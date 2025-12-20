Datele intime ale utilizatorilor siteului PornHub cu filme pentru adulți au fost compromise într-un atac de proporții al hackerilor

Informații extrem de sensibile ale utilizatorilor Pornhub Premium (site de filme pentru adulți) au ajuns în posesia hackerilor. Vorbim despre una dintre cele mai mari hack-uri de date asociate vreodată unei platforme de conținut pentru adulți, cu implicații serioase pentru confidențialitatea utilizatorilor.

Compania a confirmat oficial incidentul printr-un comunicat, precizând că datele compromise nu provin dintr-o breșă directă a infrastructurii Pornhub, ci dintr-un atac care a vizat un furnizor extern de servicii de analiză a datelor, Mixpanel. Potrivit detaliilor făcute publice, atacatorii au obținut acces la peste 200 de milioane de înregistrări asociate utilizatorilor premium. Setul de date include adrese de e-mail, istoricul căutărilor, statistici de vizionare, descărcări și alte informații comportamentale extrem de sensibile, care pot afecta grav viața privată a persoanelor implicate.

Hackerii folosesc acum aceste date ca monedă de șantaj, încercând să obțină o răscumpărare din partea companiei. Pornhub susține însă că informațiile critice, precum parolele conturilor și datele cardurilor bancare, nu au fost compromise. Din acest motiv, platforma afirmă că utilizatorii nu sunt obligați să își schimbe parolele sau să își elimine metodele de plată din conturi.

Ancheta preliminară indică o cauză aparent banală, dar cu efecte uriașe. Accesul neautorizat la datele Mixpanel ar fi fost posibil în urma unui atac de tip SMS phishing. Un angajat al companiei ar fi fost păcălit de un mesaj fraudulos și ar fi oferit, fără să știe, acces la resurse interne. Odată obținută această poartă de intrare, atacatorii au putut copia volume masive de date. Incidentul nu a afectat doar Pornhub. Și alte companii cunoscute, inclusiv OpenAI sau SoundCloud, ar fi fost expuse prin aceeași breșă de securitate de la Mixpanel.