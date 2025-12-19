Virusurile deturnează celulele gazdă folosind mesaje ARN secrete, arată un studiu științific de amploare

Virusurile îşi pot controla pe ascuns gazdele bacteriene apelând la o armă „secretă", mici molecule de ARN, conform unui nou studiu publicat joi, care a scos la iveală astfel un aspect anterior necunoscut al războiului biologic dintre virusuri şi gazdele lor.

Cercetători israelieni şi americani au cartografiat interacţiunile complexe ale ARN-ului din interiorul bacteriei E. coli în timpul infecţiei cu un virus numit fagul lambda, potrivit studiului publicat în revista Molecular Cell.

Folosind o tehnică avansată, oamenii de ştiinţă au observat pentru prima dată o reţea extinsă de „conversaţii" ARN nu numai în cadrul bacteriilor, ci şi între bacterii şi virusul invadator.

Studiul a identificat un agent viral cheie, un ARN mic, codificat de virus, numit PreS. Acesta acţionează ca un cal troian molecular, produs de virus în timpul ciclului său activ de replicare.

În loc să atace gazda în mod direct, acesta se leagă de instrucţiunile genetice ale bacteriei, în special de ARN-ul mesager (ARNm) responsabil pentru replicarea ADN-ului.

Prin modificarea structurii acestui ARN gazdă, virusul păcăleşte bacteria să producă în exces mecanismul necesar pentru a copia ADN-ul. Virusul adoptă apoi acel mecanism pentru a produce propriul material genetic, accelerând producţia de urmaşi virali.

Experimentele au demonstrat că dezactivarea PreS a redus semnificativ replicarea virală, conform studiului.

În plus, în urma studiului s-a observat că secvenţe PreS similare se găsesc în diverse virusuri şi genomuri bacteriene, ceea ce sugerează că aceasta ar putea fi o strategie răspândită în lumea microbiană.

Studiul a deschis noi căi pentru înţelegerea dinamicii infecţiilor şi ar putea oferi informaţii pentru viitoarele metode de manipulare a comportamentului viral sau de concepere a unor noi strategii antimicrobiene.