Ce i s-a întâmplat Rodicăi Stănoiu chiar în ziua în care a murit. Trebuia să primească o sumă importantă

Fosta ministră a Justiției, Rodica Stănoiu, a murit pe 3 decembrie 2025, chiar în ziua în care a câștigat un proces privind indemnizația de limită de vârstă. Procurorii investighează circumstanțele decesului.

Fosta ministră a Justiției, Rodica Stănoiu, s-a stins din viață la data de 3 decembrie 2025, la vârsta de 86 de ani. Decesul a survenit într-un context care a atras rapid atenția autorităților, mai ales în condițiile în care, chiar în ziua morții sale, instanța de judecată îi dăduse câștig de cauză într-un proces deschis împotriva Camerei Deputaților și Senatului.

Ulterior înmormântării, mai multe elemente considerate neobișnuite au fost semnalate în spațiul public, iar procurorii au decis deschiderea unui dosar penal pentru a clarifica împrejurările exacte ale morții. Potrivit informațiilor disponibile, Rodica Stănoiu a acționat în instanță Camera Deputaților și Senatul, susținând că i-a fost sistată nejustificat indemnizația pentru limită de vârstă, la care considera că are dreptul.

Pe 3 decembrie 2025, chiar în ziua decesului său, instanța a pronunțat o hotărâre favorabilă fostei ministre. Conform deciziei, pârâții au fost obligați să achite indemnizația aferentă perioadei 1 iulie 2023 - 11 decembrie 2023, actualizată cu indicele de inflație și dobânda legală până la data plății efective.

Rodica Stănoiu aștepta această decizie de mai mult timp, însă nu a mai apucat să afle rezultatul procesului. După deces, cazul a intrat în atenția publică din cauza unor detalii considerate neobișnuite. Fosta ministră a fost înmormântată fără slujbă religioasă, iar inițial nu a fost efectuată o autopsie. Aceste aspecte au alimentat suspiciuni, iar în urma sesizărilor apărute, procurorii au decis să deschidă un dosar de moarte suspectă, pentru a verifica toate circumstanțele în care a survenit decesul.

În acest context, luni, 15 decembrie 2025, trupul Rodicăi Stănoiu a fost deshumat, iar doi medici legiști au efectuat necropsia. Potrivit informațiilor analizate de anchetatori, au fost semnalate posibile leziuni în zona capului, precum și faptul că fosta ministră ar fi ajuns la spital într-o stare de subnutriție.

Necropsia a scos la iveală boala de care suferea fostul ministru al Justiției



Pe data de 3 decembrie 2025, fostul ministru al Justiției, Rodica Stănoiu, a murit la vârsta de 86 de ani. Decesul fostei demnitare a ridicat însă mari semne de întrebare după ce mai mulți apropiați ai acesteia au oferit detalii importante referitoare la viața sa privată. În acest context, procurorii au deschis un dosar de moarte suspectă, astfel că trupul Rodicăi Stănoiu a fost deshumat pentru efectuarea necropsiei. Rezultatul necropsiei arată clar motivul decesului fostei ministre, dar și faptul că aceasta suferea de o boală gravă de care nu știa nimeni.

Apropiați ai fostei ministre au dezvăluit că aceasta a fost internată la Spitalul „Alexandru Obregia" din Capitală, cu doar câteva zile înainte să moară. Se pare că atunci când a ajuns la spital, Rodica Stănoiu avea mai multe urme de violență, în special în zona capului. Cu toate acestea, personalul medical nu a anunțat autoritățile. Mai mult, la scurt timp după internare, Rodica Stănoiu ar fi fost scoasă pe semnătură din spital chiar de partenerul ei de viață, un bărbat cu 50 de ani mai tânăr, cu care avea o relație de peste 5 ani.

După înmormântare, apropiații fostei ministre au explicat că, în ultima vreme, aceasta se izolase complet de prieteni, nu mai păstra legătura cu nimeni, ba mai mult, nici nu mai răspundea la telefon. După toate aceste dezvăluiri făcute de apropiați ai Rodicăi Stănoiu, procurorii au deschis un dosar de moarte suspectă în cazul fostei ministre. Astfel, luni dimineață, trupul femeii a fost deshumat pentru efectuarea necropsiei.

Cauza morții Rodicăi Stănoiu a fost un stop cardio-respirator, în timp ce infarctul miocardic a fost identificat ca factor antecedent. Mai mult, se pare că fosta demnitară suferea de diabet zaharat și o afecțiune vasculară gravă, numită ateromatoză, afecțiuni ce ar fi contribuit la decesul acesteia. Ateromatoza se caracterizează prin formarea de plăci de grăsime, colesterol și calciu pe pereții arterelor, crescând riscul unui infarct fatal.