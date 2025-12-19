Departamentul Apărării al SUA finanțează marile companii AI cu contracte individuale de 200 de milioane de dolari
Postat la: 19.12.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Departamentul Apărării Statelor Unite a încheiat luni contracte de până la 200 de milioane de dolari fiecare cu marile companii care oferă inteligenţe artificiale (AI) - Anthropic, Google, OpenAI şi xAI, semnalează Oficiul pentru inteligenţa artificială (Chief Digital and Artificial Intelligence Office, CDAO) din cadrul Pentagonului.
Anthropic este o companie nouă, susţinută cu investiţii ale giganţilor Google şi Amazon. xAI este deţinută de miliardarul Elon Musk şi deţine inteligenţa artificială Grok, care - remarcă AFP - a provocat controverse în ultima vreme. CDAO afirmă că prin contractele respective Pentagonul va „amplifica tehnologia şi talentul" firmelor americane de vârf, iar adoptarea capacităţilor de AI avansate va accelera „răspunsul la probleme critice de securitate naţională".
Şeful CDAO, Doug Matty, a declarat că inteligenţa artificială va transforma capacitatea Departamentului Apărării de a-i „susţine pe cei care luptă şi de a menţine avantajul nostru strategic faţă de adversari". „Amplificarea soluţiilor disponibile comercial într-o abordare integrată a capacităţilor va accelera utilizarea AI avansate în cadrul misiunilor noastre comune esenţiale în domeniul nostru, al războiului, precum şi în cel al sistemelor informatice pentru culegerea de informaţii, afaceri şi firme", a spus el.
xAI a anunţat că a semnat contractul în reţeaua X, deţinută tot de Musk, înainte ca Departamentul Apărării să dezvăluie că a încheiat acorduri similare şi cu concurenţii. Inteligenţa artificială a companiei, prezentă online din 2023, va fi furnizată ca versiune dedicată numită Grok for Government (pentru guvern).
După o actualizare, în 7 iulie, Grok a dat pe X răspunsuri în care îl elogia pe Adolf Hitler, denunţa „stereotipurile împotriva albilor" şi reprezentarea „disproporţionată" a evreilor la Hollywood. xAI a fost nevoită să ceară scuze pentru mesajele extremiste şi jignitoare şi a anunţat că a corectat instrucţiunile care au dus la astfel de derapaje.
Un jurnalist al AFP şi mai multe publicaţii au constatat că versiunea de chatbot (interfaţă conversaţională) Grok 4, lansată miercurea trecută, consultă uneori poziţiile lui Musk despre subiectul discutat, înainte de a replica. Musk, care a condus până în mai Departamentul pentru Eficienţa Guvernului (DOGE), subordonat direct Casei Albe, şi-a stricat între timp relaţia cu preşedintele Donald Trump, criticând proiectul acestuia pentru legea bugetului.
Omul de afaceri de origine sud-africană finanţase masiv campania electorală a liderului republican; el nu a fost însă de acord cu proiectul de lege numit de acesta „big, beautiful bill" (proiectul mare, minunat - n. r.), adoptat între timp de Congresul SUA, care va creşte deficitul bugetar. Deşi Musk şi Trump au schimbat replici acide în reţelele sociale şi în public, xAI a obţinut unul din contractele cu Pentagonul, posibil motor de creştere.
