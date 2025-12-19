Așii din mâneca Europei în lupta cu SUA: Cele două lovituri strategice cu care UE poate zdruncina "bula AI" de care depinde viitorul politic al lui Trump

Noua strategie națională de securitate a administrației Trump, care descrie Europa drept un spațiu aflat într-un „declin civilizațional" și pledează pentru stimularea curentelor naționaliste, marchează o ruptură profundă în relația transatlantică, potrivit unei analize publicate de The Guardian.

Documentul este interpretat de analiști drept un semnal clar că Statele Unite nu mai tratează Uniunea Europeană ca pe un aliat strategic, ci ca pe un adversar politic și economic. În acest context, Europa ar avea însă două atuuri majore care i-ar putea permite să răspundă presiunilor Washingtonului și să influențeze direct echilibrul de putere.

Administrația Trump mizează masiv pe inteligența artificială pentru susținerea creșterii economice. Investițiile în AI au devenit un motor esențial al economiei americane, contribuind decisiv la avansul PIB-ului în prima jumătate a anului. Fără aceste investiții, creșterea economică ar fi fost aproape inexistentă, estimată la doar 0,1%, ceea ce scoate la iveală fragilitatea economiei SUA.

În plan politic, această strategie generează tensiuni chiar în interiorul Partidului Republican. Președintele Trump nu a reușit să obțină sprijinul Senatului pentru un proiect de lege care ar fi blocat statele americane să adopte propriile reglementări privind AI. Aripa MAGA, condusă de Steve Bannon, se teme că inteligența artificială va distruge locuri de muncă și va crea riscuri majore pentru utilizatorii tineri, iar influența crescută a marilor companii de tehnologie este privită cu suspiciune de electoratul conservator.

Primul mare atu al Europei este compania olandeză ASML, singurul producător din lume al sistemelor de litografie cu ultraviolete extreme (EUV), indispensabile pentru fabricarea celor mai avansate microcipuri. Aceste tehnologii sunt vitale pentru giganți americani precum Nvidia, devenită recent cea mai valoroasă companie din lume.

Potrivit analizei citate, o eventuală restricționare a exporturilor ASML către SUA - sau către Taiwan, unde sunt produse cipurile de ultimă generație - ar lovi direct în planurile Washingtonului privind inteligența artificială. Deși o astfel de decizie ar avea costuri economice pentru Olanda, impactul asupra economiei americane ar fi mult mai sever, afectând investițiile în centrele de date și dezvoltarea AI. Europa ar putea astfel influența direct ritmul de creștere al economiei SUA.

Al doilea atu al Uniunii Europene îl reprezintă aplicarea strictă a legislației privind piețele și serviciile digitale. Marile companii americane de tehnologie, precum Google sau Meta, sunt extrem de vulnerabile în fața regulilor europene privind protecția datelor.

În timp ce în SUA există un „Vest Sălbatic" digital, care permite folosirea masivă a datelor pentru antrenarea modelelor AI, legislația europeană impune un control strict asupra modului în care datele personale sunt colectate și utilizate. Bruxellesul ar putea exercita presiuni suplimentare asupra Irlandei, acuzată că a permis ani la rând ocolirea regulilor UE de către companiile americane. O aplicare fermă a legislației ar obliga giganții tech să-și regândească radical infrastructura și să limiteze accesul pe piața europeană până la conformare.

Potrivit autorului analizei, Johnny Ryan, director al Enforce - unitate a Consiliului Irlandez pentru Libertăți Civile - Europa a învățat că prudența excesivă nu dă rezultate în relația cu administrația Trump. Reacțiile dure ale liderilor MAGA la amenda de 120 de milioane de euro aplicată de Comisia Europeană companiei X a lui Elon Musk arată că orice gest ferm provoacă tensiuni, dar și că presiunea funcționează.

În opinia sa, UE ar trebui să adopte o poziție mai hotărâtă, alături de state precum India, Brazilia sau China, care au ales să riposteze politic și economic în fața Washingtonului. Deși Trump consideră liderii europeni slabi, analiza subliniază că președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, dispune de instrumente capabile să afecteze direct economia americană și, implicit, stabilitatea politică a actualei administrații.

Concluzia este clară: dacă Europa va avea curajul să-și folosească pârghiile economice și de reglementare, balanța ar putea înclina în favoarea sa într-o confruntare tot mai deschisă cu Statele Unite.