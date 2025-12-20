Cât de mult va crește euro în 2026: Analiștii anticipează un an greu pentru români

2026 se anunță un an greu din punct de vedere financiar. Analiștii economici anticipează că leul va continua să se devalorizeze față de euro, după ce în luna mai a acestui an moneda europeană a depășit pragul istoric de 5 lei pentru un euro.

Potrivit experților, trendul descendent ar putea persista și în 2026, existând posibilitatea ca un euro să ajungă la 5,20 lei. Miercuri, Banca Națională a raportat un curs oficial de aproape 5,10 lei pentru un euro.

Specialiștii explică deprecierea prin diferențele mari de inflație dintre România și zona euro. În timp ce rata anuală a inflației în România se apropie de 10%, media din zona euro se menține la 2%.

Conform sondajelor recente CFA România, cursul leu-euro ar putea depăși 5,2 lei, după cum a explicat Alexandra Smedoiu, vicepreședintele Asociației Analiștilor Financiari.

În legătură cu creșterea salariului minim de la 1 iulie 2026, Smedoiu a declarat că decizia autorităților nu surprinde, având în vedere două aspecte: ajustarea automată a salariului minim în funcție de inflație și recomandările europene care propun ca salariul minim să fie aproximativ jumătate din câștigul mediu brut pe țară.

De asemenea, analiștii CFA critică impozitul minim pe cifra de afaceri, considerând că acesta afectează atât angajații, cât și angajatorii, conducând la prețuri mai mari și la reducerea atractivității investițiilor în România.

Alexandra Smedoiu spune că, deși reducerea acestui impozit este un pas pozitiv, eliminarea completă, prevăzută pentru 2027, ar fi fost soluția optimă, deoarece impozitul nu se bazează pe profitabilitate și poate pune presiune semnificativă asupra firmelor cu marje mici.