătoare pentru turismul montan. Aproximativ 40% dintre unitățile de cazare riscă să aibă cel puțin jumătate dintre camere goale în perioada următoare.
Federația Patronatelor din Turism încearcă să privească lucrurile cu mai mult optimism, chiar dacă admite că afacerile au scăzut. Realitatea din industrie nu este însă la fel de luminoasă. Doar două din zece hoteluri se așteaptă la un grad de ocupare de peste 70% în perioada sărbătorilor. În schimb, unul din cinci anunță că are rezervate abia 30% din locuri.
O posibilă explicație ține de ofertă. Peste două treimi dintre hotelieri nu au pregătit pachete speciale pentru sărbători. Lipsesc activitățile și variantele de agrement care i-ar fi putut convinge pe turiști să rămână.
Pe de altă parte, Federația susține că situația nu este chiar atât de dramatică. Reprezentanții acesteia vorbesc despre un grad de ocupare care se apropie deja de 80% pentru Crăciun și Revelion. Aceste cifre se referă însă în special la destinațiile turistice cele mai căutate.
În urmă cu un an, la mijlocul lui decembrie, aceeași federație anunța un grad de ocupare de 95%. Acum, situația este mult mai slabă, iar cifrele arată o scădere clară. Se dovedește că, fără zăpadă, magia Crăciunului este tot mai greu de recreat.
„Situația este jalnică. Am avut turiști care închiriaseră de Crăciun, după care acum o săptămână ne-au contactat și au spus că le pare rău, dar trebuie să anuleze fiindcă ei vor zăpadă", a declarat administratorul unei pensiuni din Predeal.
Unii turiști încă mai amână decizia și speră până în ultimul moment la o ninsoare salvatoare. Coordonatoarea Centrului de Informare Turistică din Predeal spune că telefoanele sună constant: „Oamenii ne întreabă în ce stare sunt pârtiile, dacă există zăpadă și ce anunță prognoza."
Este ușor de înțeles de ce. Predealul nu dispune de un centru de agrement, nu are patinoar și nici măcar un târg de Crăciun care să-i țină pe turiști în oraș. O localnică rezumă situația simplu și direct: „Acum e pustiu. Așa, activități nu există."
Cel mai mare hotel din Sinaia, cu 250 de camere, era altădată plin încă din toamnă, însă anul acesta lucrurile nu mai arată la fel. În locul listei lungi de rezervări, au rămas camere neocupate și speranța că situația se va mai îmbunătăți până la sărbători. Managerii recunosc că interesul turiștilor a scăzut vizibil față de anii trecuți.
„Prețurile zicem noi că sunt cele din 2023. Undeva la 2.000 de lei de familie, de sejur", a precizat managerul hotelului. În acest preț sunt incluse și două cine festive pregătite special pentru oaspeți. Cu toate acestea, oferta de activități din zonă rămâne modestă, iar turiștii simt lipsa opțiunilor.
Situația pare ceva mai bună în Poiana Brașov, una dintre stațiunile vedetă ale sezonului. Gradul de ocupare pentru perioada Crăciunului ajunge la 80%, conform asociației hotelierilor.
